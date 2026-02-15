Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI

Khởi động dự án tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh

09:12 15/02/2026
Với tinh thần nhân văn sâu sắc, nỗ lực xoa dịu nỗi đau sau chiến tranh và trách nhiệm thiêng liêng đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (VWAI) dự kiến chính thức triển khai từ năm 2026.

a11-1771121161.jpgKý Thỏa thuận ghi nhớ giữa Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” và Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ (VNCA) Hoa Kỳ năm 2023.

 

Chiến tranh đã lùi xa, song công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vẫn luôn là nỗi trăn trở lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Trước thực tế đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã khởi xướng “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (VWAI) chính thức triển khai từ năm 2026.

Đây được kỳ vọng là nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại, góp phần cung cấp thông tin, xác định tọa độ và đưa những người con còn nằm lại chiến trường trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ.

Dự án do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson (VNCA) cùng Viện Hòa bình và Xung đột (IPAC) thuộc Đại học Công nghệ Texas chủ trì nghiên cứu, khai thác tài liệu lưu trữ phục vụ công tác tìm kiếm.

a1-1771121198.jpgCam kết hợp tác Việt - Mỹ, để những người lính tiếp tục trở về, thông qua “Hồ sơ chứng tích chiến tranh”, năm 2023.

 

Trọng tâm của dự án là việc giải mã khối tư liệu mang tên CDEC (Trung tâm Khai thác tài liệu thu giữ), còn được gọi là “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh.” Đây là những lá thư tay, sổ nhật ký, giấy tờ tùy thân của các chiến sỹ Quân giải phóng và Bộ đội miền Bắc bị thu giữ trên chiến trường giai đoạn 1954-1975. Sau khi phân tích tình báo, các tài liệu được chụp vi Phim trước khi bản gốc bị tiêu hủy.

Hiện Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson đang lưu trữ khoảng 2,7 triệu trang tài liệu về Quân giải phóng và Bộ đội miền Bắc, trong đó có hơn 261.000 “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh.” Mỗi hồ sơ gắn với mã định danh và số đăng ký hành chính-tình báo (Log Number), phản ánh cụ thể bối cảnh, thời điểm và tọa độ thu giữ. Những dữ liệu này có giá trị quan trọng trong việc xác định các vị trí mộ phần tiềm năng của các liệt sỹ.

Dù dự án chính thức khởi động vào năm 2026, trong ba năm qua (2023-2025), Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam đã phối hợp phía Hoa Kỳ triển khai nhiều hoạt động sàng lọc và giải mã hình ảnh vi phim. Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng (Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam), người Việt Nam duy nhất được mời tham gia dự án cùng cộng sự đã góp phần tìm kiếm nhân chứng và trao trả “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh” cho hơn 40 đại diện thân nhân liệt sỹ và cựu chiến binh.

a2-1771121227.jpgCựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, trao trả "Hồ sơ Chứng tích chiến tranh" năm 2025.

 

Theo Đại tá Đặng Vương Hưng, dù chỉ là bản sao điện tử hay trang in đen trắng, những kỷ vật này vẫn mang giá trị tinh thần vô cùng to lớn. Tại các lễ tiếp nhận, nhiều gia đình xúc động khi được nhìn lại bút tích của người thân sau hơn nửa thế kỷ thất lạc. Có gia đình trang trọng đặt hồ sơ trên bàn thờ; có nơi phối hợp chính quyền tổ chức lễ truy điệu, đón “liệt sỹ trở về” trong tâm tưởng.

Không chỉ hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, dự án VWAI còn mang ý nghĩa thúc đẩy hợp tác, hòa giải và hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ban Tổ chức kêu gọi các gia đình có người thân mất tích trong chiến tranh, không phân biệt chiến tuyến, chủ động liên hệ, cung cấp thông tin để đối chiếu với kho lưu trữ. Mỗi dữ liệu được xác minh là thêm một hy vọng để những người lính tiếp tục “trở về” với gia đình, để nỗi đau chiến tranh dần được xoa dịu bằng tình người và lòng nhân ái.

Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ Lưu trữ tài liệu chiến tranh chứng tích chiến tranh người mất tích trong chiến tranh
Cùng chủ đề
Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại dự án trọng điểm ở xã Đại Thanh XÃ HỘI
Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại dự án trọng điểm ở xã Đại Thanh

Ngày 27/01, UBND xã Đại Thanh đã tổ chức tháo dỡ công trình, giải tỏa và bàn giao mặt bằng...

Trao giải thưởng cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh” XÃ HỘI
Trao giải thưởng cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”

Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh” do câu lạc bộ “Trái tim...

Trao tặng Bộ sưu tập di ảnh chân dung “Đại đoàn kết” và “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam” XÃ HỘI
Trao tặng Bộ sưu tập di ảnh chân dung “Đại đoàn kết” và “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam”

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính”, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo...

Tổ chức thành công Cuộc thi hòa giải thương mại Việt Nam - V-MED 2025 XÃ HỘI
Tổ chức thành công Cuộc thi hòa giải thương mại Việt Nam - V-MED 2025

Với mục tiêu thúc đẩy quảng bá và phổ biến kiến thức, kỹ năng về phương thức giải quyết tranh...

Giới thiệu và trưng bày bộ sưu tập chân dung “Tự hào phụ nữ Việt Nam” XÃ HỘI
Giới thiệu và trưng bày bộ sưu tập chân dung “Tự hào phụ nữ Việt Nam”

Từ những bức ảnh đen trắng được phục dựng màu đến những trang hồi ký viết dở giữa chiến trường,...

Khai mạc Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững XÃ HỘI
Khai mạc Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Sáng 12/9, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công...

Mới cập nhật
Mâm cúng ngày 30 nên chuẩn bị thế nào để vừa đủ đầy, vừa tránh hao hụt tiền bạc?

Mâm cúng ngày 30 nên chuẩn bị thế nào để vừa đủ đầy, vừa tránh hao hụt tiền bạc?

Mâm cúng ngày 30 không cần quá cầu kỳ, quan trọng là sự tươm tất và thành tâm. Chuẩn bị mâm cúng vừa đủ, lên kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ giúp gia đình đón năm mới ấm cúng mà vẫn tránh hao hụt tiền bạc sau Tết.

2 ngày trước Khám phá

Cách 'sống sót' qua bữa tiệc tất niên bia rượu

Cách 'sống sót' qua bữa tiệc tất niên bia rượu

Tiệc tất niên doanh nghiệp hay buổi họp lớp cuối năm khiến rượu bia trở thành “nhân vật chính”. Tuy nhiên, phía sau không khí lễ hội là hàng loạt rủi ro nghiêm trọng.

2 ngày trước GEN Z

Giá vàng trong nước rớt mạnh

Giá vàng trong nước rớt mạnh

Sáng 13/2 (tức 26 tháng Chạp), các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

2 ngày trước Đời sống

Người Hà Nội đổ về siêu thị sắm Tết, hóa đơn dài cả mét

Người Hà Nội đổ về siêu thị sắm Tết, hóa đơn dài cả mét

Người dân đổ dồn về các đại siêu thị tại Hà Nội để sắm các mặt hàng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần.

2 ngày trước Đời sống

Những điểm tham quan thú vị mà bạn nên thử khi đến Vũng Tàu

Những điểm tham quan thú vị mà bạn nên thử khi đến Vũng Tàu

Vũng Tàu không chỉ có biển mà còn sở hữu nhiều điểm tham quan thú vị, từ vui chơi giải trí đến các không gian mang dấu ấn lịch sử và đời sống. Dành thời gian khám phá, du khách sẽ thấy thành phố biển này có nhiều trải nghiệm đáng thử hơn một chuyến đi tắm biển. 

3 ngày trước DU LỊCH

Gợi ý 5+ khách sạn Vũng Tàu gần biển nổi bật trên Traveloka 

Gợi ý 5+ khách sạn Vũng Tàu gần biển nổi bật trên Traveloka 

Các khách sạn gần biển tại Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi ngắn ngày. Với nhiều du khách, trải nghiệm nghỉ dưỡng không chỉ nằm ở phòng nghỉ mà còn đến từ không gian biển và nhịp sống sôi động dọc bờ biển.

3 ngày trước DU LỊCH

Thiết kế Galaxy S26: mỏng nhẹ hơn, cụm camera “pill” mới và độ bền có gì đáng kỳ vọng?

Thiết kế Galaxy S26: mỏng nhẹ hơn, cụm camera “pill” mới và độ bền có gì đáng kỳ vọng?

Nếu phải chọn một yếu tố khiến người dùng cảm nhận khác biệt ngay khi cầm lên, thì đó là thiết kế và hoàn thiện. Với Galaxy S26, hướng rò rỉ đang nghiêng về kiểu nâng cấp “đúng chỗ”: máy gọn hơn khi cầm, nhẹ hơn khi mang theo, cạnh bo thân thiện hơn, đồng thời thay đổi cấu trúc cụm camera để vừa đẹp mắt vừa giải quyết những phàn nàn nhỏ kiểu vòng camera bong. Bài viết này theo phong cách guest post, tập trung vào các điểm bạn cần soi kỹ trước khi quyết định chọn thiết kế Samsung Galaxy S26 hay tiếp tục dùng đời trước.

3 ngày trước Thiết bị

Bí quyết tìm kiếm "shop hoa gần đây" uy tín, giao nhanh hỏa tốc và giá tốt nhất

Bí quyết tìm kiếm "shop hoa gần đây" uy tín, giao nhanh hỏa tốc và giá tốt nhất

Trong cuộc sống hiện đại hối hả, những đóa hoa tươi thắm luôn là "liều thuốc tinh thần" tuyệt vời nhất để kết nối yêu thương, chia sẻ niềm vui hay xoa dịu nỗi buồn. Đôi khi, vì quá bận rộn hoặc cần gấp một món quà cho dịp đặc biệt, hành động đầu tiên của chúng ta thường là mở điện thoại và tìm kiếm từ khóa "Shop hoa gần đây" hoặc "Shop hoa" uy tín quanh khu vực mình sống.

16:24 09/02/2026 Kinh doanh

TDM Tuấn Đức - Top 1 đại lý doanh số TOTO Miền Nam và hàng loạt thành tựu ấn tượng 2025

TDM Tuấn Đức - Top 1 đại lý doanh số TOTO Miền Nam và hàng loạt thành tựu ấn tượng 2025

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của TDM Tuấn Đức khi doanh nghiệp chính thức được TOTO Việt Nam vinh danh là Top 1 Đại lý Doanh Số TOTO Miền Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận về kết quả kinh doanh vượt trội, mà còn phản ánh rõ nét năng lực triển khai thị trường, định hướng phát triển bền vững và uy tín thương hiệu mà TDM Tuấn Đức đã dày công xây dựng.

13:47 09/02/2026 Kinh doanh

Ấn tượng với bản giao hưởng mùa Xuân tại “Đường Xuân đất Việt 2026-Hội tụ”

Ấn tượng với bản giao hưởng mùa Xuân tại “Đường Xuân đất Việt 2026-Hội tụ”

Tối ngày 7/2/2026, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Đường Xuân đất Việt 2026 - Hội tụ" tại Cung Điền kinh (Hà Nội). Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

14:36 08/02/2026 GIẢI TRÍ