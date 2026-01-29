Cuộc đấu giữa mỹ nam nghìn tỷ và 'chàng thơ' của Trấn Thành

Dù vậy, khi Trấn Thành công bố Vĩnh Đam là nam diễn viên của dự án, anh vẫn bị phản ứng, chỉ trích. Ít ngày trước, người mẫu một lần nữa lên tiếng xin lỗi. "Đam thừa nhận và xin lỗi vì trong lúc nóng giận không đủ bình tĩnh và kiểm soát, đã thốt ra những lời nói không hay, gây hiểu lầm... Đam mong mọi người lượng thứ, bỏ qua cho lỗi lầm này của mình, để Đam có cơ hội được thay đổi, tiếp tục được cống hiến", anh cho biết.