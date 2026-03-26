Định hình mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 với chủ đề: “Mô hình phát triển dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp nhằm thảo luận về định hướng phát triển mới của Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, trong đó nhấn mạnh vai trò của kinh tế dữ liệu đối với tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, việc xác lập mô hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thế giới và trong nước đang có nhiều biến động. Diễn đàn sẽ tập trung làm rõ khái niệm, nội hàm của mô hình phát triển dựa trên khoa học Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời phân tích các yếu tố tác động từ xu thế toàn cầu như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đánh giá thực trạng mô hình phát triển hiện nay của Việt Nam, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và các “điểm nghẽn” cần tháo gỡ. Trong đó, những vấn đề liên quan đến thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng số và khả năng làm chủ công nghệ được xác định là các yếu tố then chốt.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại Diễn đàn là vai trò của dữ liệu trong nền kinh tế hiện đại. Các chuyên gia cho rằng, để phát triển bền vững, Việt Nam cần xây dựng hệ thống dữ liệu số thống nhất, đồng bộ và có khả năng chia sẻ, khai thác hiệu quả.

Theo đó, dữ liệu cần bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ cho quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất – kinh doanh và đời sống xã hội. Đặc biệt, việc sớm hình thành thị trường dữ liệu được xem là điều kiện quan trọng để phát triển ngành kinh tế dữ liệu – một động lực tăng trưởng mới trong tương lai.

Ở góc độ sức khỏe cộng đồng, dữ liệu số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu y tế liên thông giúp nâng cao hiệu quả dự báo dịch bệnh, tối ưu hóa nguồn lực và cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Đây cũng là nền tảng để phát triển y tế thông minh, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia thống nhất rằng mô hình phát triển mới của Việt Nam cần được xây dựng trên một số trụ cột cơ bản, bao gồm: thể chế hiện đại; khoa học công nghệ tiên tiến; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động; nguồn nhân lực chất lượng cao; cùng với hạ tầng số và dữ liệu đồng bộ.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm xác lập mô hình phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, cần có chiến lược lựa chọn và đầu tư có trọng tâm vào các công nghệ chiến lược, gắn với các ngành sản xuất và công nghiệp ưu tiên, nhằm đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao và bảo đảm tự chủ công nghệ.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, trong việc dẫn dắt đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hoàn thiện chính sách và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, việc đầu tư cho công nghiệp văn hóa, phát triển kinh tế di sản cũng được xem là một hướng đi quan trọng, góp phần phát huy “sức mạnh mềm” của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, phiên thảo luận chuyên đề đã tập trung vào các giải pháp xác lập mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới. Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, khơi thông các nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và kinh tế dữ liệu.

Các chuyên gia cũng đề cập đến yêu cầu xây dựng môi trường pháp lý phù hợp cho các mô hình kinh doanh mới, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước – viện nghiên cứu – trường đại học – doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực số được xác định là yếu tố quyết định. Việc đào tạo đội ngũ nhân lực có kỹ năng công nghệ, khả năng phân tích dữ liệu và thích ứng với môi trường số sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Kết luận tại Diễn đàn, các chuyên gia thống nhất rằng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam cần có cách tiếp cận mới trong xác lập mô hình phát triển quốc gia theo hướng đồng bộ và xuyên suốt.

Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được coi là trụ cột cốt lõi; đồng thời cần bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng hiện đại và bảo vệ môi trường sinh thái.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà còn mở ra những định hướng quan trọng cho quá trình phát triển của đất nước. Việc tận dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là dữ liệu và công nghệ, sẽ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống và sức khỏe cộng đồng, hướng tới một xã hội phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên số.