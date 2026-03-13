7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Giấy báo dự thi và thẻ dự thi tốt nghiệp THPT được tích hợp làm một, bổ sung 2 chứng chỉ để miễn thi môn Ngoại ngữ là một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, bộ đưa ra một số điều chỉnh so với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái.

Thứ nhất, danh mục chứng chỉ ngoại ngữ quy định dùng để miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT bổ sung thêm 2 chứng chỉ, gồm tiếng Hàn TOPIK và tiếng Anh quốc tế Versant English Placement Test (VEPT).

Như vậy, danh sách 22 chứng chỉ được chấp nhận trong năm 2026 gồm các ngôn ngữ: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn. Trong đó, tiếng Anh chiếm đến 12 chứng chỉ.

Các chứng chỉ này phải còn hiệu lực đến thời điểm thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo quy định từ năm ngoái, thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ sẽ không được quy đổi thành điểm 10 để tính vào điểm xét tốt nghiệp. Nếu muốn đăng ký vào đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp ở các tổ hợp có môn Ngoại ngữ, thí sinh vẫn cần dự thi.

Thứ hai, số giấy tờ cần thiết cho thí sinh giảm một nửa. Theo đó, giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành một loại duy nhất là "giấy báo dự thi". Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi được tích hợp thành “giấy chứng nhận kết quả thi”.

Hai loại giấy này do trường THPT nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp; hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông.

Thứ ba, thời gian thu nhận đơn phúc khảo sẽ giảm từ 10 xuống còn 5 ngày để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở Giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Thứ tư, bộ điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng. Cụ thể, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Đồng thời, tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Trước đây, bài thi lệch 0,5 điểm mới cần đối thoại.

Thứ năm, khi xét công nhận tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT điều chỉnh các diện ưu tiên theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với các đối tượng ưu tiên trong công tác tuyển sinh.

Cụ thể, người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam học ở các trường THPT ở các xã đặc biệt khó khăn trong ít nhất 2/3 thời gian của cấp THPT sẽ được cộng 0,25 điểm ưu tiên, thay vì phải có thường trú từ 3 năm trở lên như trước.

Thí sinh là người dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn cũng được điều chỉnh theo hướng đơn giản hơn, không còn yêu cầu về thời gian thường trú và cũng không quy định cụ thể loại hình trường học. Thay vào đó, điều kiện chủ yếu là thí sinh học tại các trường THPT ở các xã đặc biệt khó khăn ít nhất 2/3 thời gian học cấp THPT sẽ được cộng 0,5 điểm.

Thứ sáu, bộ tiếp tục tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi. Trong đó tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ GD&ĐT thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các công việc thủ công (như gửi đĩa CD qua đường bưu điện), góp phần tăng tốc độ xử lý.

Thứ bảy, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra sớm hơn hai tuần so với năm trước, trong hai ngày 11-12/6.

Ngoài các thay đổi trên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi sớm trong tháng 3, đồng thời tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho tất cả 34 Sở GD&ĐT của các địa phương.