Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử, không khí chuẩn bị lan tỏa từ trung tâm thành phố tới nhiều xã ngoại thành.

Những ngày đầu tháng 3, nhiều tuyến phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, cờ Đảng cùng hệ thống pano, băng rôn tuyên truyền. Không khí hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa rộng khắp, từ khu vực trung tâm thành phố đến các xã ngoại thành.

Theo kế hoạch, Chủ nhật ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, khi người dân trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thông qua lá phiếu của mình.

Trên nhiều tuyến phố, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước các trụ sở cơ quan, dọc các trục đường và khu dân cư. Hệ thống pano, áp phích tuyên truyền về ngày bầu cử được lắp đặt đồng bộ, tạo nên diện mạo nổi bật cho thành phố.

Tại khu vực toà nhà Quốc hội, nhiều cụm pano lớn với nội dung tuyên truyền về bầu cử được dựng lên ở những vị trí dễ quan sát, góp phần lan tỏa thông tin về ngày hội toàn dân.

Dọc các tuyến đường trung tâm, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được treo ngay ngắn.

Cùng với đó, nhiều hệ thống pano cỡ lớn đặt tại các vị trí đông người qua lại giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Khu vực tượng đài Lê-nin.

Khu vực quanh Hồ Gươm cũng trở nên sinh động hơn với các cụm pano nhiều mặt được thiết kế nổi bật. Những bảng tuyên truyền được đặt ở các điểm dễ nhìn, tạo sự chú ý cho người đi bộ và du khách.

Tại khu vực sầm uất như Tràng Tiền Plaza, màn hình LED cỡ lớn liên tục phát các thông điệp tuyên truyền về cuộc bầu cử. Hình ảnh này góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trên các tuyến phố trung tâm của Thủ đô.

Trước trụ sở Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, nhiều khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được treo trang trọng.

Không gian khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục được chỉnh trang gọn gàng, tạo điểm nhấn trong công tác tuyên truyền trực quan.

Không khí chuẩn bị bầu cử cũng hiện rõ trong các khu dân cư. Tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Hoàn Kiếm, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai để người dân kiểm tra thông tin.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hàng Bạc 4, đồng thời là Tổ trưởng tổ bầu cử số 16 (đơn vị bầu cử số 4), cho biết năm nay số lượng cử tri tại khu vực tăng so với trước. Theo ông Sơn, trước đây địa bàn có 5 điểm bỏ phiếu riêng, nhưng năm nay được sắp xếp lại thành một điểm chung. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu dự kiến hơn 3.000 người.

Công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử đã được triển khai từ sớm. Các hạng mục cơ bản như niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị khu vực bỏ phiếu và bố trí không gian phục vụ bầu cử đã được thực hiện. Ban tổ chức cũng lưu ý việc bố trí khu vực bầu cử phù hợp với đặc thù của khu phố cổ, nơi hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân diễn ra thường xuyên. Các phương án được tính toán để không ảnh hưởng nhiều đến việc buôn bán của các hộ dân xung quanh.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các khâu chuẩn bị đã hoàn thành. Những công việc còn lại chủ yếu liên quan đến sắp xếp bàn ghế, hoàn thiện không gian tại điểm bỏ phiếu và kiểm tra lại các trang thiết bị phục vụ ngày bầu cử. (Trong ảnh: Tổ bầu cử chuẩn bị chiếc thước kẻ giúp người cao tuổi dễ dàng gạch tên những đại biểu không lựa chọn trên phiếu bầu).

Không chỉ ở khu vực trung tâm, công tác tuyên truyền về bầu cử còn được triển khai tại nhiều xã ngoại thành của Hà Nội. Dọc các tuyến đường ở thôn Nhị Châu thuộc xã Ngọc Hồi hay khu vực xã Hồng Vân, cờ, pano và khẩu hiệu tuyên truyền xuất hiện nổi bật.

Trên các tuyến giao thông lớn như Quốc lộ 1A, nhiều bảng pano chào mừng ngày bầu cử cũng được lắp đặt.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các điểm bầu cử trên địa bàn Hà Nội đang sẵn sàng cho ngày 15/3.

Từ những tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, cờ Tổ quốc, pano và khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng nổi bật, tạo nên bầu không khí rộn ràng trước ngày hội toàn dân.

Viên Minh - Minh Đức