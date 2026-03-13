Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

09:59 13/03/2026
Uống cà phê mỗi sáng không chỉ tăng cường năng lượng mà còn có thể giúp phụ nữ giữ được sự minh mẫn, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt khi về già.

Uống cà phê mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe phụ nữ. Ảnh: ZME Science.

Uống cà phê không chỉ giúp tỉnh táo để bắt đầu ngày mới, mà còn có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe, đặc biệt với phụ nữ. Đây là kết quả của nghiên cứu do tiến sĩ Sara Mahdavi, Giáo sư thỉnh giảng tại khoa Y và Khoa học Dinh dưỡng tại Đại học Toronro, dẫn đầu.

Nghiên cứu có gì?

Theo CNBC, nghiên cứu dựa trên dữ liệu của hơn 47.000 phụ nữ tham gia dự án Nurses’ Health Study, một trong những nghiên cứu dài hạn lớn nhất về sức khỏe phụ nữ. Các nhà khoa học đã thu thập thông tin về chế độ ăn uống của họ ở độ tuổi trung niên và theo dõi trong suốt 30 năm (từ năm 1984) để đánh giá nguy cơ tử vong cũng như các bệnh mạn tính.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau về tuổi thọ và lão hóa lành mạnh, cũng như thu thập thông tin rất toàn diện về thói quen dinh dưỡng và lối sống cứ 4 năm một lần sau khi bắt đầu nghiên cứu.

Kết quả cho thấy phụ nữ uống khoảng 1-3 tách cà phê chứa caffeine mỗi ngày ở độ tuổi trung niên có khả năng cao lão hóa khỏe mạnh hơn. Trong đó, những người tiêu thụ trung bình 315 mg caffeine mỗi ngày là cao nhất. Lão hóa khỏe mạnh được định nghĩa là:

Trên 70 tuổiKhông mắc 11 bệnh mạn tính (bao gồm bệnh tim, tiểu đường type 2 và ung thư)Báo cáo về sức khỏe tâm thần tích cựcCó khả năng duy trì chức năng thể chấtKhông gặp vấn đề về trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức.

Theo nghiên cứu, tác động này đặc biệt được tìm thấy ở cà phê chứa caffeine. Các nhà nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ tương tự đối với trà hoặc cà phê đã khử caffeine. Đồng thời, việc uống nhiều nước ngọt có ga chứa caffeine khác có liên quan đến nguy cơ lão hóa lành mạnh thấp hơn.

"Điều này gợi ý rằng cà phê có thể chứa những hợp chất sinh học đặc biệt giúp bảo vệ sức khỏe, vượt trội so với các loại đồ uống có caffeine khác", tiến sĩ David Kao, Phó Giáo sư y học tại trường Y Anschutz thuộc Đại học Colorado, nhận định.

uong ca phe anh 1

Cà phê là một trong những đồ uống phổ biến và được yêu thích trên toàn thế giới. Ảnh: Health.

Hạn chế của nghiên cứu

Theo CNN, dù có kết quả tích cực, các nhà khoa học nhấn mạnh đây là nghiên cứu mang tính quan sát, nghĩa là bị hạn chế trong khả năng kiểm tra mối quan hệ nhân quả trực tiếp. Nghiên cứu chỉ có thể cho thấy mối liên hệ giữa thói quen uống cà phê và kết quả sức khỏe, chứ không thể khẳng định cà phê trực tiếp mang lại những lợi ích này.

"Các nhà nghiên cứu đã cố gắng điều chỉnh nhiều yếu tố khác như lối sống, chế độ ăn uống và đặc điểm nhân khẩu học, nhưng vẫn có khả năng tồn tại những yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả", Mahdavi cho biết.

Theo tiến sĩ Kao, trên thực tế, uống cà phê điều độ trước đây đã được chứng minh là có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.

Có nên bắt đầu uống cà phê nếu chưa có thói quen này?

Theo tiến sĩ Mahdavi, câu trả lời là không nhất thiết. "Cà phê có thể giúp kéo dài tuổi thọ, nhưng nó không phải là phương thuốc vạn năng - đặc biệt là đối với phụ nữ. Sự thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến cách cơ thể chuyển hóa caffeine, vì vậy lợi ích phụ thuộc vào thời điểm, sinh lý và sức khỏe cá nhân", chuyên gia này nói.

Ở phụ nữ, quá trình chuyển hóa caffeine còn chịu ảnh hưởng của hormone estrogen, khiến caffeine có thể tồn tại trong cơ thể lâu hơn. Điều này đặc biệt đáng chú ý với phụ nữ thời kỳ mãn kinh, đang mang thai hoặc đang sử dụng thuốc tránh thai đường uống.

Một số người cũng cần hạn chế lượng cà phê, bao gồm những người mắc cao huyết áp, bệnh tim, lo âu, rối loạn giấc ngủ.

"Uống cà phê có chứa caffeine ở mức độ vừa phải - thường là từ một đến ba tách mỗi ngày - có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh đối với nhiều người trưởng thành", Mahdavi nói. "Tuy nhiên, điều này không nên được hiểu là một khuyến nghị chung cho bất cứ ai nên bắt đầu hoặc tăng lượng cà phê tiêu thụ với mục tiêu sống thọ".

Ngoài ra, các nhà khoa học nhấn mạnh cà phê không thể thay thế các thói quen sống lành mạnh như ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc.

