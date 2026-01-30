Dân văn phòng đổ tiền, đổ công biến tiệc tất niên thành concert

Sẵn sàng bỏ tiền túi, thời gian và công sức, nhiều nhân viên văn phòng coi tiệc công ty cuối năm là sân chơi sáng tạo, gắn kết tập thể và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp.

Trong gần một tháng qua, sau giờ làm việc, Hoàng Thị Phương Linh (28 tuổi, sống tại Hà Nội) cùng các đồng nghiệp liên tục tập luyện cho phần trình diễn tại tiệc tất niên công ty (Year End Party - YEP). Trung bình mỗi ngày, nhóm dành khoảng 1,5 tiếng để ráp đội hình, hoàn thiện động tác. Khi càng sát ngày diễn, cường độ tập luyện càng tăng, có buổi kéo dài hơn 3 tiếng.

Không chỉ đầu tư thời gian, chi phí cho tiết mục cũng là bài toán được tính toán kỹ lưỡng. Do sân khấu ngoài trời có quy mô lớn, nhóm phải chuẩn bị đồng bộ từ trang phục, đạo cụ, thu âm, phối nhạc, biên đạo cho đến hệ thống âm thanh, ánh sáng nhằm tạo hiệu ứng thị giác khi trình diễn.

"Tổng kinh phí cho tiết mục rơi vào khoảng 25-30 triệu đồng", Phương Linh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trường hợp của Phương Linh không phải cá biệt. Tại TP.HCM và Hà Nội, nhiều nhân sự văn phòng sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng, dành nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng tập luyện để biến tiệc concert cuối năm công ty thành những màn trình diễn độc đáo, gây ấn tượng mạnh.

Không ngại chi tiền

Phương Linh hiện làm việc tại một doanh nghiệp Công nghệ, giữ vị trí chuyên viên trải nghiệm nhân viên. Công việc gắn liền với văn hóa nội bộ và các hoạt động kết nối tập thể cũng là lý do cô gắn bó với sân chơi Year End Party suốt 4 năm qua.

Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Linh được giao phụ trách dàn dựng sân khấu. Nhờ kinh nghiệm từng tham gia nhiều loại hình biểu diễn, cô nhanh chóng xây dựng ý tưởng và kịch bản tổng thể cho tiết mục.

Phần trình diễn của nhóm Phương Linh (áo đỏ) đạt giải quán quân trong tiệc cuối năm của công ty.

Theo Linh, thách thức lớn nhất nằm ở khâu tập luyện khi phần lớn thành viên đều không phải diễn viên chuyên nghiệp. Nhiều tổ hợp động tác phải tập đi tập lại trong khoảng hai tuần để đảm bảo sự đồng đều. Dù vậy, tinh thần "quyết giật giải nhất" giúp cả đội duy trì sự nghiêm túc khi đại diện bộ phận tham gia tranh tài với các đơn vị khác.

Việc tập luyện được sắp xếp chủ yếu ngoài giờ làm, hạn chế ảnh hưởng đến công việc chuyên môn. "Điều đáng giá nhất không nằm ở chi phí hay giải thưởng, mà là cảm giác khi thành quả chung được ghi nhận. Đó là kết quả của sự đồng lòng của cả tập thể", Linh bộc bạch.

Sau phần trình diễn, nhóm của cô nhận phần thưởng trị giá 21 triệu đồng trong tiệc concert cuối năm công ty, khép lại hành trình lắm áp lực nhưng cũng nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Tương tự, Doanh Phạm Huyền Ngọc (27 tuổi, Hà Nội), hiện làm việc tại một công ty công nghệ thông tin, cũng xem Year End Party là dịp đặc biệt để gắn kết đồng nghiệp và theo đuổi đam mê nghệ thuật. "Cả năm đi làm công nhân rồi thì cuối năm cũng phải làm 'công chúa' một tí", Ngọc nói vui.

Tiết mục của Huyền Ngọc thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Để hoàn thiện tiết mục dài 6 phút, đội hình gồm khoảng 25-30 người ở nhiều độ tuổi khác nhau đã dành trọn bốn tuần tập luyện, mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi kéo dài khoảng 2,5 tiếng. Có thành viên di chuyển quãng đường dài hơn 20 km chỉ để kịp tham gia tập luyện.

Theo Ngọc, tổng chi phí cho tiết mục lên tới khoảng 35 triệu đồng, bao gồm trang phục, thuê biên đạo, phòng tập và các chi phí phát sinh. Con số này vượt mức hỗ trợ và giải thưởng 20 triệu đồng mà đội nhận được, chưa kể mỗi cá nhân còn tự chi thêm cho makeup, phụ kiện.

Sau đêm diễn, đoạn clip ghi lại phần trình diễn nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Cơ hội xây dựng hình ảnh doanh nghiệp

Làm việc trong lĩnh vực truyền thông - quảng cáo, Ngọc Minh (25 tuổi, sống tại TP.HCM) cho rằng tiệc cuối năm không chỉ là dịp tổng kết mà còn là "sân khấu" để nhân viên thể hiện cá tính và tinh thần sáng tạo của doanh nghiệp.

Theo chia sẻ của Minh, Year End Party năm nay được tổ chức với quy mô khoảng 150 người, gồm toàn bộ nhân viên công ty cùng các khách mời là KOL. Hoạt động trong mảng social và KOL, doanh nghiệp này đầu tư khá bài bản cho các tiết mục văn nghệ, coi đây là một phần quan trọng của sự kiện.

"Đây không chỉ là biểu diễn cho vui mà là cuộc thi giữa các team. Mỗi nhóm có thể tự lập đội, kết hợp nhân sự từ nhiều phòng ban khác nhau. Thông qua các hoạt động này, nhân viên có thêm cơ hội kết nối, tương tác ngoài công việc chuyên môn. Bên cạnh các dự án chung, doanh nghiệp cũng chú trọng thúc đẩy các hoạt động thể chất và văn nghệ trong nội bộ", Minh cho biết.

Để chuẩn bị cho các tiết mục, các đội dành thời gian tập luyện từ vài ngày đến vài tháng. Riêng Minh tham gia 2 tiết mục khác nhau, trong đó có tiết mục được tập luyện suốt 3 tháng, mỗi tuần một buổi, mỗi buổi kéo dài khoảng 1,5 tiếng. Một tiết mục khác chỉ tập trong 3 ngày nhưng vẫn được dàn dựng kỹ lưỡng để tham gia thi đấu giữa các đội.

Ngọc Minh (đứng vị trí số 2, bên phải qua) biểu diễn cùng đồng nghiệp trong tiệc cuối năm.

Minh cho biết thêm nhóm của anh tự chi khoảng 10 triệu đồng cho một tiết mục dự thi, bao gồm toàn bộ các khoản như thuê trang phục, phòng tập, ăn uống, di chuyển, xây dựng concept, makeup và làm tóc cho các thành viên. Theo Minh, điều anh và 3 người bạn trong nhóm hướng tới không phải là giải thưởng mà là chất lượng phần trình diễn.

"Chúng tôi muốn mang đến một tiết mục chuyên nghiệp, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh tích cực cho công ty trong mắt khách mời, đặc biệt là các KOL", Minh chia sẻ.

Kết quả, nhóm của Minh giành giải nhất với phần thưởng đặc biệt trị giá 5 triệu đồng. Dù vẫn lỗ khoảng 5 triệu đồng so với số tiền đầu tư ban đầu, mỗi thành viên chỉ phải bù thêm hơn 1 triệu đồng. "Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định sẽ không hòa vốn. Quan trọng là tiết mục phải 'cháy', đẹp mắt và khuấy động được không khí chung", Minh nói.

Còn với Châu Sa (sinh sống tại TP.HCM), hiện làm việc tại một doanh nghiệp lĩnh vực Du lịch và mỹ phẩm, cho biết tiệc tất niên năm nay của công ty được tổ chức với sự tham dự của hơn 500 khách mời. Bên cạnh các hạng mục quen thuộc như Talent, King & Queen, Lucky Draw, phần trình diễn văn nghệ được xác định là điểm nhấn của chương trình.

Tiết mục của Châu Sa giành giải thưởng 10 triệu từ công ty trong tiệc cuối năm.

Theo cô, riêng phần văn nghệ, tổng chi phí từ makeup, trang phục, phụ kiện đến tập luyện ước tính hơn chục triệu đồng. Tiết mục được hoàn thiện sau hai ngày tập luyện và một ngày ráp sân khấu, dưới sự theo sát của Phó Giám đốc chi nhánh, và giành giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng cùng một số giải phụ.

Về chi phí cá nhân, Châu Sa cho biết cô tự makeup, trang phục thuê khoảng 400.000 đồng, trang sức mua trên sàn thương mại điện tử khoảng 200.000 đồng. "Tổng chi phí cho sự xuất hiện của tôi chưa đến 1 triệu đồng. Phần lớn ngân sách, hơn 10 triệu đồng, được dùng để thuê dancer và đều do công ty chi trả", cô nói thêm.

Trong khi đó, Điệp Huyền (28 tuổi, Hà Nội), làm việc tại một công ty cung cấp thực phẩm và giải pháp ăn uống, cho hay Year End Party năm nay là lần đầu tiên cô cùng đồng nghiệp tham gia cuộc thi văn nghệ giữa các đơn vị thành viên. Nhận thông tin trước khoảng hai tuần, cả đội nhanh chóng lên ý tưởng, tập luyện trong khoảng 10 ngày sau giờ làm việc.

Chi phí thuê trang phục dao động từ 1-2 triệu đồng, tùy theo số lượng thành viên tham gia. Thời điểm cuối năm công việc bận rộn, các buổi tập chủ yếu được sắp xếp sau khi mọi người hoàn thành công việc trong ngày, thường vào khoảng 16-17h.

Dù thời điểm cuối năm công việc bận rộn, việc tiết mục đạt thứ hạng cao và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ đồng nghiệp được xem là tín hiệu cho thấy nỗ lực của tập thể, đồng thời góp phần thể hiện hình ảnh doanh nghiệp chú trọng hoạt động gắn kết nhân sự trong mắt đối tác.