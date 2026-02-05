Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Linh vật ngựa ở Đà Nẵng được dân mạng mệnh danh 'trùm cuối'

15:02 05/02/2026
Linh vật ngựa tại đường Bạch Đằng thu hút sự chú ý khi được ghép nên từ tên của 94 xã, phường và đặc khu thuộc TP Đà Nẵng.

Những ngày cận Tết, dọc tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hàn (Đà Nẵng) xuất hiện một linh vật ngựa mang hình hài đặc biệt, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Bức tượng nằm trong dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn TP Đà Nẵng thi công từ cuối tháng 1/2026.

Khác với những linh vật trang trí quen thuộc thường thấy mỗi dịp Tết, mô hình ngựa lần này không đơn thuần mang tính trang trí mà còn ẩn chứa câu chuyện về sự thay đổi và mở rộng của đô thị Đà Nẵng. Toàn bộ hình dáng được ghép nên từ tên của 94 xã, phường và đặc khu thuộc thành phố sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính.

linh vat ngua anh 1

Cận cảnh chú ngựa vàng, người dân sẽ thấy một số địa danh bao gồm Tam Kỳ, Quế Phước, Thanh Khê. Ảnh: Moon Black.

Những con chữ, vốn là tên gọi của các địa phương, được sắp đặt, uốn cong và liên kết khéo léo, tạo nên dáng ngựa tung vó mạnh mẽ, hướng ra sông Hàn. Nhìn từ xa, linh vật mang vẻ uy nghi, hiện đại; đến gần, người xem có thể đọc rõ từng địa danh quen thuộc, gợi cảm giác gần gủi.

Theo ghi nhận, linh vật cao khoảng 3 m, được đặt tại vị trí dễ quan sát trên tuyến đường trung tâm, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng. Dáng ngựa vươn cao, kết hợp cùng không gian mở ven sông và hệ thống chiếu sáng ban đêm, tạo nên một điểm check-in mới cho người dân thành phố. Nhiều người dừng lại chụp ảnh, tìm tên phường, xã nơi mình sinh sống hoặc quê hương được "ghi dấu" trên thân linh vật.

Linh vật ngựa "ghép chữ" là một phần trong tổng thể trang trí hoa và chiếu sáng nghệ thuật phục vụ Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng. Ngoài ra, một chú ngựa mang áo giáp trắng bên cạnh cũng nhận được sự quan tâm của người dân.

Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố rực rỡ hay cầu kỳ, thành phố lựa chọn cách kể câu chuyện của chính mình thông qua hình ảnh sáng tạo, mang tính nhận diện cao.

Dân mạng dành nhiều lời khen cho ý tưởng và tạo hình độc đáo này, thậm chí cho rằng mô hình ở Đà Nẵng có thể xem là "trùm cuối" trong đường đua linh vật xuân Bính Ngọ 2026.

linh vat ngua anh 2

Chú ngựa mang áo giáp trắng nằm trong công viên dần hoàn thiện. Ảnh: Moon Black.
