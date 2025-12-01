Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh sẽ do từng địa phương tự quy định theo kế hoạch năm học.

Theo Bộ luật Lao động, Tết Dương lịch 2026 rơi vào thứ Năm (ngày 1/1/2026). Người lao động được nghỉ một ngày và hưởng nguyên lương theo quy định chung. Tuy nhiên, lịch nghỉ của học sinh lại không hoàn toàn cố định như khối lao động hưởng lương, mà có thể dài hoặc ngắn hơn tùy vào kế hoạch năm học từng tỉnh, thành.

Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các địa phương phải bố trí đủ 35 tuần thực học, gồm 18 tuần của học kỳ I và 17 tuần học kỳ II. Việc xây dựng khung thời gian phải linh hoạt, phù hợp điều kiện khí hậu, cơ sở vật chất cũng như đặc thù dạy – học tại mỗi nơi.

Ảnh minh hoạ

Về quy định nghỉ lễ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tuân thủ lịch nghỉ Tết, nghỉ lễ theo Bộ luật Lao động và hướng dẫn hằng năm. Vì vậy, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh có thể khác nhau giữa các tỉnh, do mỗi địa phương được quyền điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học.

Bên cạnh đó, thời gian nghỉ phép của giáo viên chủ yếu được bố trí vào kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, tùy nhu cầu thực tế, địa phương có thể sắp xếp linh hoạt trong năm, miễn đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ năm học.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sẽ căn cứ thực tiễn địa phương để ban hành kế hoạch năm học cho bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, từ đó quyết định cụ thể lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh.