Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mâm cúng ngày 30 nên chuẩn bị thế nào để vừa đủ đầy, vừa tránh hao hụt tiền bạc?

14:04 13/02/2026
Mâm cúng ngày 30 không cần quá cầu kỳ, quan trọng là sự tươm tất và thành tâm. Chuẩn bị mâm cúng vừa đủ, lên kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ giúp gia đình đón năm mới ấm cúng mà vẫn tránh hao hụt tiền bạc sau Tết.

Ngày 30 Tết (hoặc 29 nếu tháng thiếu) là thời khắc khép lại một năm cũ, mở ra chu kỳ mới nhiều kỳ vọng. Mâm cúng tất niên không chỉ thể hiện lòng thành với tổ tiên mà còn gửi gắm ước mong về một năm sung túc, bình an. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cả leo thang, không ít gia đình băn khoăn: làm sao để mâm cỗ vẫn đủ đầy mà không “đội” chi phí, tránh lãng phí tiền bạc?

 
Không cần mâm cao cỗ đầy, quan trọng ở sự trọn vẹn

Theo quan niệm dân gian, mâm cúng ngày 30 không đặt nặng hình thức xa hoa mà đề cao sự tươm tất, gọn gàng và thành tâm. Một mâm cơ bản thường gồm: Hương, hoa tươi; Mâm ngũ quả; Trầu cau; Rượu, trà; Bánh chưng hoặc bánh tét; Một số món mặn truyền thống.

Tùy vùng miền mà món ăn có thể khác nhau. Miền Bắc chuộng xôi gấc, giò lụa, canh măng, thịt đông; miền Trung có thêm nem chả, dưa món; miền Nam thường xuất hiện thịt kho tàu, canh khổ qua nhồi thịt. Gia đình đông hay ít người có thể linh hoạt số lượng, không nhất thiết phải bày biện quá nhiều món.

 
Lên danh sách trước, tránh mua theo cảm xúc

Sai lầm phổ biến là đi chợ ngày 29–30 với tâm lý “thiếu gì mua nấy”, dẫn tới chi tiêu vượt dự tính. Các chuyên gia tài chính gia đình khuyên nên:

Lập danh sách cụ thể món cần nấu; Ước tính khẩu phần vừa đủ số người ăn; So sánh giá trước khi mua; Tránh chạy theo thực phẩm “hot” giá cao dịp cận Tết

Việc chuẩn bị từ sớm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tránh cảnh chen lấn, mua đồ đắt đỏ phút chót.

Ưu tiên thực phẩm theo mùa, sẵn có

Thay vì tìm những món cầu kỳ, đắt tiền, các bà nội trợ có thể ưu tiên nguyên liệu đang vào vụ, giá hợp lý. Ví dụ, rau củ theo mùa thường tươi ngon và rẻ hơn so với hàng nhập hoặc trái mùa. Mâm cúng vì thế vẫn phong phú mà không quá tốn kém.

Bên cạnh đó, nên cân nhắc lượng thực phẩm dự trữ cho những ngày Tết để tránh tồn đọng, hư hỏng sau kỳ nghỉ.

Tối giản vàng mã, tập trung vào giá trị tinh thần

Nhiều gia đình chi khá nhiều tiền cho vàng mã với quan niệm “càng nhiều càng tốt”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng điều cốt lõi vẫn là lòng thành. Việc đốt quá nhiều không chỉ tốn kém mà còn gây lãng phí, ảnh hưởng môi trường.

Giữ mâm cúng trang nghiêm, sạch sẽ, sắp xếp hài hòa mới là điều quan trọng.

Giữ không khí ấm cúng – giá trị lớn nhất của ngày 30

Sau cùng, mâm cúng ngày 30 không phải là cuộc “đua” hình thức. Một bữa cơm tất niên quây quần, tiếng cười rộn ràng, lời chúc đầu năm chân thành mới là điều mang lại may mắn và tài lộc bền lâu.

Chuẩn bị mâm cúng vừa đủ, chi tiêu có kế hoạch, tránh tâm lý phô trương sẽ giúp gia đình khép lại năm cũ nhẹ nhàng, đón năm mới với tâm thế an nhiên, và ví tiền cũng không bị “hao hụt” sau Tết.

