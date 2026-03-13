Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thanh niên bị xử phạt khi đăng tải tin sai sự thật về tăng giá xăng dầu: Nội dung ra sao?

09:37 13/03/2026
Theo Công an TP Hà Nội, ngày 12/3/2026, Công an phường Nghĩa Đô, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầu.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Nghĩa Đô phát hiện tài khoản facebook đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc tăng giá xăng, dầu trên mạng xã hội. Qua xác minh, Công an phường đã làm rõ chủ tài khoản là Đ.X.H (SN 2003; trú tại: xã Hương Sơn, TP Hà Nội).

 
Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm. Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Quá trình làm việc, H cho biết làm một nhân viên bán xe điện. Nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi để bán được xe điện, H đã đăng tải thông tin sai sự thật, không có căn cứ như trên lên mạng xã hội. H đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Ngày 12/3/2026, Công an phường Nghĩa Đô đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Đ.X.H về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025).

 
Thông tin bài viết sai sự thật Thông tin bài viết sai sự thật

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

