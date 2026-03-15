Lộ diện kẻ cầm đầu vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ hoạt động có tổ chức, dàn cảnh chen lấn để ra tay.
 
 

Liên quan đến vụ giật dây chuyền tại điểm Du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, ngày 15-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi), Phạm Văn Mặc (48 tuổi), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi) - cùng ngụ tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi) - cùng ngụ TP Cần Thơ.

Đối tượng cầm đầu Huỳnh Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trong đó, Thủy là đối tượng cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật. Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón cả nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ để hoạt động. Thanh tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Chí và Tây tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay.

Theo công an, điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

4 đối tượng trong nhóm cướp giật tài sản

CLIP: Người phụ nữ (mặc áo đỏ) bị nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật dây chuyền trong chớp nhoáng

Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản, nên gây khó khăn cho việc xử lý.

 
Thanh niên bị xử phạt khi đăng tải tin sai sự thật về tăng giá xăng dầu: Nội dung ra sao? Pháp luật
Thanh niên bị xử phạt khi đăng tải tin sai sự thật về tăng giá xăng dầu: Nội dung ra sao?

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 12/3/2026, Công an phường Nghĩa Đô, đã ra quyết định xử phạt vi...

Khởi tố vụ án 'Xôi Lạc TV': Người xem kênh lậu có bị liên đới? Pháp luật
Khởi tố vụ án 'Xôi Lạc TV': Người xem kênh lậu có bị liên đới?

Sau khi hơn 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim...

Thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường Pháp luật
Thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường

Đang giao dịch buổi tối, chủ tiệm vàng tại xã Sông Hinh hoảng hốt tri hô khi thấy một thanh...

Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV' Pháp luật
Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV'

Trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ...

Vụ án Xôi lạc TV: Bắt giữ nhiều bình luận viên Pháp luật
Vụ án Xôi lạc TV: Bắt giữ nhiều bình luận viên

Trong số 30 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án "Xôi lạc TV", có nhiều bình...

Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra Pháp luật
Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra

Nắm được thông tin Đoàn kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra các dự án Bệnh viện Bạch Mai...

Bệnh viêm nang lông và cách điều trị

Khi có các dấu hiệu như lông mọc cuộn tròn dưới da, ngứa ngáy khó chịu, mụn nước, mụn mũ, vảy tiết, da khô ráp, sần sùi mất thẩm mỹ,... thì đó là biểu hiện của bệnh viêm nang lông hay còn gọi là viêm lỗ chân lông. Vậy phương pháp nào điều trị được dứt điểm? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu để có cách điều trị đúng đắn.

1 giờ trước Bệnh thường gặp

Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Bộ Công an và chuyên gia cho rằng việc đăng tải công khai ảnh thẻ cử tri lên không gian mạng có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

14 giờ trước Đời sống

Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước

"Thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần lãnh đạo đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc", Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sau khi thực hiện quyền công dân sáng 15/3.

1 ngày trước Đời sống

Người dân cả nước đi bầu cử

Từ thành thị đến nông thôn, miền núi đến hải đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa, hình ảnh các cử tri hào hứng đi bầu tạo nên bức tranh sinh động trong ngày hội lớn của toàn dân.

1 ngày trước Đời sống

Bệnh vảy nến có lây không?

Khi mắc bệnh vảy nến, ngoài việc khó chịu do bệnh gây ra, người bệnh còn bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.

2 ngày trước Bệnh thường gặp

Nâng tầm quà tặng yến sào nhờ thiết kế bao bì chuyên nghiệp

Yến sào từ lâu đã được ví như "vàng trắng của biển”, là một trong những thực phẩm quý giá bậc nhất trong ẩm thực và y học cổ truyền phương Đông. Chính vì vậy, cách mà sản phẩm được trình bày ra bên ngoài, thông qua bao bì cũng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải trọn vẹn giá trị của nó. Đó là lý do vì sao việc đầu tư vào hộp đựng yến sào không chỉ là câu chuyện về bao bì, mà còn là tôn vinh giá trị văn hóa và thương hiệu.

2 ngày trước Kinh doanh

Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Tiếp nối hành trình kiến tạo không gian sống đẳng cấp, năm 2026, Cibes Lift - thương hiệu thang máy gia đình đến từ Thụy Điển tiếp tục “trình làng” Cibes Voyager V70s - mẫu thang máy cabin thế hệ mới được chế tác tinh xảo với độ hoàn thiện cao, định vị là giải pháp di chuyển dành riêng cho những công trình đã được xây dựng sẵn giếng thang.

3 ngày trước Đời sống

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Giấy báo dự thi và thẻ dự thi tốt nghiệp THPT được tích hợp làm một, bổ sung 2 chứng chỉ để miễn thi môn Ngoại ngữ là một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

3 ngày trước Tin tức

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Không gian đi bộ quanh hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3 để phục vụ công tác bầu cử.

3 ngày trước Cẩm nang du lịch

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Uống cà phê mỗi sáng không chỉ tăng cường năng lượng mà còn có thể giúp phụ nữ giữ được sự minh mẫn, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt khi về già.

3 ngày trước Dinh dưỡng