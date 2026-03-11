Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
IU sánh đôi bên nam thần mới: nhan sắc gây sốt toàn cõi mạng

14:31 11/03/2026
IU xuất hiện cùng nam thân mới, gây bão toàn cõi mạng.

Sự xuất hiện của IU bên cạnh nam diễn viên Byeon Woo-seok trong dự án truyền hình Perfect Crown đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Những hình ảnh đầu tiên được hé lộ cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tạo hình của nữ nghệ sĩ, đồng thời làm dấy lên kỳ vọng lớn cho bộ Phim dự kiến lên sóng vào năm 2026. 

Thông tin IU góp mặt trong bộ phim truyền hình Perfect Crown đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ phim Hàn Quốc. Đáng chú ý, nam chính đồng hành cùng nữ nghệ sĩ trong dự án lần này là Byeon Woo-seo, một trong những gương mặt đang thu hút nhiều chú ý sau loạt vai diễn ấn tượng thời gian gần đây.

Hình ảnh được hé lộ của IU và Byeon Woo-seok lần đầu kết hợp trong một bộ phim truyền hình. - Ảnh: NSX Hình ảnh được hé lộ của IU và Byeon Woo-seok lần đầu kết hợp trong một bộ phim truyền hình. - Ảnh: NSX
 

Perfect Crown (tựa Hàn: Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) được giới thiệu là một tác phẩm hài lãng mạn lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng dưới chế độ quân chủ lập hiến. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ giữa những nhân vật thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, đặt trong bối cảnh chính trị  hoàng gia đầy quy tắc.

Những hình ảnh đầu tiên của IU trong dự án này cho thấy nữ nghệ sĩ xuất hiện với Phong cách thanh lịch, pha trộn nét hiện đại và hơi hướng quý tộc. Tạo hình mới mang đến cảm giác trưởng thành hơn so với các vai diễn trước, đồng thời phù hợp với bối cảnh đặc biệt của câu chuyện.

Nhan sắc IU gây chú ý khi xuất hiện trong dự án mới của đài MBC. - ẢNh: MBC Nhan sắc IU gây chú ý khi xuất hiện trong dự án mới của đài MBC. - ẢNh: MBC

Trong phim, IU vào vai Seong Hee-joo con gái của một gia đình tài phiệt giàu có. Nhân vật được xây dựng là người thông minh, có tham vọng lớn về vị thế xã hội nhưng lại mang thân phận “thường dân” trong một xã hội đề cao huyết thống hoàng gia.

Bạn diễn của IU là Byeon Woo-seok trong vai Đại hoàng tử Yi Wan (Lee Wan). Nhân vật này được mô tả là một hoàng tử hào hoa, lịch thiệp nhưng sống trong khuôn khổ nghiêm ngặt của hoàng gia và chịu sự kiểm soát chặt chẽ từ Thái hậu.

Byeon Woo-seok vô cùng điển trai trong vai Đại hoàng tử Yi Wan. - Ảnh: MBC Byeon Woo-seok vô cùng điển trai trong vai Đại hoàng tử Yi Wan. - Ảnh: MBC

Câu chuyện của Perfect Crown bắt đầu khi Seong Hee-joo và Đại hoàng tử Yi Wan bước vào một cuộc hôn nhân mang tính thỏa thuận. Từ mối quan hệ ban đầu mang tính chiến lược, hai nhân vật dần đối diện với những cảm xúc và lựa chọn phức tạp hơn.

Việc IU và Byeon Woo-seok lần đầu kết hợp trong một dự án truyền hình đã tạo nên sức hút lớn. Cả hai đều là những gương mặt nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng nhờ các dự án thành công trước đó. Khán giả kỳ vọng sự kết hợp này sẽ mang đến một cặp đôi màn ảnh mới mẻ, đặc biệt khi kịch bản phim vừa mang màu sắc lãng mạn vừa pha yếu tố giả tưởng.

Theo kế hoạch, Perfect Crown dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào ngày 3/4/2026 trên đài MBC (Hàn Quốc). Song song với đó, bộ phim cũng sẽ được phát hành trên nền tảng trực tuyến Disney+ để tiếp cận khán giả quốc tế. Trước thời điểm ra mắt, những thông tin xoay quanh tạo hình, nội dung và dàn diễn viên của tác phẩm vẫn đang tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng người yêu phim Hàn Quốc.

