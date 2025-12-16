Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Tin tức

Khởi tố Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sau vụ sai phạm chi trả tiền cho sinh viên tham gia A80

10:04 16/12/2025
Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan đến sai phạm trong việc chi trả tiền cho sinh viên.

Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan đến sai phạm trong việc chi trả tiền cho sinh viên.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội phát hiện thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là A80) có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch. 

Bị can Phạm Văn Long. Ảnh: Công an TP Hà Nội Bị can Phạm Văn Long. Ảnh: Công an TP Hà Nội
 

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó, vào tháng 11/ 2025, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80 với tổng số tiền là 1.928.640.000 đồng. Sau khi Nhà trường nhận được Quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng Giáo dục đã chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện hoàn thiện chứng từ để quyết toán. 

Bị can Nguyễn Tuấn Ngọc. Ảnh: Công an TP Hà Nội Bị can Nguyễn Tuấn Ngọc. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại chứng từ, Sáng đã để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận). Sau khi sinh viên đã ký nhận, Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập. Bảng kê này Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của Nhà trường để quyết toán tổng số tiền 1.928.640.000 đồng (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền 1.960.000 đồng).

 

Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi 924.960.000 đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người), 801.089.800 đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/ người) và còn dư lại 202.590.200 đồng (tương ứng 580.000 đồng/người). 

Ngọc báo cáo với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về phương án chi tiền trên và được Long đồng ý. Long chỉ đạo giữ lại 202.590.200 đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Bị can Nguyễn Văn Sáng. Ảnh: Công an TP Hà Nội Bị can Nguyễn Văn Sáng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan Công an xác định Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục, làm sai lệch chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong chi trả kinh phí bồi dưỡng cho các cá nhân tham gia sự kiện A80. 

Ngày 10/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/khoi-to-hieu-truong-truong-cao-dang-du-lich-ha-noi-sau-vu-chi-tien-202512152151026779.html
Cùng chủ đề
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh Tin tức
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh sẽ do từng địa phương tự quy định theo kế hoạch...

Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Tin tức
Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Chung kết năm thứ 25 khép lại với màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở, đưa Trần Bùi Bảo Khánh...

Ai sẽ là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25? Tin tức
Ai sẽ là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25?

Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh...

Mưa lớn và ngập sâu, nhiều trường Hà Nội ra thông báo khẩn Tin tức
Mưa lớn và ngập sâu, nhiều trường Hà Nội ra thông báo khẩn

Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nhiều trường học ở Hà Nội sáng 7/10 đã...

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026 Tin tức
Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến từ hơn 500 trường đại học, cao đẳng về...

Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân Tin tức
Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân

TP.HCM nâng mức trợ cấp cho trẻ mầm non con công nhân lên 240.000 đồng/tháng. Học sinh, sinh viên là...

Mới cập nhật
Hội thảo siêu âm tim thai tại PhenikaaMec: Kết nối chuyên gia toàn cầu, chuẩn hóa thực hành chẩn đoán và điều trị tim bẩm sinh

Hội thảo siêu âm tim thai tại PhenikaaMec: Kết nối chuyên gia toàn cầu, chuẩn hóa thực hành chẩn đoán và điều trị tim bẩm sinh

Ngày 13/12/2025, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức Hội thảo khoa học “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”, quy tụ hơn 300 bác sĩ sản, nhi, tim mạch, sơ sinh và y học bào thai trên cả nước. Sự kiện ghi dấu ấn đặc biệt với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội tiếp cận chuẩn thực hành tiên tiến và thúc đẩy mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong chăm sóc tim bẩm sinh.

7 giờ trước SỨC KHỎE

Chuyển hoàn là gì? 5 Cách giảm tỷ lệ hoàn đơn hiệu quả cho chủ shop online

Chuyển hoàn là gì? 5 Cách giảm tỷ lệ hoàn đơn hiệu quả cho chủ shop online

Trong bức tranh kinh doanh thương mại điện tử, tỷ lệ hoàn đơn cao luôn là nỗi ám ảnh bào mòn lợi nhuận của nhà bán hàng. Việc hiểu rõ bản chất của quá trình chuyển hoàn và áp dụng các quy trình xử lý chuyên nghiệp là chìa khóa để bảo vệ doanh thu.

7 giờ trước Kinh doanh

Loại thực phẩm chứa cholesterol hại sức khỏe gấp 4 lần mỡ lợn, nhiều người Việt lại ăn vô tư

Loại thực phẩm chứa cholesterol hại sức khỏe gấp 4 lần mỡ lợn, nhiều người Việt lại ăn vô tư

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, cần chú ý khi ăn loại thực phẩm này.

13 giờ trước Dinh dưỡng

Nhóm TWICE bị xâm phạm đời tư nghiêm trọng, công ty quản lý ra thông báo khẩn

Nhóm TWICE bị xâm phạm đời tư nghiêm trọng, công ty quản lý ra thông báo khẩn

Công ty quản lý JYP Entertainment kêu gọi người hâm mộ tôn trọng không gian riêng và quyền riêng tư của các thành viên TWICE.

13 giờ trước Âm nhạc

Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm

Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm

Câu chuyện của vợ chồng này thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

13 giờ trước Khám phá

Thời trang đời thường của Lương Thùy Linh

Thời trang đời thường của Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh gây ấn tượng với gu thời trang đời thường tinh tế, linh hoạt và toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên.

13 giờ trước Phong cách

Phanh phui 'bí mật' đáng sợ của nhóm thanh niên choai choai lúc nửa đêm

Phanh phui 'bí mật' đáng sợ của nhóm thanh niên choai choai lúc nửa đêm

Quá trình đấu tranh khai thác, Tổ công tác thuộc Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi vi phạm của nhóm thanh niên.

13 giờ trước Pháp luật

Chiếc xe máy bất ngờ bay trên đường, biết lý do dân tình lắc đầu ngán ngẩm

Chiếc xe máy bất ngờ bay trên đường, biết lý do dân tình lắc đầu ngán ngẩm

Đang di chuyển trên đường, chiếc xe máy bất ngờ "bay" qua bên kia đường.

13 giờ trước Đời sống

Thấy nữ sinh SN 2008 có biểu hiện lạ ở cửa khẩu Mộc Bài, người dân vội vàng báo Công an

Thấy nữ sinh SN 2008 có biểu hiện lạ ở cửa khẩu Mộc Bài, người dân vội vàng báo Công an

May mắn, nhờ sự trình báo kịp thời của người dân, nữ sinh SN 2008 đã không gặp nguy hiểm.

13 giờ trước Học đường

Hyun Bin gây xôn xao với quyết định chưa từng có trong tác phẩm mới

Hyun Bin gây xôn xao với quyết định chưa từng có trong tác phẩm mới

Nam tài tử hàng đầu Hàn Quốc Hyun Bin khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ quá trình chuẩn bị khắc nghiệt cho vai diễn mới trong series gốc của Disney+.

13 giờ trước Phim