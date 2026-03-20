Lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình với Mr Pips

10:02 20/03/2026
Khi làm rõ được vai trò của Trần Thị Thanh Tâm, cơ quan điều tra cũng đồng thời xác định hành vi vi phạm của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Trực tiếp nghe báo cáo từ cơ quan điều tra, nhận định Phó Đức Nam (tức Mr Pips) sẽ cấu kết với một doanh nghiệp trong nước mở cổng thanh toán để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tập trung đấu tranh, xác định để xử lý triệt để những đối tượng có hành vi rửa tiền cho "siêu lừa".

Bất thường từ một trong hàng trăm người của Công ty Ngân lượng

Trung tá Bùi Quang Tùng, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, cho biết quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo CATP trong quá trình điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, đó là "không để sót lọt và phải làm rõ tội phạm". Quá trình ghi lời khai đối với trùm lừa đảo Phó Đức Nam (Mr Pips), CQĐT xác định người đàn ông này đã mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng) gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của bị hại.

"Tại Công ty Ngân lượng, Nam trao đổi với người phụ nữ tên Tâm yêu cầu về việc mở ví thanh toán qua cổng trung gian. Mục đích của việc này nhằm tạo niềm tin với khách hàng đầu tư vào sàn forex quốc tế, nhưng cổng thanh toán tại Việt Nam", chỉ huy Đội Trọng án thông tin.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ sự cấu kết của 2 "siêu lừa" nhằm thực hiện hành vi rửa tiền.

Công ty cổ phần Ngân lượng có trụ sở chính tại tòa nhà VTC số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội do ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch hội đồng quản trị.

Việc tìm ra người phụ nữ này không hề dễ dàng. Ban chuyên án đã báo cáo Giám đốc, lãnh đạo CATP Hà Nội và lập tức, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã đề nghị các sở, ngành có liên quan, phối hợp cùng lực lượng Công an tìm ra người phụ nữ tên Tâm, đồng thời xác định vai trò của người này trong quá trình "rửa tiền" cho Mr Pips.

Thời điểm cuối năm 2025, khi Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đơn vị nghiệp vụ cùng sở - ngành có liên quan đã cùng vào cuộc và tìm được người hỗ trợ đắc lực trong các "phi vụ" rửa tiền của Phó Đức Nam, là Trần Thị Thanh Tâm.

"Thời điểm đó, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, vừa đấu tranh với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - rửa tiền của Phó Đức Nam. Dù vất vả, chúng tôi luôn nhận được sự động viên của Ban Giám đốc, trực tiếp là đồng chí Giám đốc, nên như được tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm đấu tranh đến cùng với những “ông trùm” lừa đảo tinh vi", chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ.

Lật mặt những kẻ lừa đảo, rửa tiền

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết đoán của Giám đốc CATP, từng "lớp lang" trong đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán từ trước đến nay bị phát hiện, đã được bóc tách. Khi làm rõ được vai trò của Trần Thị Thanh Tâm, cơ quan điều tra cũng đồng thời xác định hành vi vi phạm của ông Nguyễn Hòa Bình trong vụ án Mr Pips.

Biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan điều tra xác minh điều tra, nhưng để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình Bình đã chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân lượng của các sàn hoạt động.

Từ giữa năm 2021 đến cuối 2022, mỗi khi có công văn xác minh từ phía cơ quan Công an là nhóm nhân viên của Nguyễn Hòa Bình lại chụp ảnh và chuyển cho Phó Đức Nam. Từ đó, Nam chỉ đạo nhân viên hợp thức các số liệu tiền nạp, tiền rút rồi chuyển lại để Công ty của Shark Bình trả lời Cơ quan điều tra, gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng thật của sàn forex. Kết quả điều tra xác định có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 213 tỷ đồng.

"Chiến công thu hồi triệt để tài sản trong vụ án của Công an Hà Nội được coi là một kỳ tích. Cơ quan Cảnh sát nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự nể phục, đánh giá rất cao và trực tiếp đề nghị được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ Công an Việt Nam, bởi việc lần theo dấu vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên quốc gia đang là bài toán cực khó với lực lượng thực thi Pháp luật toàn cầu", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, từng chia sẻ tại cuộc tiếp xúc với nhân dân, cử tri hồi đầu tháng 3.

Cơ quan điều tra CATP Hà Nội ghi lời khai Nguyễn Hòa Bình.

Không có "vùng an toàn" cho tội phạm dù che giấu tinh vi đến đâu

Thông tin đối tượng Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng đã khiến dư luận dậy sóng.

Có thể nói, đây là đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn, với số tiền thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chiến công này của Công an Hà Nội không chỉ đơn thuần là việc triệt phá vụ án kinh tế mà đây thực sự là cuộc đấu trí căng thẳng, nơi các đối tượng sử dụng Công nghệ cao, dòng tiền chồng chéo và nhiều lớp "vỏ bọc" để che giấu hành vi. Mỗi giao dịch, mỗi mắt xích đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Bằng bản lĩnh thép và nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất. Và khi "mắt xích" quan trọng bị lật tẩy, cả đường dây cũng nhanh chóng sụp đổ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô vụ án, điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm chính là cách mà lực lượng Công an đối mặt với những thủ đoạn ngày càng biến tướng tinh vi của tội phạm. Trong thời đại số, tội phạm không còn hoạt động theo cách truyền thống, mà ẩn mình trong các nền tảng công nghệ, tài chính, thậm chí vượt qua biên giới quốc gia. Điều đó khiến mỗi chuyên án trở thành một cuộc chiến thực sự, tuy không tiếng súng nhưng đầy cam go.

Giữa những lo ngại về an ninh tài chính và sự an toàn trong không gian mạng, chiến công này của lực lượng Công an một lần nữa củng cố niềm tin rằng, công lý sẽ luôn được thực thi, không khoan nhượng. Nó cũng đưa ra một thông điệp đanh thép, đó là không có "vùng an toàn" cho tội phạm, dù chúng có che giấu tinh vi đến đâu. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với người dân trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng khó lường của tội phạm.

"Tẩy trắng" đồng tiền, tài sản do phạm tội mà có sẽ bị phạt từ tới 15 năm

Vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi được xác định là một trong những đường dây lừa đảo tài chính lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Trong diễn biến mới nhất, Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, nhóm của Phó Đức Nam đã xây dựng các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán giả nhằm dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền. Tuy nhiên, để dòng tiền chiếm đoạt có thể "lưu thông" trong hệ thống tài chính mà không bị phát hiện, một yếu tố không thể thiếu là cơ chế trung gian thanh toán.

Chính tại đây, vai trò của các doanh nghiệp như Công ty Ngân Lượng trở nên đặc biệt quan trọng. Việc mở ví điện tử, xử lý giao dịch nạp - rút tiền, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, có thể vô tình hoặc hữu ý trở thành công cụ phục vụ cho hành vi rửa tiền.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, rửa tiền là hành vi chuyển hóa, tẩy rửa nguồn gốc của tài sản có được do các hoạt động bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp bằng cách thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác hoặc sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác.

Tội phạm được thể hiện ở các hành vi như tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

Theo luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội), người phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500 triệu đồng trở lên; Thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia thì bị phạt tù 10-15 năm.

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý nhằm mục đích làm sạch "tẩy trắng" đồng tiền, tài sản do phạm tội mà có, "rửa tiền" nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp của những tài sản đó.

Vụ việc của Nguyễn Hòa Bình không chỉ dừng lại ở trách nhiệm cá nhân, mà còn đặt ra câu hỏi lớn cho toàn bộ ngành trung gian thanh toán. Việc lực lượng Công an Hà Nội đề nghị truy tố Shark Bình về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư được đông đảo người dân quan tâm, ủng hộ, đồng thời đề nghị cần có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với đối tượng phạm tội để răn đe.

