Ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo tài năng về công nghệ 4.0

Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 ra đời với sự tham gia của 28 cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỉ nguyên số.

Ngày 17/3, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), 28 cơ sở Giáo dục đại học, doanh nghiệp tổ chức Lễ ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Đề án Phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì mạng lưới các lĩnh vực công nghệ trọng điểm.

Theo PGS. TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, việc thành lập Ban điều phối nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Mạng lưới sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực trong 3 lĩnh vực công nghệ mũi nhọn gồm: Công nghệ mạng thế hệ sau, công nghệ an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện.

Trong giai đoạn đầu, các thành viên mạng lưới sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như phát triển chương trình đào tạo xuất sắc, xây dựng hệ thống học liệu điện tử dùng chung, chia sẻ phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các cơ sở đào tạo. Mạng lưới cũng đặt mục tiêu thu hút hơn 120 chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn phát triển các chương trình đào tạo.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là hợp tác phát triển công nghiệp an ninh mạng, đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao và nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thông tin.

Các bên sẽ triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức workshop và seminar về an ninh mạng cho sinh viên; hỗ trợ sinh viên tham gia các dự án nghiên cứu thực tế; phát triển các công cụ AI nhằm nhận diện lừa đảo trực tuyến; xây dựng các sáng kiến cộng đồng về an toàn số.

28 thành viên của Ban điều phối Hệ thống Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0

Ngay sau lễ ra mắt là hội thảo khoa học về phát triển trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số quốc gia với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ cùng trao đổi về Xu hướng công nghệ mới, định hướng phát triển nguồn nhân lực và cơ hội hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới...