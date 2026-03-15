Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ hoạt động có tổ chức, dàn cảnh chen lấn để ra tay.

Liên quan đến vụ giật dây chuyền tại điểm Du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, ngày 15-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi), Phạm Văn Mặc (48 tuổi), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi) - cùng ngụ tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ.

Đối tượng cầm đầu Huỳnh Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trong đó, Thủy là đối tượng cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật. Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón cả nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ để hoạt động. Thanh tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Chí và Tây tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay.

Theo công an, điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

4 đối tượng trong nhóm cướp giật tài sản

CLIP: Người phụ nữ (mặc áo đỏ) bị nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật dây chuyền trong chớp nhoáng

Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản, nên gây khó khăn cho việc xử lý.