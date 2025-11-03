Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng VTV3 tổ chức chương trình “Sinh viên Thế hệ Mới 2025” – trao quyền cho thế hệ sinh viên Gen Z vươn lên và dẫn đầu

Hà Nội, tháng 10 năm 2025 – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục phối hợp với kênh truyền hình quốc gia VTV3 tổ chức mùa thứ ba của chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên Thế hệ Mới 2025”. Chương trình nhằm mục tiêu truyền cảm hứng và trao quyền cho sinh viên đại học Việt Nam khai phá tốt nhất tiềm năng, phát triển các kỹ năng sống và lãnh đạo thiết yếu, đồng thời xây dựng sự tự tin để phát triển trong một thế giới đang thay đổi.

Tiếp nối thành công của hai mùa trước, phiên bản 2025 được nâng cấp về hình thức và các hoạt động tương tác, nhằm thu hút sinh viên Gen Z Việt Nam tốt hơn. Cuộc thi năm nay xoay quanh tinh thần “LIVE OUR BEST LIFE!” và bộ giá trị ASK (Attitude/Thái độ – Skills/Kỹ năng – Knowledge/Hiểu biết), biến chương trình thành một hành trình phát triển cá nhân và đội nhóm thông qua việc tạo ra các dự án thực chất phục vụ cộng đồng.

Cấu trúc chương trình ““Sinh viên Thế hệ Mới 2025” hướng tớihai mục tiêu chính: vừa tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên, vừa tạo ra một sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ Gen Z. Chương trình bao gồm hoạt động xây dựng dự án, thuyết trình nhóm sáng tạo và tương tác bao gồm báo cáo, thử thách 48 giờ triển khai dự án, các phân đoạn Hậu trường và phản hồi từ ban giám khảo. Những yếu tố này cho phép người xem theo dõi sự phát triển của từng đội trong suốt mùa giải, đồng thời giúp chương trình trở nên hấp dẫn và minh bạch hơn.

Ban giám khảo “Sinh viên Thế hệ Mới 2025” gồm các thành viên: GS.TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; bà Trần Hoài Phương, Giám đốc Đầu tư Wavemaker Partners; CEO IVY moda Lê Nguyễn Vũ Linh và Giám đốc Ngành hàng tại UnileverMai Ngọc Nhân. Đội ngũ Ban giảm khảo bao gồm các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp này hứa hẹn sẽ mang đến góc nhìn thực tế về tài chính và quản trị dự án cho cuộc thi. Sự trở lại của Double2T, bộ đôi MC Khánh Vy – Quang Bảo, cùng sự góp mặt của nhóm nghệ sĩ Tân Binh Toàn Năng tạo nên một không gian truyền cảm hứng mạnh mẽ, kết nối giữa học thuật, sáng tạo và năng lượng tuổi trẻ.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào khi tiếp tục hợp tác với VTV3 để triển khai chương trình “Sinh viên Thế hệ Mới 2025” với mục tiêu nuôi dưỡng những tài năng trẻ Việt Nam với hoài bão đạt được thành công và đóng góp tích cực cho xã hội. Việc chúng tôi tiếp tục tài trợ cho chương trình truyền hình thực tế này phù hợp với cam kết vững chắc của Herbalife trong việc mang đến một kênh bền vững và một cộng đồng hỗ trợ giúp mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng của mình, đồng thời nâng cao sức khỏe và thể chất để sống cuộc sống tốt nhất của mình”, ông Thắng cho biết thêm.

Chương trình năm nay quy tụ 8 đội thi đến từ 8 trường đại học tiêu biểu ở hai miền Nam – Bắc, đại diện cho những màu sắc, cá tính và thế mạnh riêng của sinh viên Việt Nam. Các đội thi sẽ mang đến những dự án sáng tạo, thể hiện tinh thần học hỏi và khát vọng phục vụ cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, việc số lượng thành viên mỗi đội năm nay chỉ còn 5 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên nhiều cơ hội và thử thách hơn với nhiều vai trò và khối lượng công việc lớn hơn. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20h chủ nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 năm 2025.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2023, chương trình “Sinh viên Thế hệ Mới” đã thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn sinh viên đại học trên toàn quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên các nền tảng kỹ thuật số và truyền hình. Chương trình đã trở thành một trong những sáng kiến ​​thanh niên hấp dẫn nhất tại Việt Nam, truyền cảm hứng cho giới trẻ theo đuổi sự phát triển bản thân, làm việc nhóm và đổi mới sáng tạo.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

• Hotline: +84-28-38279191

• Email: [email protected]

Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us