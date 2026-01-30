Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Học viện AI

Hàng loạt kênh 'tỷ view' bị YouTube gỡ vì AI

10:22 30/01/2026
Làn sóng video sản xuất hàng loạt bằng AI đang khiến YouTube phải siết chặt kiểm soát, khi nhiều kênh sở hữu hàng tỷ lượt xem bị xóa khỏi nền tảng.

YouTube xoá hàng loạt kênh sở hữu hàng triệu người theo dõi. Ảnh: Bloomberg.

YouTube bước vào năm 2026 với loạt thay đổi đáng chú ý, trong đó trí tuệ nhân tạo vừa là trọng tâm phát triển, vừa là vấn đề khiến nền tảng phải siết chặt quản lý. Trước làn sóng nội dung được tạo ra hàng loạt bằng AI, YouTube đang có động thái mạnh tay hơn trong việc loại bỏ video kém chất lượng, câu view hoặc gây nhiễu loạn môi trường sáng tạo.

Trong thư thường niên gửi cộng đồng, CEO YouTube Neal Mohan thừa nhận rằng việc “ngày càng khó phân biệt đâu là thật và đâu là do AI tạo ra” đang trở thành thách thức lớn. Sự phổ biến của các công cụ AI khiến nguy cơ lan truyền nội dung giả mạo hoặc thiếu kiểm soát trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau tuyên bố này, YouTube đã bắt đầu gỡ bỏ một số kênh phát triển nhanh nhờ vào nội dung do AI tạo ra. Theo báo cáo mới từ Kapwing, nền tảng chia sẻ video trực tuyến đã xóa nhiều kênh nằm trong nhóm chuyên sản xuất video bằng AI, với nội dung bị đánh giá là rác hoặc thiếu giá trị thực.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Kapwing công bố danh sách 100 kênh AI kém chất lượng có lượng đăng ký cao nhất. Kể từ sau thư của CEO Neal Mohan, 16/100 kênh trong danh sách này đã bị gỡ khỏi YouTube.

Trong số các kênh bị xóa, đáng chú ý nhất là CuentosFacianantes với hơn 5,95 triệu người đăng ký. Ngoài ra, 2 kênh khác trong top 10 cũng đã bị gỡ bỏ gồm Imperiodejesus (5,87 triệu người đăng ký) và Super Cat League (4,21 triệu người đăng ký). Các kênh này chủ yếu khai thác nội dung hài hước hoặc Giải trí được tạo tự động bằng AI.

Theo thống kê, 16 kênh nói trên sở hữu tổng cộng hơn 35 triệu lượt đăng ký, đạt hơn 4,7 tỷ lượt xem trong suốt vòng đời hoạt động và mang lại doanh thu ước tính gần 10 triệu USD mỗi năm. Một số kênh bị xóa hoàn toàn, trong khi số khác vẫn tồn tại nhưng toàn bộ nội dung đã bị gỡ sạch.

YouTube anh 1

YouTube đề cao sự sáng tạo của con người thay vì video được tạo tự động bằng AI. Ảnh: Mashable.

YouTube đang tận dụng các hệ thống chống spam và câu view hiện có để lọc nội dung kém chất lượng. Dù AI có thể là công cụ sáng tạo hợp pháp, nền tảng khẳng định vẫn cần duy trì môi trường nơi người dùng “cảm thấy thoải mái khi dành thời gian”, tránh bị bao phủ bởi video giọng méo mó, kịch bản vô nghĩa hoặc nội dung nhạy cảm.

Động thái này cho thấy YouTube đang bước đầu kiểm soát chặt hơn Xu hướng “nghiện AI”, mở ra giai đoạn thanh lọc nội dung mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/youtube-manh-tay-voi-rac-ai-post1623986.html
Cùng chủ đề
Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo Học viện AI
Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, khẳng định sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân...

Rủi ro từ trợ lý AI 'biết tuốt' Moltbot Học viện AI
Rủi ro từ trợ lý AI 'biết tuốt' Moltbot

Một trợ lý AI mã nguồn mở đang nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng công nghệ...

Hỏi AI: Người dùng chẳng mặn mà, Big Tech vẫn ép dùng AI, chuyện gì đang xảy ra vậy? Học viện AI
Hỏi AI: Người dùng chẳng mặn mà, Big Tech vẫn ép dùng AI, chuyện gì đang xảy ra vậy?

AI xuất hiện ngày càng dày trên thiết bị cá nhân, nhưng cảm giác đột phá vẫn chưa rõ ràng...

Sự thật về những bản 'nhạc Tết Jazz' triệu view làm bằng AI Học viện AI
Sự thật về những bản 'nhạc Tết Jazz' triệu view làm bằng AI

Trên các playlist nhạc Tết tạo bằng AI trên YouTube, nhiều người dùng khen hay, bắt tai. Một số chủ...

Đồ chơi AI của Trung Quốc gây chú ý Học viện AI
Đồ chơi AI của Trung Quốc gây chú ý

Năm 2025, ngành đồ chơi AI Trung Quốc đạt giá trị khoảng 4 tỷ USD với hơn 1.500 doanh nghiệp...

Google gỡ hàng loạt video AI dùng nhân vật Disney khỏi YouTube Học viện AI
Google gỡ hàng loạt video AI dùng nhân vật Disney khỏi YouTube

Disney cáo buộc Google vi phạm bản quyền trên quy mô lớn khi cho phép và sử dụng nội dung...

Mới cập nhật
Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

Nữ diễn viên Kim Thần vướng scandal lớn liên quan tới pháp luật. Các tác phẩm của cô có nguy cơ không thể lên sóng.

1 phút trước Showbiz

'Tổng tài' ra lệnh đàn em: Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát

'Tổng tài' ra lệnh đàn em: Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát

Tại tòa, Nguyễn Long Vũ khai chính Nguyễn Văn Thiên chỉ đạo bị cáo đánh nhân viên quán cà phê.

3 phút trước Pháp luật

Nghỉ việc vì thưởng Tết 500.000 đồng

Nghỉ việc vì thưởng Tết 500.000 đồng

Thưởng Tết thấp hơn kỳ vọng, thậm chí bị quy đổi thành voucher, khiến nhiều người lao động TP.HCM quyết định nghỉ việc sau khi nhận lương, thưởng Tết Bính Ngọ 2026.

4 phút trước Đời sống

Tổ chức định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Tổ chức định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Thi hành án Dân sự TP.HCM đã ra thông báo tìm tổ chức định giá cho 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

3 giờ trước Pháp luật

Dân văn phòng đổ tiền, đổ công biến tiệc tất niên thành concert

Dân văn phòng đổ tiền, đổ công biến tiệc tất niên thành concert

Sẵn sàng bỏ tiền túi, thời gian và công sức, nhiều nhân viên văn phòng coi tiệc công ty cuối năm là sân chơi sáng tạo, gắn kết tập thể và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp.

4 giờ trước GEN Z

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

4 giờ trước Bệnh thường gặp

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Người dùng hiện nay phải cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, cho nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng thường không biết dữ liệu của mình được xử lý ra sao và nằm ở đâu.

21 giờ trước Phần mềm

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Địa phương này được vinh danh ở vị trí khá cao trong bảng xếp hạng.

21 giờ trước Khám phá

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa ký quyết định cho thôi việc đối với ông Đặng Ngọc Nam vì "sử dụng bằng tiến sĩ giả".

21 giờ trước Tin tức

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Tiêm chất làm đầy tại cơ sở không phép khiến một phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nặng vùng đùi, hình thành nhiều ổ áp xe sâu, đe dọa chức năng vận động.

21 giờ trước Sống khỏe