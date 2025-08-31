Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GEN Z

Đi làm thời “4 KHÔNG”: Không nghỉ lễ, không có thưởng, không tăng lương nhưng cũng không nghỉ việc!

18:40 31/08/2025
Sấp ngửa với deadlines, ngày nghỉ cũng như… ngày thường, dân công sở nghĩ gì?

Ở thời điểm hiện tại, nhắc đến chuyện “nghỉ việc”, hẳn nhiều người sẽ rất dè chừng và rủ rỉ động viên nhau: “Thôi đừng”. Thị trường việc làm khó khăn là điều ai cũng biết nhưng đi làm mãi mà lương không tăng, công việc ngày một nhiều, thậm chí phải làm xuyên cả lễ Tết trong khi người người nhà nhà xúng xính váy áo đi chơi, liệu có ổn?

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với 2 bạn trẻ cũng đang trong cảnh “nghỉ lễ với chiếc laptop”, để đi tìm lời giải đáp cho thắc mắc trên. Mỗi người một công việc, một ngành nghề nhưng điểm chung của họ là đều đã gắn bó với công ty trên 3 năm, lương không tăng.

Thanh Thảo (sinh năm 1998, Hà Nội) - Chuyên viên tổ chức sự kiện: "Chán thì có chán, nhưng không dại gì mà nhảy việc"

Làm việc cho 1 agency trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, chẳng cần nói cũng biết ngày mọi người nghỉ lễ, Thanh Thảo vẫn phải xách túi đi làm. Đây là đặc thù công việc, khó mà tránh khỏi. Tính đến nay, Thanh Thảo đã gắn bó với công ty được gần 4 năm. Kể từ lúc ký hợp đồng chính thức sau khi qua 2 tháng thử việc vào tháng 10/2021, lương của Thanh Thảo hoàn toàn không tăng dù chỉ 1 đồng.

39515421d5059a5bb09fb655c0d3ad56 Ảnh minh họa

"Mình nhận ra không phải công ty, doanh nghiệp nào cũng có chế độ xét duyệt tăng lương 6 tháng 1 lần, hoặc có định hướng thăng tiến rõ ràng bài bản cho từng nhân sự. Công ty của mình là một trong số đó, nếu các cấp leader không có người nghỉ thì gần như nhân viên chúng mình không có cơ hội thăng tiến. Đi làm mấy năm mà lương không có tăng, chức danh thì vẫn thế, bảo không chán thì là dối lòng.

Nhưng tầm này thì mình cố nhìn vào những điều tích cực thôi. Lương của mình ổn so với mặt bằng chung, công ty cũng chưa bao giờ chậm lương. Đi làm ngày lễ Tết thì lương ngày công cũng cao hơn, mỗi năm thưởng Tết 1 tháng lương nữa. So với những doanh nghiệp có thưởng 2/9, 1/1 hay thưởng Tết 3-4 tháng lương, công ty mình không bằng, nhưng cũng không đến mức quá bất lợi cho nhân viên” - Thanh Thảo chia sẻ.

Đó là lý do Thanh Thảo quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với công ty hiện tại. Cô cho biết chẳng dại gì tự bỏ đi một nguồn thu nhập đang ổn định, muốn tăng thu nhập thì tìm thêm việc tay trái, chứ nhảy việc chỉ để tăng lương, Thanh Thảo cho rằng đó là lựa chọn quá rủi ro ở thời điểm này.

Nhật Minh (sinh năm 1997, Hà Nội) - Chuyên viên Kiểm toán mảng Thuế: “Tiền lương không phải thứ duy nhất cần quan tâm”

Làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tính chất công việc và chế độ đãi ngộ của công ty cũng khác hẳn Thanh Thảo nhưng Nhật Minh (sinh năm 1997) cũng đang trong tình trạng khá tương tự.

59e6060465171828d04f2297194a6921 Ảnh minh họa

Hiện tại, Nhật Minh đang làm việc cho một công ty Kiểm toán vốn nước ngoài. Chia sẻ về việc không được tăng lương sau hơn 3 năm gắn bó, Nhật Minh cho biết: "Sau 1,5 năm thì mình được thăng chức từ Junior lên Senior, hiểu nôm na là từ nhân viên lên Leader nhưng lương thì không tăng, chỉ có đãi ngộ tăng thôi. Cụ thể là công ty mua bảo hiểm sức khỏe cho mình và cả bố mẹ. Ngoài ra các dịp lễ lớn như 1/1 hay Du lịch công ty thì bố mẹ mình cũng có quà và cũng được tham gia”.

Nhật Minh thừa nhận bản thân có kỳ vọng cao hơn với mức lương thực nhận, nhưng vì công ty hiện tại có chế độ đãi ngộ tốt, cộng thêm quy trình đánh giá nhân sự và lộ trình thăng tiến rõ ràng, nên anh vẫn quyết định tiếp tục gắn bó với công ty chứ không nghỉ việc.

"Mình được đóng bảo hiểm full lương. Ngoài chế độ đãi ngộ tốt cho nhân viên và người thân, công ty mình còn cung cấp bữa sáng miễn phí cho nhân viên và hỗ trợ tiền ăn trưa. Thế nên dù lương thực nhận không được cao như mình kỳ vọng, mình vẫn nghĩ đây là môi trường làm việc lý tưởng, đặc biệt là trong bối cảnh bây giờ" - Nhật Minh chia sẻ.

Anh còn cho biết bản thân từng được người quen giới thiệu một công ty khác với mức lương thực nhận cao hơn, nhưng sau khi tìm hiểu chế độ đãi ngộ, nhận thấy "chốn mới" không tốt bằng nên anh vẫn từ chối.

Ngọc Linh

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/di-lam-thoi-4-khong-khong-nghi-le-khong-co-thuong-khong-tang-luong-nhung-cung-khong-nghi-viec-a567013.html
Cùng chủ đề
Bạn trẻ cần ứng xử ra sao khi bị 'sàm sỡ' trên tàu Metro? GEN Z
Bạn trẻ cần ứng xử ra sao khi bị 'sàm sỡ' trên tàu Metro?

Chiều 14/8, trên chuyến tàu Metro số 1 (hướng từ quận Bình Thạnh cũ về trung tâm TP. HCM -...

Tình yêu cũng cần bảng sao kê: Bi kịch tình cảm của giới siêu giàu GEN Z
Tình yêu cũng cần bảng sao kê: Bi kịch tình cảm của giới siêu giàu

Câu hỏi đặt ra là: trong một thế giới nơi mà ví tiền được ưu tiên trước trái tim, liệu...

Người lương 50 - 100 triệu/tháng chẳng rảnh mà lên "Thờ Rét City" khoe khoang? GEN Z
Người lương 50 - 100 triệu/tháng chẳng rảnh mà lên "Thờ Rét City" khoe khoang?

"Thờ Rét City" (Threads City) lại hot lên vấn đề lương thưởng giữa Gen Z và "thế hệ trước".

5 dấu hiệu người sắp thoát khỏi vận đen tài chính GEN Z
5 dấu hiệu người sắp thoát khỏi vận đen tài chính

Bạn đếm xem mình đang có những dấu hiệu nào nhé.

Mỗi tuần tiêu vặt 550.000 đồng, một nhóm khách hàng khiến nhiều thương hiệu lớn “bấn loạn” GEN Z
Mỗi tuần tiêu vặt 550.000 đồng, một nhóm khách hàng khiến nhiều thương hiệu lớn “bấn loạn”

Không phải Gen Z hay thế hệ Millennials, đây mới là khách hàng mục tiêu của các thương hiệu lớn.

‘Lời từ chối nhiều như mưa sao băng’ - Lời than của cô gái 21 tuổi mới ra trường, nộp 300 CV nhưng vẫn chưa tìm được việc  GEN Z
‘Lời từ chối nhiều như mưa sao băng’ - Lời than của cô gái 21 tuổi mới ra trường, nộp 300 CV nhưng vẫn chưa tìm được việc 

Cô gái 21 tuổi mới tốt nghiệp đã nộp 200 - 300 hồ sơ xin việc trong gần một năm...

Mới cập nhật
Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm

Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm

Khung cảnh sôi động, tấp nập tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia những ngày này khiến nơi đây trở thành một trong những điểm hẹn hot nhất dịp nghỉ lễ 2/9.

14 giờ trước Khám phá

Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi

Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi

Arsenal hành quân tới Anfield cuối tuần này với khát vọng chứng minh họ đủ sức cạnh tranh ngôi vương.

14 giờ trước Bóng đá

Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Các quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được trang bị dòng súng khác nhau.

14 giờ trước Khám phá

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

DJ Ngân 98 đăng tải video bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội khi đang chụp ảnh mặc Việt phục. Chính quyền phường Hoàn Kiếm cho biết đang xác minh vụ việc.

14 giờ trước Đời sống

Chủ hộ nhận quà 100.000 đồng cho cả gia đình ăn Tết Độc lập

Chủ hộ nhận quà 100.000 đồng cho cả gia đình ăn Tết Độc lập

Chủ hộ sẽ tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận quà 100.000 đồng cho các thành viên hoặc nhận trực tiếp từ địa phương.

14 giờ trước Đời sống

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân...

14 giờ trước Đời sống

36 tiếng trước lễ diễu binh 2/9: Mẹ bầu 7 tháng mang cả sắt - canxi - DHA "đu concert", dân tình đổ bộ trung tâm Hà Nội giữ chỗ xuyên mưa nắng

36 tiếng trước lễ diễu binh 2/9: Mẹ bầu 7 tháng mang cả sắt - canxi - DHA "đu concert", dân tình đổ bộ trung tâm Hà Nội giữ chỗ xuyên mưa nắng

Ngay từ sáng ngày 31/8, tại khu vực Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú đã có rất đông người tập trung để giữ chỗ.

17 giờ trước Đời sống

Trưởng nhóm SNSD đang giao lưu với fan Việt thì gặp sự cố, lập tức đi vào cánh gà, BTC vội vã xin lỗi

Trưởng nhóm SNSD đang giao lưu với fan Việt thì gặp sự cố, lập tức đi vào cánh gà, BTC vội vã xin lỗi

Sự cố xảy ra với Taeyeon trong đêm diễn tại Việt Nam khiến BTC phải lên tiếng xin lỗi.

22 giờ trước Âm nhạc

Công viên nước Hồ Tây: Hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi, hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt

Công viên nước Hồ Tây: Hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi, hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt

Trong không khí hân hoan, náo nức của toàn dân tộc chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2025) của đất nước, Công viên Nước Hồ Tây cũng tưng bừng chào đón kỷ niệm 25 năm sinh nhật 19/5/2000 – 19/5/2025.

1 ngày trước Đời sống

Trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng tại Công viên nước Hồ Tây dịp nghỉ lễ 2/9

Trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng tại Công viên nước Hồ Tây dịp nghỉ lễ 2/9

Vào những ngày tháng không thể quên này, Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tưng bừng, rộn ràng chào đón khách tham quan với không gian giải trí sôi động và đầy màu sắc với hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi tương tác hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt.

1 ngày trước Giải trí