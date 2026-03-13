Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Khám phá

Vì sao phần lớn người Hàn Quốc không có mùi cơ thể?

09:47 13/03/2026
Phần lớn người Hàn Quốc gần như không có mùi cơ thể không phải do thói quen vệ sinh mà bắt nguồn từ một đột biến gene đặc biệt liên quan đến tuyến mồ hôi.

Trong khi nhiều người trên thế giới không thể thiếu lăn khử mùi mỗi khi thời tiết nóng bức, oi ả thì tại Hàn Quốc và nhiều khu vực Đông Á, phần lớn người dân gần như không có mùi cơ thể khó chịu. Lời giải thích cho hiện tượng này không nằm ở thói quen vệ sinh, mà ở yếu tố di truyền học.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy phần lớn người Đông Á sở hữu một đột biến gene đặc biệt, khiến cơ thể họ ít tạo ra mùi cơ thể hơn so với phần còn lại của dân số thế giới, theo NBC News.

Đột biến gene quyết định mùi cơ thể

Theo các chuyên gia da liễu, mùi cơ thể không chỉ phụ thuộc vào việc vệ sinh cá nhân hay môi trường sống mà chủ yếu được quyết định bởi gene. Cụ thể, gene mang tên ABCC11 đóng vai trò then chốt trong việc cơ thể có phát sinh mùi hôi nách hay không.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng từ 80% đến 95% người Đông Á mang rối loạn chức năng gene ABCC11, yếu tố liên quan trực tiếp đến hiện tượng hôi nách. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể họ không tạo ra mùi axit đặc trưng thường xuất hiện khi con người đổ mồ hôi trong điều kiện nhiệt độ cao.

Tiến sĩ Madalyn Nguyen, bác sĩ da liễu tại bang Oregon (Mỹ), cho biết những người gốc Đông Á, bao gồm cả chính bà, thường có mùi cơ thể nhẹ hơn bình thường đáng kể. “Mùi cơ thể sẽ bớt nồng nặc và ít phổ biến hơn nhiều. Vì vậy, chúng tôi có thể không cần che giấu mùi cơ thể trong thời gian dài như những nhóm dân số khác", bà nói.

mui co the anh 1

Phần lớn người Hàn Quốc gần như không có mùi cơ thể khó chịu. Ảnh: arb0r_day/Instagram.

Để hiểu rõ sự khác biệt này, cần nhìn vào cơ chế sinh học của tuyến mồ hôi. Theo bác sĩ Nguyen, mùi cơ thể chủ yếu liên quan đến tuyến mồ hôi apocrine, tập trung ở vùng nách và háng. Ở những người không mang đột biến gene ABCC11, các protein trong tuyến mồ hôi hoạt động như một “chất vận chuyển”, đưa các hợp chất béo (lipid) từ tế bào vào mồ hôi.

Khi mồ hôi được tiết ra, vi khuẩn trên da sẽ phân giải các lipid này, tạo nên mùi cơ thể đặc trưng. Ngược lại, ở những người mang đột biến gene, cơ chế vận chuyển này gần như không hoạt động. “Chất vận chuyển đó không hoạt động, nên chúng ta không có cùng loại lipid đi vào mồ hôi và ráy tai. Ít lipid hơn đồng nghĩa với ít mùi cơ thể hơn, và điều này cũng dẫn đến ráy tai khô thay vì dạng ướt", Nguyen giải thích.

Thực tế, dạng ráy tai khô được xem là một dấu hiệu sinh học đi kèm với đột biến ABCC11.

Sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực dân số

Một nghiên cứu năm 2010 đăng trên Tạp chí Da liễu Điều tra cho thấy đột biến gene này xuất hiện với tần suất rất khác nhau giữa các khu vực trên thế giới. Trong khi phần lớn người Đông Á mang đột biến, tỷ lệ này chỉ xuất hiện ở tối đa 3% dân số châu Âu và châu Phi.

Trong nhóm Đông Á, người Hàn Quốc được ghi nhận có tỷ lệ cao nhất. Người Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng có Xu hướng mang gene mất chức năng này, nhưng ở mức thấp hơn.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bristol (Anh), gene ABCC11 chính là “chìa khóa sinh học” quyết định việc vùng nách có tạo mùi hay không. Ở Hàn Quốc, tỷ lệ người sở hữu biến thể gene này gần như chạm mức 100%.

Điều này giải thích vì sao trong các không gian đông người như tàu điện ngầm, xe buýt hay phòng tập gym tại Hàn Quốc, mùi cơ thể gần như không phải là vấn đề đáng chú ý. Thậm chí, các sản phẩm khử mùi tại quốc gia này cũng không phổ biến như ở nhiều nước phương Tây, bởi nhu cầu sử dụng thực tế thấp hơn đáng kể.

mui co the anh 2

Phần lớn người Hàn Quốc gần như không có mùi cơ thể không phải do thói quen vệ sinh. Ảnh: Freepik.

Theo tiến sĩ Nguyen, sự phổ biến của đột biến gene ABCC11 không chỉ giới hạn ở Đông Á hiện đại mà có thể truy ngược về lịch sử di cư của loài người hàng chục nghìn năm trước.

“Tôi không chỉ nói về Đông Á ngày nay, mà là Đông Á cổ đại, bao gồm cả Đông Nam Á. Những người Mỹ bản địa cũng có thể mang gene mất chức năng này, bởi tổ tiên của họ đã di cư từ Đông Á sang châu Mỹ từ rất lâu", bà cho biết.

Tuy nhiên, đến nay giới khoa học vẫn chưa có lời giải thích chắc chắn vì sao đột biến này lại phổ biến đến vậy ở khu vực Đông Á.

Nghiên cứu năm 2010 đưa ra giả thuyết rằng yếu tố văn hóa có thể đóng vai trò quan trọng. Trong lịch sử, nhiều xã hội Đông Á đề cao sự sạch sẽ và vệ sinh cá nhân. Những người có ít mùi cơ thể hơn có thể được ưu tiên trong quá trình lựa chọn bạn đời, khiến gene này dần trở nên phổ biến qua nhiều thế hệ.

Madalyn Nguyen cho rằng, đây là ví dụ điển hình của tiến hóa thích nghi. “Con người tiến hóa để thể hiện những đặc điểm phù hợp với môi trường sống. Người Scandinavia có làn da sáng hơn vì cần hấp thụ ánh sáng mặt trời, trong khi những người sống gần xích đạo tạo nhiều melanin hơn để bảo vệ da", bà nói.

Không có mùi cơ thể không đồng nghĩa bỏ qua vệ sinh

Các chuyên gia nhấn mạnh việc mang đột biến gene giúp giảm mùi cơ thể không có nghĩa là có thể bỏ qua vệ sinh cá nhân.

Các tuyến mồ hôi apocrine vẫn hoạt động và tiết ra chất sinh học. Chúng còn chịu ảnh hưởng bởi các hợp chất gọi là catecholamine, được giải phóng khi cơ thể căng thẳng hoặc xúc động mạnh. Do đó, mùi cơ thể vẫn có thể xuất hiện trong một số hoàn cảnh nhất định.

Từ góc độ y khoa, bác sĩ Madalyn Nguyen khẳng định mùi cơ thể không phải là vấn đề gây hại sức khỏe. Với những người cảm thấy lo lắng về mùi cơ thể, lăn khử mùi không phải lúc nào cũng là giải pháp hiệu quả. “Lăn khử mùi chủ yếu chỉ thêm hương thơm lên mùi cơ thể vốn có", bà nói.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chất khử mùi, Madalyn Nguyen khuyến nghị sử dụng dung dịch rửa nách chứa benzoyl peroxide. Cách sử dụng hiệu quả là để dung dịch lưu lại trên vùng nách khoảng một đến hai phút trước khi rửa sạch. Phương pháp này giúp giảm lượng vi khuẩn trên da, yếu tố chính phân hủy lipid trong mồ hôi và tạo ra mùi.

Ngoài ra, việc thoa chất khử mùi vào ban đêm, khi vùng nách khô ráo, cũng được cho là mang lại hiệu quả tốt hơn. “Lúc này sản phẩm có thể thấm vào tuyến mồ hôi thay vì bị rửa trôi bởi lượng mồ hôi sẵn có", bà giải thích.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/vi-sao-phan-lon-nguoi-han-quoc-khong-co-mui-co-the-post1634392.html
Cùng chủ đề
3 con giáp chạm nóc vận may, tài sản tăng vọt, một tuần nữa có tin vui Khám phá
3 con giáp chạm nóc vận may, tài sản tăng vọt, một tuần nữa có tin vui

3 con giáp được dự báo gặp nhiều may mắn, đặc biệt khoảng một tuần nữa có tin vui.

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu Khám phá
Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Những mẻ lưới đầy ắp ruốc đỏ au không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư...

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú Khám phá
Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Sau 5 năm làm việc trên siêu du thuyền phục vụ giới tỷ phú, Raissa Bellini tiết lộ nhiều góc...

Vì sao 80.000 người Nhật 'bốc hơi' mỗi năm? Khám phá
Vì sao 80.000 người Nhật 'bốc hơi' mỗi năm?

Mỗi năm, hàng chục nghìn người Nhật tự nguyện "bốc hơi", rời bỏ gia đình, công việc, danh tính cũ...

Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt Khám phá
Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt

Giá Bitcoin bất ngờ vọt lên vùng 74.000 USD, mức cao nhất trong vòng 1 tháng, nhờ dòng tiền vào...

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam Khám phá
Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Dù ngắn hạn sự kiện này có thể kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, song nhiều...

Mới cập nhật
Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Tiếp nối hành trình kiến tạo không gian sống đẳng cấp, năm 2026, Cibes Lift - thương hiệu thang máy gia đình đến từ Thụy Điển tiếp tục “trình làng” Cibes Voyager V70s - mẫu thang máy cabin thế hệ mới được chế tác tinh xảo với độ hoàn thiện cao, định vị là giải pháp di chuyển dành riêng cho những công trình đã được xây dựng sẵn giếng thang.

3 giờ trước Đời sống

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Giấy báo dự thi và thẻ dự thi tốt nghiệp THPT được tích hợp làm một, bổ sung 2 chứng chỉ để miễn thi môn Ngoại ngữ là một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

5 giờ trước Tin tức

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Không gian đi bộ quanh hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3 để phục vụ công tác bầu cử.

5 giờ trước Cẩm nang du lịch

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Uống cà phê mỗi sáng không chỉ tăng cường năng lượng mà còn có thể giúp phụ nữ giữ được sự minh mẫn, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt khi về già.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

Thị trường vàng sáng 13/3 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất hơn 1 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 185 triệu đồng/lượng.

5 giờ trước Đời sống

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Theo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ cải tạo các công trình kiến trúc điểm nhấn như Cột cờ Hà Nội, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn, Ô Quan Chưởng.

5 giờ trước Đời sống

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tạo nên không khí phấn khởi trước ngày bầu cử 15/3 sắp tới.

5 giờ trước Đời sống

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Vảy nến thể giọt là một trong những dạng của bệnh vảy nến. Tuy nhiên, nếu điều trị không dứt điểm người bệnh tiếp tục bị mạn tính hoặc phát triển thành những thể khác của bệnh vảy nến.

5 giờ trước Bệnh thường gặp

Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

Trị thâm body từng là “bài toán khó” với nhiều khách hàng khi hiệu quả, độ an toàn và tính riêng tư luôn là những yếu tố khó dung hòa. Giữa thị trường thẩm mỹ phát triển nhanh nhưng thiếu đồng đều về chất lượng, LG Clinic là cái tên hiếm hoi duy trì được vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này suốt nhiều năm. Đằng sau sự tin chọn của khách hàng là một hệ thống được xây dựng bài bản, nơi công nghệ, chuyên môn và trải nghiệm dịch vụ vận hành như những trụ cột không thể tách rời.

5 giờ trước Làm đẹp

Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự tại TP.HCM

Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự tại TP.HCM

Động thái mới nhất của Tóc Tiên liên quan đến căn biệt thự gây chú ý.

5 giờ trước Hậu trường