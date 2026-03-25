Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ

Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản số Việt Nam

15:56 25/03/2026
“Sàn giao dịch tài sản số chính thống sẽ giúp giảm thiểu hành vi phạm pháp luật, giúp tăng cường năng lực phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)”.

a1-1774514961.jpg(Từ trái sang phải) Ông Nguyễn Lê Thành (Verichains), bà Đoàn Mai Hạnh (TCEX), ông Tô Trần Hòa (UBCKNN), bà Nguyễn Ngọc Sơn Quỳnh (MEXC Việt Nam) và ông Trần Huyền Dinh (VBA) trao đổi về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.

 

Đây là khẳng định của đại tá Hoàng Ngọc Bách - Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (A05), Bộ Công an, tại Diễn đàn “Thí điểm Sàn giao dịch tài sản số: Cơ chế giám sát, năng lực vận hành và chuẩn mực đầu tư” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - Bộ Tài chính phối hợp cùng Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức vào sáng 25/3, tại Hà Nội với sự tham dự của gần 500 khách mời là đại diện các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp tài sản mã hoá, công nghệ, ngân hàng, định chế tài chính và cộng đồng nhà đầu tư.

a21-1774514892.jpgĐại tá Hoàng Ngọc Bách - Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại sự kiện.

 

Theo ông Tô Trần Hòa - Phó trưởng Ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (UBCKNN), ngoài các tiêu chí pháp lý như vốn điều lệ hay cơ cấu cổ đông, cơ quan quản lý sẽ tập trung vào khả năng vận hành thực tế. Các yếu tố được xem xét gồm năng lực hệ thống công nghệ, kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự và mức độ minh bạch trong hoạt động, nhằm bảo đảm doanh nghiệp không chỉ đáp ứng điều kiện ban đầu mà còn duy trì vận hành an toàn, ổn định.

Trong giai đoạn đầu triển khai, chính sách dự kiến giới hạn đối tượng tham gia ở nhóm nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, cụ thể là những người từng sở hữu tài sản mã hóa trên các sàn quốc tế. Đồng thời, công tác nâng cao nhận thức cũng được chú trọng, với sự phối hợp của nhiều cơ quan như Bộ Công an Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và VBA, nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh từ phía người dùng.

Một trong những yêu cầu quan trọng được các chuyên gia nhấn mạnh là việc tách bạch tài sản của khách hàng khỏi tài sản của sàn giao dịch. Cơ chế này đóng vai trò bảo vệ nhà đầu tư trong trường hợp phát sinh sự cố, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch và kỷ luật thị trường. Bên cạnh đó, các phương án ứng phó rủi ro như hệ thống cảnh báo sớm và cơ chế xử lý tài sản trong tình huống bất thường cũng đang được xây dựng.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Nguyễn Lê Thành, nhà sáng lập Verichains, cho rằng việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 là phù hợp với đặc thù của sàn tài sản mã hóa, nơi rủi ro an ninh mạng ở mức cao. Theo ông, bảo mật hệ thống cần được duy trì như một quy trình liên tục, bao gồm giám sát theo thời gian thực, kiểm thử định kỳ và khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, nguy cơ lớn không chỉ đến từ các cuộc tấn công bên ngoài mà còn xuất phát từ chính hệ thống nội bộ và các điểm kết nối giữa blockchain với hạ tầng vận hành. Đây là những khu vực dễ phát sinh lỗ hổng nếu không được kiểm soát chặt chẽ và thường xuyên.

Từ phía doanh nghiệp, bà Đoàn Mai Hạnh, Tổng Giám đốc CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX), cho biết thách thức lớn hiện nay nằm ở nguồn nhân lực chất lượng cao. Thị trường vẫn thiếu những nhân sự có khả năng kết hợp giữa kiến thức tài chính và công nghệ blockchain – yếu tố quan trọng để đảm bảo vận hành an toàn và tuân thủ quy định.

a3-1774515232.jpgCác đại biểu và chuyên gia trao đổi tại sự kiện.

 

Theo bà Hạnh, TCEX đã chủ động xây dựng đội ngũ lõi hơn 50 nhân sự, đồng thời hoàn thiện quy trình vận hành và kiểm thử nội bộ. Hệ thống được thiết kế với năng lực xử lý khoảng 100.000 giao dịch mỗi giây, đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 4 và sẵn sàng đưa vào vận hành khi khung pháp lý hoàn thiện.

Từ kinh nghiệm quốc tế, bà Nguyễn Ngọc Sơn Quỳnh, Trưởng Ban Chiến lược MEXC Việt Nam, cho rằng việc đầu tư bài bản ngay từ đầu là yếu tố quyết định. Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng am hiểu, các yêu cầu về tốc độ xử lý, bảo mật dữ liệu KYC, phòng chống rửa tiền (AML) và quản trị rủi ro toàn diện đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản đối với các sàn giao dịch.

Việc chú trọng hậu kiểm sau cấp phép không chỉ giúp kiểm soát rủi ro mà còn góp phần tạo dựng niềm tin cho thị trường. Khi các chuẩn mực về vận hành, an toàn và minh bạch được thiết lập rõ ràng, thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ phát triển bền vững và thu hút nguồn lực chất lượng cao.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam Sàn giao dịch tài sản số Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cùng chủ đề
Định hình mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội...

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng quan trọng, lượt tương tác trở thành yếu tố quyết định độ...

Mới cập nhật
Định hình mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 với chủ đề: “Mô hình phát triển dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

6 giờ trước CÔNG NGHỆ

Dị Ứng Thời Tiết Nổi Mẩn Khắp Người Phải Làm Sao?

Thời tiết thay đổi thất thường khiến không ít người phải khổ sở vì tình trạng dị ứng, nổi mẩn ngứa toàn thân. Cơn ngứa kéo dài, da sần sùi, nóng rát khiến sinh hoạt đảo lộn, giấc ngủ cũng chẳng yên. Vậy dị ứng thời tiết nổi mẩn khắp người phải làm sao để an toàn, hiệu quả mà không lo tái phát?

10 giờ trước Bệnh thường gặp

Herbalife Việt Nam cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tiếp sức Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho mùa giải mới 2026

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã đồng hành cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (LĐBĐVN) tại buổi tập huấn chung của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Nam và Đội tuyển Quốc gia U23 Nam tại Hà Nội. Theo đó, các đại diện Công ty và Thành Viên Độc Lập của Herbalife Việt Nam đã đến gặp gỡ và cổ vũ tinh thần các cầu thủ tại sân tập vào ngày 21 tháng 3 khi họ đang chuẩn bị cho mùa giải năm 2026 sắp tới.

2 ngày trước Đời sống

ATPro cung cấp cảm biến gió công nghiệp chính hãng uy tín tại Việt Nam

Bạn đang tìm kiếm giải pháp đo lường gió chuẩn xác cho hệ thống của mình? ATPro Corp là địa điểm đáng tin cậy, chuyên nhập khẩu và cung cấp các dòng cảm biến gió công nghiệp chính hãng uy tín tại Việt Nam. Mang đến những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất từ các thương hiệu lớn trên thế giới. Tối ưu hóa chi phí đầu tư và nâng cao hiệu suất hoạt động cho mọi dự án quan trắc môi trường và tự động hóa sản xuất.

2 ngày trước Thiết bị

Giá vàng hôm nay (24/3): Giảm sâu, nhà đầu tư thiệt hại ra sao?

Giá vàng hôm nay tiếp tục biến động mạnh khi thị trường trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm theo xu hướng thế giới. Diễn biến bất ngờ khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch mua – bán vẫn ở mức cao và rủi ro ngắn hạn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

2 ngày trước Đời sống

Hai cô gái hẹn hò từ cấp 2, cưới sau 15 năm yêu nhau gây sốt

Khả Ngân và Kim Duyên bên nhau 15 năm trước khi về chung nhà. Chuyện tình cùng đám cưới ngọt ngào của cặp đôi được nhiều người chú ý.

2 ngày trước Cặp đôi hoàn hảo

Cổ tích ‘Tấm Cám’ phổ biến khắp thế giới, có hơn 500 dị bản

Không chỉ là câu chuyện quen thuộc ở Việt Nam, "Tấm Cám" còn xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trên thế giới với số lượng dị bản lên đến hàng trăm.

2 ngày trước Phim

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng quan trọng, lượt tương tác trở thành yếu tố quyết định độ tin cậy thương hiệu. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã tìm đến giải pháp tăng tương tác để xây dựng uy tín nhanh chóng. Dịch vụ buff like Facebook tại bufflikenhanh.com đang được quan tâm nhờ hiệu quả và tiện lợi.

3 ngày trước CÔNG NGHỆ

Giá vàng trong nước rơi tự do

Mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần (23/3), các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn về dưới vùng 170 triệu đồng/lượng.

3 ngày trước Đời sống

Vảy Nến Có Khó Chữa Không? Góc Nhìn Từ Y Học Cổ Truyền

Vảy nến là bệnh da liễu mạn tính phổ biến, gây bong vảy, ngứa ngáy và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ lẫn tâm lý người bệnh. Nhiều người điều trị mãi không khỏi, bệnh tái phát liên tục dù đã dùng nhiều phương pháp. Vậy nguyên nhân nào khiến vảy nến khó chữa và hướng điều trị bằng thuốc Nam có mang lại hiệu quả lâu dài không?

3 ngày trước Bệnh thường gặp