Ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo tài năng về công nghệ 4.0

20:23 17/03/2026
Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 ra đời với sự tham gia của 28 cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỉ nguyên số.

Ngày 17/3, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), 28 cơ sở Giáo dục đại học, doanh nghiệp tổ chức Lễ ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0.

Ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0

 

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Đề án Phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì mạng lưới các lĩnh vực công nghệ trọng điểm.

Theo PGS. TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, việc thành lập Ban điều phối nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Ông Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu tại sự kiện.

 

Mạng lưới sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực trong 3 lĩnh vực công nghệ mũi nhọn gồm: Công nghệ mạng thế hệ sau, công nghệ an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện.

Trong giai đoạn đầu, các thành viên mạng lưới sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như phát triển chương trình đào tạo xuất sắc, xây dựng hệ thống học liệu điện tử dùng chung, chia sẻ phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các cơ sở đào tạo. Mạng lưới cũng đặt mục tiêu thu hút hơn 120 chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn phát triển các chương trình đào tạo.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là hợp tác phát triển công nghiệp an ninh mạng, đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao và nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thông tin.

Các bên sẽ triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức workshop và seminar về an ninh mạng cho sinh viên; hỗ trợ sinh viên tham gia các dự án nghiên cứu thực tế; phát triển các công cụ AI nhằm nhận diện lừa đảo trực tuyến; xây dựng các sáng kiến cộng đồng về an toàn số.

28 thành viên của Ban điều phối Hệ thống Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0

 

Ngay sau lễ ra mắt là hội thảo khoa học về phát triển trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số quốc gia với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ cùng trao đổi về Xu hướng công nghệ mới, định hướng phát triển nguồn nhân lực và cơ hội hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới...

 

Học viện Công nghệ Bưu chính trung tâm đào tạo xuất sắc công nghệ Ban điều phối
Cùng chủ đề
iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ tiếp tục giảm sâu giá bán CÔNG NGHỆ
iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ tiếp tục giảm sâu giá bán

iPhone 13 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi...

iPhone 17 Pro Max: Khác biệt về trải nghiệm, bảng giá iPhone mới nhất CÔNG NGHỆ
iPhone 17 Pro Max: Khác biệt về trải nghiệm, bảng giá iPhone mới nhất

iPhone 17 Pro Max đang được nhiều người dùng quan tâm khi tìm kiếm một thiết bị cao cấp có...

iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng? CÔNG NGHỆ
iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng?

iPad Gen 11 và iPad Pro có mức giá chênh lệch khá lớn, khiến nhiều người băn khoăn liệu khác...

Làn sóng FDI công nghệ cao và yêu cầu hạ tầng phòng sạch tại Việt Nam CÔNG NGHỆ
Làn sóng FDI công nghệ cao và yêu cầu hạ tầng phòng sạch tại Việt Nam

Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng bán dẫn, điện tử và dược phẩm về Việt Nam đang đặt ra...

Đưa công nghệ số vào giải quyết các điểm nghẽn dân sinh CÔNG NGHỆ
Đưa công nghệ số vào giải quyết các điểm nghẽn dân sinh

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xã Đại Thanh (Hà Nội) xác định chuyển đổi số...

Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần

Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần

Tại Los Angeles ( Hoa Kỳ), Herbalife với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố việc biểu tượng thể thao toàn cầu Cristiano Ronaldo mua 10% cổ phần của HBL Pro2col Software, LLC, một công ty con gián tiếp do Herbalife sở hữu toàn bộ vốn, hiện nắm giữ công nghệ Pro2col.

Những loại quả dù thèm đến mấy cũng tuyệt đối không dùng ngay sau bữa ăn

Những loại quả dù thèm đến mấy cũng tuyệt đối không dùng ngay sau bữa ăn

Trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên không phải lúc nào cũng nên ăn ngay sau bữa ăn. Một số loại quả nếu dùng sai thời điểm có thể gây đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa.

Giá vàng chưa ngừng giảm

Giá vàng chưa ngừng giảm

Mỗi lượng vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 17/3, hiện rớt xuống dưới 183 triệu đồng/lượng.

Khám phá miền Tây sông nước hành trình trải nghiệm đáng nhớ

Khám phá miền Tây sông nước hành trình trải nghiệm đáng nhớ

Miền Tây Nam Bộ từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về vùng đất sông nước bình yên, trù phú với nét văn hóa đặc sắc khó nơi nào sánh được. Nắm bắt xu hướng du lịch gắn kết doanh nghiệp đang ngày càng phổ biến, Công ty Du lịch Bình Minh hiện cung cấp nhiều chương trình tour chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả cá nhân lẫn tập thể.

8 loại rau củ giàu dinh dưỡng nên có trong thực đơn ăn dặm của bé

8 loại rau củ giàu dinh dưỡng nên có trong thực đơn ăn dặm của bé

Giai đoạn ăn dặm là thời điểm bé bắt đầu làm quen với nhiều loại thực phẩm mới ngoài sữa mẹ. Trong đó, rau củ đóng vai trò quan trọng vì cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Bệnh viêm nang lông và cách điều trị

Bệnh viêm nang lông và cách điều trị

Khi có các dấu hiệu như lông mọc cuộn tròn dưới da, ngứa ngáy khó chịu, mụn nước, mụn mũ, vảy tiết, da khô ráp, sần sùi mất thẩm mỹ,... thì đó là biểu hiện của bệnh viêm nang lông hay còn gọi là viêm lỗ chân lông. Vậy phương pháp nào điều trị được dứt điểm? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu để có cách điều trị đúng đắn.

Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Bộ Công an và chuyên gia cho rằng việc đăng tải công khai ảnh thẻ cử tri lên không gian mạng có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ hoạt động có tổ chức, dàn cảnh chen lấn để ra tay.

Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước

Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước

"Thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần lãnh đạo đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc", Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sau khi thực hiện quyền công dân sáng 15/3.

Người dân cả nước đi bầu cử

Người dân cả nước đi bầu cử

Từ thành thị đến nông thôn, miền núi đến hải đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa, hình ảnh các cử tri hào hứng đi bầu tạo nên bức tranh sinh động trong ngày hội lớn của toàn dân.

