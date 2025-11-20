Đầu tư EB-5 định cư Mỹ: Cơ hội an tâm định cư giữa bối cảnh di trú nhiều biến động

Hệ thống di trú Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển kinh tế mới. Các diện lao động, du học và thị thực doanh nghiệp được rà soát kỹ lưỡng hơn, khiến nhiều lộ trình truyền thống như H-1B, OPT hay EB-1C trở nên kém ổn định và khó dự đoán hơn. Trong bối cảnh đó, chương trình đầu tư EB-5 định cư Mỹ EB-5 trở thành một hướng đi có tính bền vững cao, không phụ thuộc vào nhà tuyển dụng hay biến động thị trường lao động.