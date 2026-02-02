Đại diện SABECO tại phát biểu tại hoạt động trao quà tặng tỉnh Khánh Hòa

Đây là một hoạt động ý nghĩa thuộc khuôn khổ chiến dịch “Chung Vị Tết Việt, Gắn Kết Muôn Miền” do SABECO khởi xướng với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và kết nối những sắc thái văn hóa khắp mọi miền thành một trải nghiệm Tết chung, nơi ai cũng cảm nhận được sự gắn kết và thuộc về. Cũng là năm đầu tiên SABECO đưa chương trình Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Mỗi phần quà không chỉ bao gồm các nhu yếu phẩm và những hương vị Tết quen thuộc như bánh tét, mứt Tết, mà còn có phong bao lì xì như một lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến người dân nhân dịp năm mới. Thông qua món quà ý nghĩa này, SABECO mong muốn mang đến sự trọn vẹn và đầm ấm cho những người chưa có cơ hội đón một mùa Tết đủ đầy, để ai cũng cảm nhận được mình là một phần của niềm vui chung trong dịp năm mới.

Tại Khánh Hòa, SABECO trao tặng tổng cộng 900 phần quà mang thông điệp “Chung Vị Tết Việt” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Khánh Hòa và Gia Lai là hai trong số 16 địa phương nơi SABECO triển khai chuỗi hoạt động trao quà Tết và gắn kết cộng đồng, diễn ra từ ngày 10/1/2026 đến hết ngày 8/2/2026. Đây là hai địa phương tiêu biểu đại diện cho hai sắc thái văn hóa Tết đặc sắc của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, cả hai địa phương đều có sự đồng hành lâu dài cùng SABECO trong hoạt động kinh doanh và các chương trình cộng đồng ý nghĩa thông qua dự án lắp đèn năng lượng mặt trời và nâng cấp sân Thể thao cộng đồng, góp phần cải thiện chất lượng đời sống cho người dân địa phương.

Tính đến nay, chiến dịch đã đi qua 13 tỉnh thành gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Bình Dương (nay thuộc TPHCM), Khánh Hòa, Gia Lai, Hải Phòng, Quảng Trị, Ninh Bình với 5.000 phần quà Tết đã được trao tặng. Tiếp sau đó, SABECO sẽ tiếp tục mang các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch đến với Lào Cai, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Tuyên Quang trong ngày 7-8/2 sắp tới, tiếp nối hành trình mang trải nghiệm Tết đến gần hơn với cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia gắn kết trong dịp năm mới Bính Ngọ.