Quy hoạch và không gian sống sinh thái tại Sol Garden Nam Long VSIP Hải Phòng

Trong những năm gần đây, khái niệm “đô thị sinh thái” ngày càng được nhắc đến nhiều trong các định hướng phát triển đô thị tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà ở, các dự án mới đang hướng đến việc tạo lập môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Sol Garden Nam Long VSIP Hải Phòng là một trong những dự án được phát triển theo tinh thần đó.

Tư duy quy hoạch lấy con người làm trung tâm

Theo thông tin công bố, Sol Garden được quy hoạch trên quỹ đất gần 10ha với mật độ xây dựng không quá cao. Thay vì tối đa hóa diện tích sàn, dự án ưu tiên phân bổ không gian cho cây xanh, mặt nước và các khu sinh hoạt cộng đồng. Đây là cách tiếp cận phù hợp với Xu hướng quy hoạch hiện đại, trong đó chất lượng sống được đặt ngang bằng với hiệu quả khai thác quỹ đất.

Các tuyến đường nội khu được thiết kế thông thoáng, có vỉa hè rộng, tạo điều kiện cho việc đi bộ và sinh hoạt ngoài trời. Điều này góp phần hình thành một không gian sống thân thiện, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cơ giới trong phạm vi khu ở.