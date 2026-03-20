Giám thị nhắc bài, chụp phát tán đề: Hàng loạt ca thi VioEdu bị huỷ kết quả

Ban tổ chức phát hiện giám thị nhắc bài và tình trạng chụp, phát tán đề trong kỳ thi VioEdu tại Hà Nội, nhiều phòng thi bị huỷ kết quả vì vi phạm nghiêm trọng.

Sáng 18/3, vòng thi cấp khu vực (xã, phường) của VioEdu - cuộc thi học thuật trực tuyến dành cho học sinh phổ thông tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh ban tổ chức tăng cường giám sát trực tuyến nhằm đảm bảo tính minh bạch. Tuy nhiên, nhiều vi phạm nghiêm trọng đã bị phát hiện.

Một số phòng thi VioEdu phát hiện gian lận: Giám thị nhắc bài, chụp và phát tán đề thi. (Ảnh: VioEdu)

Theo ban tổ chức, một trong những vi phạm đáng chú ý là giám thị can thiệp trực tiếp vào quá trình làm bài. Hình ảnh ghi nhận cho thấy có trường hợp giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài, thậm chí hỗ trợ học sinh hoàn thành bài thi.

Tình trạng sao chép và phát tán trái phép đề, mã ca thi cũng diễn ra tại một số phòng thi. Đây là hành vi bị cấm tuyệt đối do ảnh hưởng trực tiếp đến tính bảo mật và công bằng của kỳ thi.

Đề thi bị phát tán. (Ảnh: VioEdu)

Ngoài ra, ban tổ chức cũng ghi nhận hiện tượng cố tình bố trí camera sai vị trí để tạo “góc khuất”, gây khó khăn cho công tác giám sát. Những vi phạm này đều đã được hệ thống giám sát trực tuyến lưu lại đầy đủ bằng chứng.

Ban tổ chức cuộc thi nhận định, việc giám thị nhắc bài kết hợp với hành vi phát tán đề thi đã làm sai lệch bản chất đánh giá năng lực, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của học sinh vào một sân chơi công bằng. Trước tình hình này, ban tổ chức quyết định huỷ toàn bộ kết quả đối với các ca thi và phòng thi vi phạm, đồng thời thông báo tới các đơn vị liên quan.

Ban tổ chức cũng kêu gọi các nhà trường trên toàn quốc tăng cường phối hợp, tuân thủ nghiêm quy chế, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, minh bạch, đúng mục tiêu đánh giá năng lực học sinh.

Theo ước tính của ban tổ chức, cuộc thi VioEdu mỗi năm thu hút 10 triệu học sinh phổ thông.

Lệ Thu