'Lật mặt 7' thống lĩnh phòng vé Việt suốt kỳ nghỉ lễ

Không có đối thủ tại phòng vé, “Lật mặt 7” độc chiếm thị trường rạp vào dịp lễ 30/4 - 1/5. Doanh thu phim hiện cán mốc gần 200 tỷ đồng.

Phòng vé Việt trải qua những ngày sôi động trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Sau một loạt phim nội địa bị chê về chất lượng, khiến khán giả ngán ngẩm, Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải trình làng vào cuối tháng 4, tạo ra một cú hích mới về doanh thu. Bộ phim nhiều ngày liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

'Lật mặt 7' thống lĩnh doanh thu phòng vé

So với cùng kỳ, mùa phim lễ 30/4 - 1/5 năm nay khá nghèo nàn, số lượng ít ỏi và thiếu sự đa dạng. Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải là phim Việt duy nhất phát hành dịp này. Các năm trước, luôn ít nhất là hai phim nội địa so kè trong cuộc đấu dịp lễ.

Không có bom tấn Hollywood đối trọng, bộ phim của Lý Hải một mình chiếm trọn phòng vé trong 5 ngày. Theo thống kê từ Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập), tính đến sáng 2/5, Lật mặt 7 cán mốc gần 200 tỷ đồng. Thành tích này giúp nâng tổng doanh thu của series Lật mặt vượt qua con số 1.000 tỷ đồng. Lý Hải chính thức trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng của điện ảnh Việt sau gần một thập kỷ.

Lật mặt 7 của Lý Hải cán mốc gần 200 tỷ đồng.

Tốc độ vé bán ra cũng như tỷ lệ lấp đầy rạp của Lật mặt 7 luôn ở mức cao. 2/3 công suất của rạp chiếu dồn lực cho phim Lý Hải. Tỷ lệ suất chiếu dao động ở mức khoảng 80%, tương đương với Mai (Trấn Thành), ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán.

Đặt lên bàn cân, Lật mặt 7 có tốc độ kiếm tiền nhanh hơn so với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh phát hành vào năm 2023. Đây cũng là phim Việt thứ hai có doanh thu gần 200 tỷ đồng, tính từ đầu năm đến nay.

Bước sang ngày thứ 7, bộ phim của Lý Hải giảm suất chiếu xuống còn 4.300 suất/ngày. Tuy nhiên, Lật mặt 7 vẫn còn ăn nên làm ra ngoài rạp trong thời gian tới. Giới quan sát dự đoán bộ phim có thể vượt mốc 350 tỷ đồng sau khi kết thúc hành trình trên màn ảnh rộng.

Mùa phim lễ nghèo nàn

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tổng doanh thu rạp Việt trong 5 ngày nghỉ lễ khoảng 300 tỷ đồng. Ngoài điểm sáng Lật mặt, các phim Việt chiếu ngoài rạp dịp lễ đều không thu hút khán giả. Cái giá của hạnh phúc (Nguyễn Ngọc Lâm) kiếm thêm khoảng 4 tỷ đồng trong dịp lễ. Hiện bộ phim có sự góp mặt của Thái Hòa, Xuân Lan dắt túi 25 tỷ đồng.

Ở chặng cuối, nhà sản xuất nỗ lực truyền thông cho Cái giá của hạnh phúc bằng nhiều cách. Song kết quả không khả quan. Kịch bản phim mắc nhiều lỗi, ôm đồm và sa đà vào drama. Thông điệp Cái giá của hạnh phúc khá cũ, không để lại ấn tượng. Chủ đề về ngoại tình, tiểu tam gần đây cũng không còn thu hút khán giả. Một số phim Việt có đề tài tương tự phát hành gần đây như Quý cô thừa kế 2, Chiếm đoạt… đều “ngã ngựa” tại phòng vé.

Vây hãm: Kẻ trừng phạt không gây sốt tại phòng vé Việt.

Phát hành cùng thời điểm với Cái giá của hạnh phúc là B4S -Trước giờ yêu. Bộ phim của Tùng Leo, Michael Thái, Huỳnh Anh Duy bị lạnh nhạt ngoài phòng vé. Tác phẩm còn không xuất hiện trong top 10 bảng tổng sắp doanh thu. Hiện B4S - Trước giờ yêu chỉ có khoảng 70 suất chiếu mỗi ngày với doanh thu gần 4 tỷ đồng.

Vây hãm: Kẻ trừng phạt thu gần 20 tỷ đồng. Bộ phim có sự tham gia của tài tử Ma Dong Seok không tạo biến số lớn về doanh thu tại rạp Việt như cách mà Exhuma: Quật mộ trùng ma làm được trước đó.

Một số phim hoạt hình như Mèo mập mang 10 mạng, Gấu béo tung chưởng hay Panda đại náo lãnh địa vua sư tử… ra mắt dịp lễ này cũng thu hút một bộ phận khán giả nhí.

Sau Lật mặt 7, phòng vé nội địa tiếp tục sôi động khi loạt phim ngoại đổ bộ, có thể kể đến như Kingdom of the Planet of the Apes, The Challengers, Arthur the King hay Furiosa: A Mad Max Saga…

Tâm An