TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Các hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Những hình ảnh cờ hoa, pano và băng rôn không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn thể hiện tinh thần hướng về ngày hội lớn của cử tri cả nước.