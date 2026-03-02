Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Cổ phiếu dầu khí dậy sóng trong ngày VN-Index đỏ lửa

17:05 02/03/2026
Cổ phiếu dầu khí GAS, PVD, PVS, BSR, DCM đồng loạt tăng trần trong phiên VN-Index mất hơn 34 điểm, cho thấy dòng tiền đang dồn về nhóm dầu khí và phân bón khi thị trường chao đảo.

Dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu dầu khí, phân bón, vận tải biển trong phiên 2/3. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch đầu tuần 2/3 trong trạng thái tiêu cực, phản ánh rõ tâm lý phòng thủ bao trùm khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, không phân biệt nhóm ngành. Ngay sau khi mở cửa, chỉ số chính lao dốc nhanh, có thời điểm mất tới 35 điểm chỉ trong chưa đầy 1 giờ giao dịch. Biên độ giảm sâu cho thấy trạng thái chủ động thoát hàng của nhà đầu tư, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong bức tranh đỏ lửa, dòng tiền chỉ tìm được vài điểm trú ẩn ở nhóm dầu khí, vận tải biển và phân bón - những ngành được đánh giá có thể hưởng lợi trong bối cảnh giá dầu thô và chi phí logistics toàn cầu biến động. Tuy nhiên, lực cầu tại đây cũng mang tính chọn lọc, không đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn thị trường.

Đáng chú ý, sau cú rơi đầu phiên, VN-Index có thời điểm thu hẹp đà giảm, thậm chí lấy lại sắc xanh vào cuối phiên sáng. Nhịp hồi này phần nào phản ánh lực bắt đáy xuất hiện khi mặt bằng giá nhiều cổ phiếu đã chiết khấu mạnh.

Song, đà hồi phục tỏ ra thiếu bền vững. Bước sang phiên chiều, áp lực bán quay trở lại với cường độ lớn hơn, khiến chỉ số nhanh chóng đánh mất thành quả và đóng cửa sát mức thấp nhất trong ngày.

Không khí giao dịch "nóng" lên rõ rệt khi tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn hôm nay vọt lên 52.200 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với phiên liền trước. Con số này cho thấy mức độ quyết liệt của cả bên bán lẫn bên mua, đồng thời phản ánh trạng thái giằng co mạnh mẽ khi thị trường đối diện rủi ro vĩ mô.

Kết phiên, VN-Index giảm 34,23 điểm (-1,8%) xuống 1.846,1 điểm. HNX-Index mất 3,82 điểm (-1,5%) còn 259 điểm, trong khi UPCoM-Index lùi 0,6 điểm (-0,5%) xuống 128,71 điểm.

Bảng điện tử gần như “rực lửa” trong sắc đỏ. Toàn thị trường ghi nhận 536 mã giảm (gồm 32 mã giảm sàn), 729 mã giữ tham chiếu và 307 mã tăng (gồm 65 mã tăng trần).

Đáng chú ý, rổ VN30 đại diện cho nhóm vốn hóa lớn ghi nhận tới 25 mã giảm và chỉ 5 mã tăng. Chỉ số VN30-Index vì vậy giảm mạnh 51 điểm, lùi về 2.010 điểm.

dau khi anh 1

VN-Index rơi hơn 34 điểm trong phiên đầu tiên của tháng 3. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index lao dốc trong phiên 2/3 tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Dẫn đầu đà suy yếu là VHM khi giảm sàn, trở thành điểm trừ nặng nhất trong rổ VN30. Cùng chiều, VIC mất 2,8%, VPL giảm 4,1%.

Khối ngân hàng cũng không tránh khỏi áp lực phòng thủ. BID lao dốc 5,6%, TCB mất 4,4%, CTG giảm 3,7%, VPB giảm 3,1%, MBB giảm 3% và VCB giảm 3,1%, đồng loạt điều chỉnh. Khi nhóm “xương sống” của thị trường đồng loạt suy yếu, VN-Index gần như không còn điểm tựa.

Cổ phiếu FPT cũng giảm 3,6%, góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh tiêu cực của nhóm trụ.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tìm đến các cổ phiếu mang tính phòng thủ hoặc hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa. Nhóm năng lượng và phân bón trở thành tâm điểm. GAS, GVR, PLX, BSR, POW, DCM và PVD đồng loạt tăng trần trong bối cảnh thị trường chung giảm sâu.

Đáng chú ý, cổ phiếu STB hôm nay duy trì sắc xanh (+2,3%) là đại diện tài chính duy nhất xuất hiện trong nhóm tác động tích cực đến VN-Index.

Trong khi nhà đầu tư trong nước nghiêng hẳn về phía bán ra, nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại tranh thủ gom hàng và nâng quy mô mua ròng lên gần 800 tỷ đồng.

HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 386 tỷ đồng, tiếp đến là SSI (+212 tỷ đồng) và MWG (+204 tỷ đồng).

Ở chiều bán, VCB bị khối ngoại xả ròng 193 tỷ đồng, POW 185 tỷ đồng và CTG 108 tỷ đồng...

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/co-phieu-dau-khi-day-song-trong-ngay-vn-index-do-lua-post1631581.html
Cùng chủ đề
Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng Đời sống
Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng ngay đầu phiên giao dịch buổi sáng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị...

Giá dầu thô tăng dựng đứng Đời sống
Giá dầu thô tăng dựng đứng

Giá dầu thô Mỹ tăng cao khi các bên tham gia thị trường lo ngại cuộc không kích của Mỹ...

Giá vàng hôm nay 2/3: Trụ vững trên đỉnh cao, dự báo bật tăng trong tuần Đời sống
Giá vàng hôm nay 2/3: Trụ vững trên đỉnh cao, dự báo bật tăng trong tuần

Sáng 2/3, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 5.278 USD/ounce, không đổi so với đầu...

Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua  Đời sống
Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua 

Căng thẳng leo thang và hệ lụy lan rộng sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel...

Thiệp mẫu 8/3 đẹp, ý nghĩa và ấn tượng nhất 2026 Đời sống
Thiệp mẫu 8/3 đẹp, ý nghĩa và ấn tượng nhất 2026

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp đặc biệt để gửi gắm yêu thương và sự trân trọng đến...

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông Đời sống
Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông

Từ nửa đêm đến rạng sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), bất chấp mưa rét và giá vàng biến động,...

Mới cập nhật
Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng

Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng ngay đầu phiên giao dịch buổi sáng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, qua đó thúc đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư toàn cầu. Trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng cũng đồng loạt đi lên và xác lập mức kỷ lục mới.

7 giờ trước Đời sống

iPhone 17 Pro Max: Khác biệt về trải nghiệm, bảng giá iPhone mới nhất

iPhone 17 Pro Max: Khác biệt về trải nghiệm, bảng giá iPhone mới nhất

iPhone 17 Pro Max đang được nhiều người dùng quan tâm khi tìm kiếm một thiết bị cao cấp có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng bền bỉ theo thời gian. Việc lựa chọn thiết bị còn cần xem xét cách máy vận hành và cảm nhận trong quá trình sử dụng. Bảng giá iPhone hiện tại cũng giúp người mua dễ so sánh các phiên bản.

13 giờ trước CÔNG NGHỆ

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Dù ngắn hạn sự kiện này có thể kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, song nhiều nhóm cổ phiếu được kỳ vọng phản ứng tích cực.

13 giờ trước Khám phá

Giá dầu thô tăng dựng đứng

Giá dầu thô tăng dựng đứng

Giá dầu thô Mỹ tăng cao khi các bên tham gia thị trường lo ngại cuộc không kích của Mỹ - Israel nhắm vào Iran có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.

14 giờ trước Đời sống

Hết khổ trước rằm tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền ùa vào túi, phúc báu sung túc

Hết khổ trước rằm tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền ùa vào túi, phúc báu sung túc

3 con giáp được dự báo gặp may mắn về tài vận trước rằm tháng Giêng.

14 giờ trước Khám phá

BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop

BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop

BLACKPINK khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

14 giờ trước Âm nhạc

Giá vàng hôm nay 2/3: Trụ vững trên đỉnh cao, dự báo bật tăng trong tuần

Giá vàng hôm nay 2/3: Trụ vững trên đỉnh cao, dự báo bật tăng trong tuần

Sáng 2/3, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 5.278 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

14 giờ trước Đời sống

Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua 

Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua 

Căng thẳng leo thang và hệ lụy lan rộng sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran.

15 giờ trước Đời sống

Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra

Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra

Nắm được thông tin Đoàn kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo cấp dưới "tiếp cận" Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ, chi ra 2 triệu USD nhưng lại bị lừa đảo.

15 giờ trước Pháp luật

iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng?

iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng?

iPad Gen 11 và iPad Pro có mức giá chênh lệch khá lớn, khiến nhiều người băn khoăn liệu khác biệt về hiệu năng, trải nghiệm có đáng để nâng cấp hay không? Giữa hai sản phẩm này, sự khác biệt nằm ở cách mỗi thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng. Theo dõi bài viết này cùng CellphoneS để biết đâu mới là lựa chọn phù hợp.

2 ngày trước CÔNG NGHỆ