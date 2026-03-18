Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Không cấm dạy thêm, nhưng sẽ xử lý nghiêm mọi biến tướng

09:53 18/03/2026
Ngày 17/3, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết cơ quan này đang tiến hành lấy ý kiến để điều chỉnh, bổ sung Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm.

Theo định hướng sửa đổi, quy định mới sẽ không cấm hoạt động dạy thêm, học thêm hợp pháp; đồng thời bảo đảm quyền học tập chính đáng của học sinh cũng như quyền giảng dạy của giáo viên theo khuôn khổ Pháp luật.

 

Dự thảo lần này tập trung siết chặt công tác quản lý, hướng tới ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực như tổ chức dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh tham gia hoặc lợi dụng hoạt động này để trục lợi, gây ảnh hưởng đến môi trường Giáo dục.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc xác định rõ ranh giới giữa dạy thêm, học thêm với các hoạt động giáo dục bổ trợ. Cụ thể, những chương trình tăng cường kiến thức hoặc hoạt động học tập theo nhu cầu, sở thích của học sinh được tổ chức đúng quy định sẽ không bị xếp vào diện dạy thêm, học thêm. Việc làm rõ này nhằm tránh cách hiểu không thống nhất và đảm bảo phân định rõ ràng giữa các loại hình hoạt động trong nhà trường.

Bộ GD&ĐT cho biết đang tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến đóng góp để sớm hoàn thiện và ban hành thông tư sửa đổi, với những điều chỉnh phù hợp hơn với yêu cầu quản lý và thực tiễn.

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, thay thế Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT. Quy định mới được đánh giá góp phần tăng tính minh bạch trong hoạt động dạy thêm, học thêm, bảo vệ quyền lợi của học sinh và giáo viên, đồng thời giảm áp lực chi phí đối với phụ huynh.

Dù vậy, một bộ phận phụ huynh và giáo viên vẫn băn khoăn khi việc siết dạy thêm có thể ảnh hưởng đến quá trình ôn tập của học sinh, đặc biệt là nhóm cuối cấp chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Ngoài ra, cũng xuất hiện lo ngại về những biến tướng trong thu chi, chẳng hạn việc phụ huynh tự đứng ra thu tiền dưới danh nghĩa “bồi dưỡng” cho giáo viên nhưng thiếu minh bạch, dễ gây mâu thuẫn trong tập thể lớp. Về phía giáo viên, áp lực duy trì chất lượng giảng dạy trong khi không được thu phí cũng đặt ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống.

 

Ở một số địa phương, việc giám sát và triển khai quy định vẫn gặp trở ngại, nhất là đối với các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường.

Trước đó, từ đầu tháng 1/2026, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 29 trên Cổng Thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Theo Bộ, dạy thêm, học thêm là vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực như giáo dục, quản lý viên chức, tài chính, phòng chống tham nhũng, an ninh trật tự và quyền lợi người học; không phải là loại hình kinh doanh có điều kiện.

Vì vậy, công tác quản lý cần được triển khai theo hướng đồng bộ, toàn diện, vừa đảm bảo kỷ cương pháp luật, vừa minh bạch và phù hợp với thực tế.

