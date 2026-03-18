Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu

09:40 18/03/2026
Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh

Chiều 17/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng về giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước tác động của xung đột ở Trung Đông tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá, thời gian tới, tình hình xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc, do đó tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, cụ thể là xăng dầu toàn cầu; giá dầu thế giới có thể tăng ảnh hưởng tới cung ứng và giá xăng dầu trong nước.

Do đó, cùng với các giải pháp hiện nay, cần có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, phát triển kinh tế - xã hội và điều hành giá xăng dầu linh hoạt, phù hợp tình hình.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, bám sát tình hình đảm bảo an ninh năng lượng.

Nhờ đó, nguồn cung dầu thô cho các cơ sở lọc dầu trong nước được duy trì, nguồn cung ứng xăng dầu trong nước hiện nay và những tháng tiếp theo vẫn đảm bảo; giá xăng dầu được kiểm soát, bám sát giá xăng dầu thế giới; xăng dầu nói riêng và năng lượng nói chung đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng, không xảy ra biến động.

Phân tích tình hình thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu phải có các giải pháp đảm bảo 6 mục tiêu: Không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu, năng lượng; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, chống trục lợi chính sách, làm xáo trộn tình hình;

Cùng với đó, thực hiện tái cơ cấu sản xuất và phân phối năng lượng, cung ứng xăng dầu thích ứng với tình hình; tăng cường dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Sớm sản xuất, sử dụng xăng E10

Nhấn mạnh phương châm “nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hành động kịp thời, hiệu quả rõ nét”, Thủ tướng giao 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện bằng được 6 mục tiêu nêu trên, bảo an ninh năng lượng, xăng dầu.

Trong đó, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu; chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất chế biến, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; triển khai sớm sản xuất, sử dụng xăng E10 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ.

Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định; chống buôn lậu, kịp thời khắc phục triệt để tình trạng găm hàng, đội giá, làm rối loạn tình hình; nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí đối với xăng dầu, nhiên liệu đầu vào, trong trường hợp giá dầu thế giới tăng cao kéo dài, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, gây mất ổn định thị trường, gây mất trật tự an toàn xã hội, mất ổn định chính trị xã hội, đặc biệt là xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân tuyên truyền sai sự thật...

