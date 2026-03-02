Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Dù ngắn hạn sự kiện này có thể kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, song nhiều nhóm cổ phiếu được kỳ vọng phản ứng tích cực.

Ngày 28/2/2026, thế giới thức giấc với một cú sốc địa chính trị lớn khi Mỹ và Israel đã đồng loạt không kích vào các mục tiêu chiến lược ở Iran. Diễn biến bất ngờ này đã ngay lập tức làm đảo lộn tâm lý thị trường tài chính toàn cầu.

Thị trường tài chính toàn cầu vừa đón nhận thêm một biến số khó lường khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ leo thang, sau các động thái quân sự liên quan tới Mỹ, Israel và Iran.

Diễn biến này nhanh chóng làm gia tăng tâm lý thận trọng trên các thị trường quốc tế, đồng thời đẩy nhà đầu tư vào trạng thái theo dõi sát sao những tác động lan tỏa tới giá hàng hóa, dòng vốn và triển vọng tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng khó đứng ngoài vòng ảnh hưởng, đặc biệt ở góc độ biến động tâm lý và sự phân hóa cơ hội giữa các nhóm cổ phiếu.﻿

Theo nhận định mới nhất, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho rằng﻿ xung đột vũ trang kể trên có thể kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư chứng khoán trong ngắn hạn.

Dù vậy, một số nhóm cổ phiếu nhiều khả năng sẽ phản ứng tích cực trước tác động từ căng thẳng địa chính trị, điển hình:

Thứ nhất, n﻿hóm Dầu khí. Giá dầu Brent liên tục tăng mạnh kể từ đầu năm 2026 trong bối cảnh Mỹ và Iran không đạt được các thỏa thuận về vũ khí hạt nhân. Ông Tâm cho biết việc một số nhà cung ứng đang tạm thời dừng vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz sau khi xung đột vũ trang xảy ra có thể ảnh hưởng tới nguồn cung trong ngắn hạn và thúc đẩy giá dầu tiếp tục đi lên. Phần lớn cổ phiếu Dầu khí đều có tương quan thuận khi giá dầu tăng cao, nổi bật gồm có GAS, PLX, BSR, PVD, PVS,...

Thứ hai, nhóm Vận tải biển. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đi cùng với kịch bản trả đũa của Iran tiếp diễn, có thể kéo theo nguồn cung thu hẹp tạm thời đối với các chuyến tàu vận tải container qua khu vực này, từ đó thúc đẩy giá cước vận tải container (WCI) hồi phục mạnh sau nhịp điều chỉnh vừa qua. Chuyên gia TVS đánh giá diễn biến này có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý khả quan trong ngắn hạn dành cho nhóm cổ phiếu Vận tải biển tại Việt Nam (HAH, VOS,...).

Thứ ba, nhóm Phân bón. Giá dầu thô tăng có thể thúc đẩy các dòng sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch này trong chuỗi giá trị sản xuất như Phân bón có thể mở rộng xu thế tăng giá (ví dụ như giá urea). Đây có thể là yếu tố nâng đỡ nhóm cổ phiếu Phân bón (DCM, DPM,...) trong ngắn hạn.