Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa ký quyết định cho thôi việc đối với ông Đặng Ngọc Nam vì "sử dụng bằng tiến sĩ giả".

Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Quang Huy cho biết, sáng nay, ông ký quyết định thi hành kỷ luật ông Đặng Ngọc Nam, bằng hình thức buộc thôi việc.

Ông Đặng Ngọc Nam sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp, vi phạm Luật viên chức, Luật nhà giáo, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Giáo dục và nhà trường. Đồng thời, nhà trường buộc ông Nam hoàn trả kinh phí đã thụ hưởng từ thời điểm sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp.

Trước đó, chiều 28/1, Hội đồng kỷ lluật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 họp về trường hợp sử dụng bằng tiến sĩ giả của ông Đặng Ngọc Nam, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, khoa tiếng Anh. Nhà trường cũng đã đục bỏ tên ông Nam khỏi bia tiến sĩ của nhà trường.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa buộc thôi việc một giảng viên vì dùng bằng tiến sĩ bất hợp pháp. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ nhà trường cung cấp, ông Nam vốn là cựu học sinh của trường, sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm giảng viên. Trong thời gian đại dịch COVID-19, ông Nam xin đi học tiến sĩ theo diện học bổng của Chính phủ Úc tại ĐH Queensland (thời điểm này, ông Nam đã có bằng thạc sĩ).

Nhà trường đã tin tưởng, không yêu cầu các thủ tục chứng nhận bằng cấp, cũng như các thủ tục hành chính khác. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, PGS. Nguyễn Quang Huy khẳng định, nhà trường đã bị ông Nam "lừa" một cú quá đau. Với tư cách là người đứng đầu nhà trường, ông Nguyễn Quang Huy sẽ chịu trách nhiệm chính.

Đối với những sinh viên được ông Nam giảng dạy, hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định vì ông có bằng thạc sĩ.

PGS. Nguyễn Quang Huy cho biết, sau khi nhận được thông tin từ mạng xã hội, nhà trường đã báo cơ quan công an.

(Nguồn: Tiền Phong)