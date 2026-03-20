Giám thị nhắc bài, chụp phát tán đề: Hàng loạt ca thi VioEdu bị huỷ kết quả

10:08 20/03/2026
Ban tổ chức phát hiện giám thị nhắc bài và tình trạng chụp, phát tán đề trong kỳ thi VioEdu tại Hà Nội, nhiều phòng thi bị huỷ kết quả vì vi phạm nghiêm trọng.

Sáng 18/3, vòng thi cấp khu vực (xã, phường) của VioEdu - cuộc thi học thuật trực tuyến dành cho học sinh phổ thông tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh ban tổ chức tăng cường giám sát trực tuyến nhằm đảm bảo tính minh bạch. Tuy nhiên, nhiều vi phạm nghiêm trọng đã bị phát hiện.

Một số phòng thi VioEdu phát hiện gian lận: Giám thị nhắc bài, chụp và phát tán đề thi. (Ảnh: VioEdu)

Theo ban tổ chức, một trong những vi phạm đáng chú ý là giám thị can thiệp trực tiếp vào quá trình làm bài. Hình ảnh ghi nhận cho thấy có trường hợp giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài, thậm chí hỗ trợ học sinh hoàn thành bài thi.

Tình trạng sao chép và phát tán trái phép đề, mã ca thi cũng diễn ra tại một số phòng thi. Đây là hành vi bị cấm tuyệt đối do ảnh hưởng trực tiếp đến tính bảo mật và công bằng của kỳ thi.

Đề thi bị phát tán. (Ảnh: VioEdu)

Ngoài ra, ban tổ chức cũng ghi nhận hiện tượng cố tình bố trí camera sai vị trí để tạo “góc khuất”, gây khó khăn cho công tác giám sát. Những vi phạm này đều đã được hệ thống giám sát trực tuyến lưu lại đầy đủ bằng chứng.

Ban tổ chức cuộc thi nhận định, việc giám thị nhắc bài kết hợp với hành vi phát tán đề thi đã làm sai lệch bản chất đánh giá năng lực, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của học sinh vào một sân chơi công bằng. Trước tình hình này, ban tổ chức quyết định huỷ toàn bộ kết quả đối với các ca thi và phòng thi vi phạm, đồng thời thông báo tới các đơn vị liên quan.

Ban tổ chức cũng kêu gọi các nhà trường trên toàn quốc tăng cường phối hợp, tuân thủ nghiêm quy chế, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, minh bạch, đúng mục tiêu đánh giá năng lực học sinh.

Theo ước tính của ban tổ chức, cuộc thi VioEdu mỗi năm thu hút 10 triệu học sinh phổ thông.

Lệ Thu
Cùng chủ đề
Không cấm dạy thêm, nhưng sẽ xử lý nghiêm mọi biến tướng Tin tức
Không cấm dạy thêm, nhưng sẽ xử lý nghiêm mọi biến tướng

Ngày 17/3, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết cơ quan này đang tiến hành lấy ý kiến để điều chỉnh,...

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Tin tức
7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Giấy báo dự thi và thẻ dự thi tốt nghiệp THPT được tích hợp làm một, bổ sung 2 chứng...

Nghiên cứu Mỹ: Trẻ suy giảm chức năng não nếu xem tivi quá 2 giờ/ngày Tin tức
Nghiên cứu Mỹ: Trẻ suy giảm chức năng não nếu xem tivi quá 2 giờ/ngày

Nghiên cứu mới tại Mỹ chỉ ra thủ phạm gây suy giảm chất trắng trong não trẻ nhỏ. Sự suy...

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả Tin tức
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa ký quyết định cho thôi...

Kỳ thi riêng dày đặc, thí sinh nên đăng ký bao nhiêu là đủ? Tin tức
Kỳ thi riêng dày đặc, thí sinh nên đăng ký bao nhiêu là đủ?

Tính đến 9/1, nhiều cơ sở đào tạo đã công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi riêng như đánh...

Vì sao VJOL trở thành điểm đến của người học thuật? Tin tức
Vì sao VJOL trở thành điểm đến của người học thuật?

VJOL thu hút người yêu tri thức nhờ kho nội dung học thuật chất lượng, từ điển Việt–Việt chuyên sâu...

Mới cập nhật
BTS 'phá đảo' toàn cầu với ARIRANG: Lập loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Kpop

BTS 'phá đảo' toàn cầu với ARIRANG: Lập loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Kpop

ARIRANG không đơn thuần là một màn trở lại mà còn là lời khẳng định vị thế hàng đầu của BTS trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

1 giờ trước Âm nhạc

BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm

BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm

BTS chính thức 'thả xích' sản phẩm âm nhạc mới sau nhiều năm để fan chờ đợi.

1 giờ trước Âm nhạc

Rổ phim vẫn hoạt động sau khi bị "tuýt còi": Hơn 103 triệu lượt truy cập, vi phạm bản quyền hơn 18.000 phim

Rổ phim vẫn hoạt động sau khi bị "tuýt còi": Hơn 103 triệu lượt truy cập, vi phạm bản quyền hơn 18.000 phim

Tại lễ ra mắt Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số diễn ra sáng 20/3 tại TP.HCM, thạc sĩ, luật sư Võ Trung Tín đã đưa ra những số liệu cho thấy mức độ vi phạm bản quyền nghiêm trọng của nền tảng xem phim lậu mang tên Rổ phim.

1 giờ trước Pháp luật

Bé trai nổi tiếng toàn cầu vì đôi mắt đẹp như tranh vẽ giờ ra sao?

Bé trai nổi tiếng toàn cầu vì đôi mắt đẹp như tranh vẽ giờ ra sao?

10 năm đã trôi qua. Bạn có thể bạn chưa kịp nhớ tên nhưng chắc chắn đã nhìn thấy hình ảnh của cậu bé này ở đâu đó rồi.

1 giờ trước Khám phá

Giá vàng giảm 2 hôm liên tiếp: Dân văn phòng đi mua vàng từ 5h sáng, người “cầm giấy hẹn đi lấy vàng” mặt buồn thiu

Giá vàng giảm 2 hôm liên tiếp: Dân văn phòng đi mua vàng từ 5h sáng, người “cầm giấy hẹn đi lấy vàng” mặt buồn thiu

Tiệm vàng hôm nay có phần đông đúc. Người đi mua vàng hớn hở, người đi nhận vàng lại chỉ biết thở dài.

1 giờ trước Đời sống

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ Hải Phòng chuyên khám nam khoa

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ Hải Phòng chuyên khám nam khoa

Nam khoa là một trong những lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được nhiều nam giới quan tâm trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, trên thực tế không ít người vẫn còn tâm lý e ngại khi gặp phải các vấn đề “thầm kín”, dẫn đến việc chậm trễ trong thăm khám và điều trị. Theo các chuyên gia y tế, việc chủ động kiểm tra sức khỏe nam khoa tại cơ sở y tế phù hợp có thể giúp phát hiện sớm những bất thường, từ đó có hướng xử lý kịp thời và hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn.

3 giờ trước Cơ sở y tế

Tối ưu kế hoạch tài chính cá nhân với các giải pháp vay linh hoạt

Tối ưu kế hoạch tài chính cá nhân với các giải pháp vay linh hoạt

Trong quản lý tài chính hiện đại, việc sử dụng các khoản vay không còn được xem là "mắc nợ" mà đã trở thành một công cụ đòn bẩy kinh tế thông minh. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc tối ưu dòng tiền và áp lực nợ nần thường rất mong manh nếu thiếu một kế hoạch rõ ràng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nhận diện thời điểm vàng để sử dụng đòn bẩy tài chính và cách chọn lựa giải pháp vay linh hoạt, an toàn cho bản thân.

4 giờ trước Đời sống

Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4

Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh sử dụng xăng E10, rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học trong tháng 4 .

8 giờ trước Đời sống

Lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình với Mr Pips

Lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình với Mr Pips

Khi làm rõ được vai trò của Trần Thị Thanh Tâm, cơ quan điều tra cũng đồng thời xác định hành vi vi phạm của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

8 giờ trước Pháp luật

Vì sao giá xăng tăng vượt 30.000 đồng/lít

Vì sao giá xăng tăng vượt 30.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tăng mạnh từ đêm 19/3 do chịu tác động kép từ đà leo thang của giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

8 giờ trước Đời sống