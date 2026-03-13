Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

09:51 13/03/2026
Nhiều tuyến đường tại TP.HCM được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tạo nên không khí phấn khởi trước ngày bầu cử 15/3 sắp tới.
Bau cu anh 1

Không khí hướng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đang lan tỏa trên nhiều tuyến phố tại

Chiều 12/3, quanh khu vực chợ Bến Thành, nhiều màn hình LED cỡ lớn tại các giao lộ liên tục phát nội dung về bầu cử. Đây là khu vực có lượng người qua lại đông đúc nên các hình thức tuyên truyền trực quan được bố trí dày đặc, góp phần lan tỏa thông điệp hướng tới ngày bầu cử của toàn dân.
Bau cu anh 3

Tại nhiều tuyến đường lớn như Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng hay Lê Duẩn, hệ thống pano và áp phích được lắp đặt nổi bật. Những thông điệp tuyên truyền với thiết kế trang trọng, màu sắc rực rỡ dễ dàng thu hút sự chú ý của người dân và du khách khi di chuyển qua khu vực trung tâm.
Bau cu anh 4

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, nơi cử tri thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Bau cu anh 5

Không chỉ tại các trục đường lớn, nhiều con hẻm nhỏ cũng xuất hiện những dãy cờ Tổ quốc được treo trước nhà. Sắc đỏ của cờ và các băng rôn cổ động xuất hiện đồng bộ, tạo nên diện mạo đô thị trang trọng nhưng gần gũi với đời sống thường nhật của người dân.
Bau cu anh 6

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều màn hình điện tử cỡ lớn trình chiếu các nội dung tuyên truyền liên quan đến bầu cử và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Những thông điệp ngắn gọn, dễ tiếp cận được hiển thị liên tục, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Bau cu anh 7

Ở nhiều phường trên địa bàn thành phố, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được triển khai khẩn trương. Các khu vực dự kiến đặt điểm bỏ phiếu được treo băng rôn, bảng thông báo và pano tuyên truyền nhằm giúp người dân dễ dàng nắm bắt thông tin liên quan đến ngày bầu cử.
Bau cu anh 8

Trên nhiều tuyến phố, các xe cổ động tuyên truyền cũng xuất hiện, mang theo hệ thống loa phát thanh và bảng thông tin, truyền tải các nội dung chính thống và cần thiết về cuộc bầu cử sắp tới, góp phần đưa thông tin đến gần hơn với người dân.
Bau cu anh 9

Khu vực nhà thờ Đức Bà xuất hiện nhiều pano và băng rôn tuyên truyền về ngày bầu cử, góp phần tạo nên không khí trang trọng.
Bau cu anh 10

Hệ thống bảng LED được bố trí tại nhiều vị trí “đắc địa” ở trung tâm thành phố, vừa phục vụ công tác tuyên truyền vừa tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị.
Bau cu anh 11

Những hình ảnh chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nổi bật trên các màn hình LED, băng rôn, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của TP.HCM trước sự kiện chính trị quan trọng này.
Bau cu anh 12

Các hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Những hình ảnh cờ hoa, pano và băng rôn không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn thể hiện tinh thần hướng về ngày hội lớn của cử tri cả nước.
