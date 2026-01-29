Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Tin tức

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

16:48 29/01/2026
PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa ký quyết định cho thôi việc đối với ông Đặng Ngọc Nam vì "sử dụng bằng tiến sĩ giả".

Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Quang Huy cho biết, sáng nay, ông ký quyết định thi hành kỷ luật ông Đặng Ngọc Nam, bằng hình thức buộc thôi việc.

Ông Đặng Ngọc Nam sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp, vi phạm Luật viên chức, Luật nhà giáo, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Giáo dục và nhà trường. Đồng thời, nhà trường buộc ông Nam hoàn trả kinh phí đã thụ hưởng từ thời điểm sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp.

Trước đó, chiều 28/1, Hội đồng kỷ lluật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 họp về trường hợp sử dụng bằng tiến sĩ giả của ông Đặng Ngọc Nam, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, khoa tiếng Anh. Nhà trường cũng đã đục bỏ tên ông Nam khỏi bia tiến sĩ của nhà trường.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa buộc thôi việc một giảng viên vì dùng bằng tiến sĩ bất hợp pháp. (Ảnh minh họa)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa buộc thôi việc một giảng viên vì dùng bằng tiến sĩ bất hợp pháp. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ nhà trường cung cấp, ông Nam vốn là cựu học sinh của trường, sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm giảng viên. Trong thời gian đại dịch COVID-19, ông Nam xin đi học tiến sĩ theo diện học bổng của Chính phủ Úc tại ĐH Queensland (thời điểm này, ông Nam đã có bằng thạc sĩ).

Nhà trường đã tin tưởng, không yêu cầu các thủ tục chứng nhận bằng cấp, cũng như các thủ tục hành chính khác. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, PGS. Nguyễn Quang Huy khẳng định, nhà trường đã bị ông Nam "lừa" một cú quá đau. Với tư cách là người đứng đầu nhà trường, ông Nguyễn Quang Huy sẽ chịu trách nhiệm chính.

Đối với những sinh viên được ông Nam giảng dạy, hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định vì ông có bằng thạc sĩ.

PGS. Nguyễn Quang Huy cho biết, sau khi nhận được thông tin từ mạng xã hội, nhà trường đã báo cơ quan công an.

(Nguồn: Tiền Phong)
 
 
 
 
 
 
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-buoc-thoi-viec-giang-vien-dung-bang-tien-si-gia-ar1000524.html
Cùng chủ đề
Kỳ thi riêng dày đặc, thí sinh nên đăng ký bao nhiêu là đủ? Tin tức
Kỳ thi riêng dày đặc, thí sinh nên đăng ký bao nhiêu là đủ?

Tính đến 9/1, nhiều cơ sở đào tạo đã công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi riêng như đánh...

Vì sao VJOL trở thành điểm đến của người học thuật? Tin tức
Vì sao VJOL trở thành điểm đến của người học thuật?

VJOL thu hút người yêu tri thức nhờ kho nội dung học thuật chất lượng, từ điển Việt–Việt chuyên sâu...

Khởi tố Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sau vụ sai phạm chi trả tiền cho sinh viên tham gia A80 Tin tức
Khởi tố Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sau vụ sai phạm chi trả tiền cho sinh viên tham gia A80

Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi...

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh Tin tức
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh sẽ do từng địa phương tự quy định theo kế hoạch...

Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Tin tức
Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Chung kết năm thứ 25 khép lại với màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở, đưa Trần Bùi Bảo Khánh...

Ai sẽ là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25? Tin tức
Ai sẽ là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25?

Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

16 giờ tới Bệnh thường gặp

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Người dùng hiện nay phải cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, cho nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng thường không biết dữ liệu của mình được xử lý ra sao và nằm ở đâu.

5 giờ trước Phần mềm

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Địa phương này được vinh danh ở vị trí khá cao trong bảng xếp hạng.

5 giờ trước Khám phá

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Tiêm chất làm đầy tại cơ sở không phép khiến một phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nặng vùng đùi, hình thành nhiều ổ áp xe sâu, đe dọa chức năng vận động.

5 giờ trước Sống khỏe

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Dù quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, bắp ngô vẫn còn nhiều “phần vàng” tốt cho sức khoẻ như râu, lõi hay vỏ ngô nhưng lại thường bị vứt bỏ không thương tiếc.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư

Một số dấu hiệu bất thường xuất hiện vào buổi tối có thể liên quan đến nguy cơ ung thư, nếu kéo dài và lặp lại, người dân không nên chủ quan mà cần theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng.

5 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Cận kề rằm tháng Chạp, 3 con giáp sau được dự báo phất lên như diều gặp gió, sắp s

5 giờ trước Đời sống

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby lộ rõ nhan sắc thật thông qua ảnh chụp bằng cam thường.

5 giờ trước Showbiz

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về tình huống cô gái trẻ bị quấy rối khi đang đứng trước một con hẻm. Sự việc này được camera an ninh trong con hẻm ghi lại.

5 giờ trước Đời sống

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, khẳng định sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2026.

5 giờ trước Học viện AI