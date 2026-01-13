Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Phim

Steven Nguyễn sau cơn sốt 'Mưa đỏ'

12:44 13/01/2026
Steven Nguyễn trở lại với bộ phim truyền hình "Không giới hạn". Đây là lần đầu tiên anh hợp tác cùng ê-kíp miền Bắc.

Tiếp nối thành công từ dự án Mưa đỏ, Steven Nguyễn đến với bộ Phim mới Không giới hạn trong vai Trung tá Đào Minh Kiên, cán bộ thuộc lực lượng Cứu hộ - Cứu nạn. Nhân vật được xây dựng là một người lính gan dạ, bản lĩnh, luôn đối mặt với những nhiệm vụ hiểm nguy, qua đó khắc họa rõ nét tinh thần trách nhiệm và sự quả cảm của người lính trong thời bình.

Không giới hạn tập trung khai thác những khó khăn, gian khổ cùng sự hy sinh thầm lặng của người lính, đồng thời làm nổi bật yếu tố mưu lược, tư duy chiến lược trong công tác chỉ huy, điều hành quân đội của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đổi mới.

Steven Nguyen anh 1

Steven Nguyễn đảm nhận vai diễn mới. Ảnh: NSX.

Theo Steven Nguyễn, đây là lần đầu tiên anh ra miền Bắc quay phim. Ngoài sự khác biệt về thời gian quay, quá trình làm việc của ê-kíp 2 miền không khác biệt nhau quá nhiều. Nam diễn viên chủ động ra Hà Nội tham gia casting với hy vọng có được vai chính diễn.

Nam diễn viên Tâm sự cảnh đáng nhớ nhất trong quá trình quay phim là khi nhân vật của anh và Tô Dũng mắc kẹt trong bồn hạ áp. “Với cảnh đó, khói rất dày, trong khi tôi phải đeo mặt nạ nên bị khó thở, tâm lý căng thẳng tột độ. Có lúc tôi muốn xin nghỉ, nhưng nhìn xung quanh thấy anh em ai cũng cố gắng, tôi lại tự nhủ phải vượt qua. Đúng như tên phim, đó là lúc bản thân vượt qua những giới hạn tưởng như không thể”, anh nói.

Với dự án lần này, Steven Nguyễn và Minh Trang lần đầu hợp tác, có tuyến tình cảm. Thậm chí, nhân vật của Minh Trang chủ động theo đuổi Kiên.

Theo Minh Trang, dù Steven không xuất hiện quá nhiều ở giai đoạn đầu phim, nhưng qua mô tả kịch bản, nhân vật của cô dành tình cảm rất mạnh mẽ cho Kiên. Điều này đặt ra thách thức cho cả 2 khi đây là lần đầu họ hợp tác và cũng là lần đầu gặp nhau ngoài đời.

“Anh Huy (Steven Nguyễn) khá bận nên thời gian đầu chúng tôi không có nhiều cơ hội trò chuyện trước khi quay. May mắn, kịch bản và lời thoại rất dễ thương nên nhiệm vụ của cả 2 chỉ là thể hiện đúng tinh thần đó”, Minh Trang chia sẻ.

Cô cho biết thêm, ngoài đời Steven là người vui vẻ, dễ gần. Dù ban đầu cả 2 còn hơi ngại ngùng, nhưng sau đó nhanh chóng tìm được nhiều chủ đề chung. Đặc biệt, do phần lớn lời thoại của Minh Trang đều xoay quanh nhân vật Kiên, việc liên tục nhắc đến tên nhân vật này khiến cảm xúc của cô dần “ngấm” vào vai, tạo nên sự gắn kết và phản ứng hóa học rất tự nhiên khi diễn chung.

Khi được hỏi về việc cả hai có thời gian đi chơi hay tìm hiểu đối phương ngoài đời sau giờ quay hay không, Minh Trang thẳng thắn cho biết lịch quay dày đặc khiến điều đó gần như không xảy ra. Hơn nữa, đoàn phim không quay chủ yếu ở Hà Nội mà di chuyển qua nhiều địa điểm. Thay vào đó, chính khoảng thời gian di chuyển cùng đoàn giúp 2 diễn viên có cơ hội trò chuyện, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn.

“Có những lúc chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau là biết đối phương đang rất mệt. Chỉ một ánh nhìn động viên hay một câu an ủi nhỏ cũng đủ tạo nên sự kết nối rất đẹp vừa cho nhân vật, vừa cho chính chúng tôi ngoài đời”, cô nói.

Trái với hình ảnh lạnh lùng trên phim, Minh Trang tiết lộ Steven Nguyễn ngoài đời lại khá hướng nội. Khi không quay, anh thường đeo tai nghe và ngồi yên một chỗ. Ngược lại, cô tự nhận mình năng động và nói nhiều hơn. Sự đối lập này khiến không khí làm việc giữa hai người trở nên thú vị, tạo ra sự cân bằng tự nhiên khi lên hình.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ trong dự án này, cô là người phải chủ động nhiều hơn để dẫn dắt cảm xúc nhân vật. Điều đó giúp cô học được cách quan sát bạn diễn kỹ hơn, điều chỉnh phản ứng và cách tiếp cận tình huống sao cho chân thật nhất.

“Tôi nghĩ mỗi vai diễn chỉ cho mình một khoảng thời gian ngắn để sống trọn vẹn với nhân vật. Vì vậy tôi luôn muốn mở lòng hết mức, kết nối hết khả năng để không bỏ lỡ cơ hội đó”, Minh Trang nói.

Khi được hỏi về việc có nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp không, Minh Trang khẳng định, giữa cô và Steven Nguyễn chỉ tồn tại sự tôn trọng, đồng cảm và hỗ trợ đúng nghĩa của hai diễn viên cùng làm nghề. Áp lực học thoại, đặc biệt với những cảnh nặng tâm lý, khiến cả hai hầu như không còn thời gian nghĩ đến điều gì khác ngoài việc hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

 

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/steven-nguyen-sau-con-sot-mua-do-post1619181.html
Cùng chủ đề
Xúc động lễ tang diễn viên Ahn Sung Ki Phim
Xúc động lễ tang diễn viên Ahn Sung Ki

Lễ truy điệu và thánh lễ tiễn đưa Ahn Sung Ki đã được tổ chức trong không khí trang nghiêm...

Visual tuyệt đối điện ảnh của cặp đôi cổ tích Disney: Lần này nhà Chuột đã thật sự làm đúng rồi! Phim
Visual tuyệt đối điện ảnh của cặp đôi cổ tích Disney: Lần này nhà Chuột đã thật sự làm đúng rồi!

Phiên bản live-action của Công chúa tóc mây chính thức lộ diện, và chỉ riêng sự tương đồng ngoại hình...

Phim của Hyun Bin thống trị toàn châu Á dù chỉ còn 2 tập Phim
Phim của Hyun Bin thống trị toàn châu Á dù chỉ còn 2 tập

Chỉ còn hai tập cuối, nhưng bộ phim Hàn Quốc do Hyun Bin đóng chính vẫn liên tục đứng đầu...

Những bộ phim được mong chờ nhất năm 2026 Phim
Những bộ phim được mong chờ nhất năm 2026

Dưới đây là những bộ phim được mong đợi nhất sẽ ra mắt năm 2026.

Đây mới là vai phản diện điên rồ nhất lịch sử Avatar Phim
Đây mới là vai phản diện điên rồ nhất lịch sử Avatar

Avatar 3 mang đến một phản diện mới đủ sức khiến đại tá Miles Quaritch lu mờ, mở ra chương...

James Cameron úp mở khả năng khép lại vũ trụ Avatar sớm hơn dự kiến Phim
James Cameron úp mở khả năng khép lại vũ trụ Avatar sớm hơn dự kiến

Giữa lúc bom tấn Avatar 3 vẫn chưa hạ nhiệt, James Cameron bất ngờ chia sẻ khả năng khép lại...

Mới cập nhật
Kinh nghiệm du lịch Lương Sơn Hòa Bình tự túc từ Hà Nội chi tiết 2026

Kinh nghiệm du lịch Lương Sơn Hòa Bình tự túc từ Hà Nội chi tiết 2026

Hòa Bình luôn là điểm đến hấp dẫn đối với cư dân thủ đô mỗi dịp cuối tuần, và Lương Sơn chính là "trạm dừng chân" lý tưởng nhất nhờ khoảng cách cực gần. Chỉ mất hơn 1 giờ di chuyển, bạn đã có thể rời xa khói bụi thành phố để đắm mình trong không gian của những thung lũng xanh và những dãy núi đá vôi kỳ vĩ.

9 giờ trước DU LỊCH

Bóng đá thế giới dậy sóng về U23 Việt Nam

Bóng đá thế giới dậy sóng về U23 Việt Nam

Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đang vượt xa khuôn khổ một chiến tích mang tính khu vực.

11 giờ trước Bóng đá

Bộ Chính trị chọn 24/11 là 'Ngày Văn hóa', cả nước được nghỉ làm

Bộ Chính trị chọn 24/11 là 'Ngày Văn hóa', cả nước được nghỉ làm

Nghị quyết mới của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

11 giờ trước Đời sống

Hướng Dẫn Xem Ngoại Hạng Anh Trên FPT Play: Trải nghiệm bóng đá đỉnh cao 2026

Hướng Dẫn Xem Ngoại Hạng Anh Trên FPT Play: Trải nghiệm bóng đá đỉnh cao 2026

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người hâm mộ túc cầu giáo tại Việt Nam. Bước sang mùa giải 2026, với sự kịch tính ngày càng tăng cao từ các câu lạc bộ hàng đầu như Manchester City, Liverpool hay Arsenal, nhu cầu tìm kiếm một nền tảng phát sóng ổn định, sắc nét trở nên cực kỳ thiết yếu.

1 ngày trước THỂ THAO

Chiến dịch 'Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền': Tôn vinh đa dạng văn hóa vùng miền

Chiến dịch 'Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền': Tôn vinh đa dạng văn hóa vùng miền

Chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” chính thức khai mạc tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, mở đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước.

1 ngày trước Đời sống

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” - diện mạo mới cho phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” - diện mạo mới cho phim võ thuật Việt

Hãng phim Kunva chính thức công bố những điểm nhấn hành động đặc sắc trong dự án điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Tác phẩm đánh dấu nỗ lực làm mới dòng phim võ thuật Việt Nam với cuộc đối đầu căng thẳng giữa lực lượng thực thi pháp luật và tội phạm núp bóng tập đoàn kinh tế.

2 ngày trước GIẢI TRÍ

“Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026” khuyến khích lối sống năng động trong ngày đầu năm mới

“Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026” khuyến khích lối sống năng động trong ngày đầu năm mới

Hơn 7.000 vận động viên tham gia “Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam tài trợ bởi Herbalife 2026”

3 ngày trước Đời sống

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026 – Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất của cuộc thi, những người đã truyền cảm hứng cho cộng đồng áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên thông qua câu chuyện đầy cảm hứng của mình. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9 và các kênh của báo Sức khỏe và Đời sống.

15:42 09/01/2026 Đời sống

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Ngày nay, nhu cầu sở hữu xe máy ngày càng tăng, việc lựa chọn một đại lý uy tín để “chọn mặt gửi vàng” là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, Xe máy Nam Tiến đã và đang khẳng định vị thế là một trong những hệ thống đại lý được đông đảo khách hàng tin tưởng.

14:35 09/01/2026 Kinh doanh

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Sau nhiều thế hệ tối giản mặt lưng với các vòng camera riêng lẻ, Samsung Galaxy S26 được đồn đoán sẽ chuyển sang phong cách camera island nổi rõ hơn, giống kiểu “gom cụm” để tạo một điểm nhấn thị giác. Với người dùng, thay đổi này không chỉ để đẹp hơn, mà còn giải quyết các vấn đề thực tế như độ ổn định khi đặt máy trên bàn, độ dễ chịu khi cầm ngang chơi game hoặc quay video, và cả cách phối ốp lưng để máy đỡ kênh.

11:57 09/01/2026 Thiết bị