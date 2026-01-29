Cuộc đấu giữa mỹ nam nghìn tỷ và 'chàng thơ' của Trấn Thành

|
Trong số nam diễn viên đóng chính ở các phim Tết Nguyên đán 2026, Tuấn Trần là ngôi sao được chú ý hơn cả. Anh góp mặt trong dự án Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn. Trong phim, Tuấn Trần đảm nhận vai Hồng - chàng trai làng chài phóng khoáng, nam tính. Anh tiếp tục hợp tác với Phương Anh Đào trong một bộ phim Tết, kể từ sau Mai.
Tuấn Trần là diễn viên thực lực của màn ảnh nhiều năm qua. Anh góp mặt đều đặn trong các dự án điện ảnh lớn, với doanh thu "khủng", có thể kể tới như Bố già (395 tỷ đồng); Đất rừng phương Nam (140 tỷ đồng), Mai (hơn 500 tỷ đồng); Đem mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng)... Tuấn Trần cũng là mỹ nam nghìn tỷ đồng đầu tiên của điện ảnh Việt. Trong năm nay, anh còn góp mặt trong bộ phim Hộ linh tráng sĩ.
Mỹ nam tiếp theo của phim Tết 2026 không ai khác là Anh Tú Atus. Anh là nam chính trong phim đầu tay đến từ Trường Giang - Nhà ba tôi một phòng. Trong phim, Anh Tú thủ vai Phát, người yêu của An (Minh Anh) trong dự án phim Tết 2026. Sự xuất hiện của Phát được xem là nhân tố chính, thúc đẩy mâu thuẫn giữa hai cha con An. Trong khi ông Thạch (Trường Giang) luôn cố gắng kiểm soát, che chở con gái bằng những nguyên tắc hà khắc, Phát lại luôn tìm nhiều mưu kế, chiêu trò để hẹn hò lén lút An.
Nam diễn viên là ngôi sao giải trí với lượng fan đông đảo hiện nay. Anh được yêu mến sau nhiều chương trình như Running Man Vietnam 2025, Anh trai "say hi" mùa đầu tiên. Với điện ảnh, Anh Tú vừa góp mặt trong Hoàng tử quỷ của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và NSX Hoàng Quân. Phim kinh dị chỉ mang về 28,2 tỷ đồng dù được đầu tư chỉn chu.
Quốc Anh tiếp tục là "chàng thơ" của Trấn Thành trong phim Thỏ ơi. Ở mùa Tết gần nhất, nam diễn viên cũng được Trấn Thành chọn là nam chính trong Bộ tứ báo thủ. Sau dự án, Quốc Anh cũng được khán giả biết đến nhiều hơn. Anh góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình, sự kiện giải trí, thời trang.
Nam diễn viên Thỏ ơi sở hữu vẻ ngoài điển trai, hình thể cân đối và nụ cười ấm áp. Vào tháng 4/2025, Quốc Anh cũng góp mặt trong bộ phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của
Tân binh của điện ảnh Việt 2026 gọi tên Vĩnh Đam. Anh tham gia bộ phim Tết của Trấn Thành với vai Thế Phong. Vĩnh Đam trước đây là người mẫu, từng giành giải Nam vương HUTECH. Song anh từng vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn về cộng đồng LGBTQ+. Khi đó, anh từng lên tiếng xin lỗi và trả lại vương miện nam vương.
Dù vậy, khi Trấn Thành công bố Vĩnh Đam là nam diễn viên của dự án, anh vẫn bị phản ứng, chỉ trích. Ít ngày trước, người mẫu một lần nữa lên tiếng xin lỗi. "Đam thừa nhận và xin lỗi vì trong lúc nóng giận không đủ bình tĩnh và kiểm soát, đã thốt ra những lời nói không hay, gây hiểu lầm... Đam mong mọi người lượng thứ, bỏ qua cho lỗi lầm này của mình, để Đam có cơ hội được thay đổi, tiếp tục được cống hiến", anh cho biết.