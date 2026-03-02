iPhone 17 Pro Max: Khác biệt về trải nghiệm, bảng giá iPhone mới nhất

iPhone 17 Pro Max đang được nhiều người dùng quan tâm khi tìm kiếm một thiết bị cao cấp có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng bền bỉ theo thời gian. Việc lựa chọn thiết bị còn cần xem xét cách máy vận hành và cảm nhận trong quá trình sử dụng. Bảng giá iPhone hiện tại cũng giúp người mua dễ so sánh các phiên bản.

iPhone 17 Pro Max khác biệt về trải nghiệm

Trải nghiệm sử dụng là yếu tố được nhiều người quan tâm khi tìm hiểu một dòng iPhone mới. Phần nội dung dưới đây tập trung phân tích các khía cạnh thường ảnh hưởng đến quá trình sử dụng hằng ngày.

Trải nghiệm thiết kế và màn hình

iPhone 17 Pro Max được chế tác từ nhôm nguyên khối, mang đến độ hoàn thiện ấn tượng và vẻ ngoài sang trọng. Mặt lưng dạng kính nhám có khả năng hạn chế bám vân tay tốt hơn so với lớp kính bóng đời iPhone cũ. So với iPhone 17 Pro, phiên bản Pro Max vẫn tạo dấu ấn riêng với kích thước lớn, cho cảm giác cầm nắm chắc tay.

Thiết kế cụm camera khác biệt

Với không gian hiển thị rộng rãi, iPhone 17 Pro Max mang đến trải nghiệm hình ảnh mãn nhãn hơn hẳn so với kích thước nhỏ gọn của dòng Pro hay dòng thường. Độ phân giải cao kết hợp cùng tấm nền Super Retina XDR giúp mọi chi tiết được tái tạo sống động, đáp ứng tốt các tác vụ chuyên sâu.

Màn hình này được trang bị Công nghệ ProMotion giúp mọi chuyển động vuốt chạm trở nên mượt mà và nhạy bén hơn so với màn hình tần số quét tiêu chuẩn. Độ sáng vượt trội cũng là ưu điểm lớn, giúp nội dung luôn hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh mà các dòng khác khó duy trì được.

Hiệu năng và thời lượng pin

So với iphone 17 hay iPhone Air, iPhone 17 Pro Max được nâng cấp mạnh mẽ hơn với chip A19 Pro kết hợp buồng hơi tản nhiệt, giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả. Trong khi dòng thường chủ yếu đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản, Pro Max cho khả năng đa nhiệm ổn định, xử lý đồ họa cao và game nặng mượt mà hơn.

Vận hành game đồ họa cao với iPhone 17 Pro Max

Chip A19 Pro trên 17 Pro Max được tối ưu CPU 6 lõi và GPU 6 lõi, cho khả năng xử lý tác vụ nặng ổn định hơn đời cũ, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian dài. Khi kết hợp cùng iOS 26, iPhone 17 Pro Max mang lại trải nghiệm phản hồi nhanh trong nhiều tình huống thực tế như chơi game đồ họa cao hay làm việc đa nhiệm.

Thời lượng pin của iPhone 17 Pro Max được nâng cao nhờ pin lithium-ion có dung lượng lớn hơn, cho phép xem video lên tới 37 giờ. Lưu ý rằng thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo cường độ dùng máy và các tính năng nền như đồng bộ dữ liệu hay định vị GPS.

Bảng giá iPhone hiện nay

Giá bán của các dòng iPhone hiện nay là nội dung thường được quan tâm song song với trải nghiệm sử dụng. Phần nội dung này cung cấp thông tin tổng hợp về mức giá, hỗ trợ người dùng so sánh và đưa ra quyết định phù hợp hơn khi lựa chọn mua điện thoại iPhone.

Phiên bản iPhone Giá bán (VNĐ) iPhone 17 Pro Max 2TB 63.990.000đ iPhone 17 Pro Max 1TB 50.990.000đ iPhone 17 Pro Max 512GB 44.490.000đ iPhone 17 Pro Max 256GB 37.990.000đ iPhone 17 Pro 1TB 47.990.000đ iPhone 17 Pro 512GB 41.490.000đ iPhone 17 Pro 256GB 34.990.000đ iPhone 17 512GB 31.490.000đ iPhone 17 256GB 24.990.000đ iPhone Air 1TB 44.990.000đ iPhone Air 512GB 38.490.000đ iPhone Air 256GB 31.990.000đ iPhone 16 Plus 512GB 34.990.000đ iPhone 16 Plus 256GB 28.990.000đ iPhone 16 Plus 128GB 25.990.000đ iPhone 16 512GB 31.990.000đ iPhone 16 256GB 25.990.000đ iPhone 16 128GB 22.990.000đ iPhone 16e 256GB 19.990.000đ iPhone 16e 128GB 16.990.000đ

Qua việc so sánh bảng giá, sự chênh lệch chủ yếu đến từ dung lượng bộ nhớ cũng như sự khác biệt về công nghệ và tính năng so với phiên bản cũ. Người dùng nên lưu ý rằng mức giá có thể thay đổi theo thời điểm và chính sách bán hàng, từ đó cân nhắc lựa chọn phiên bản iPhone 17 series hay iPhone 16 series phù hợp.

iPhone 17 Pro Max vượt trội về công nghệ

iPhone 17 Pro Max giúp người dùng cân nhắc rõ hơn giữa trải nghiệm sử dụng và mức giá bán hiện nay. Việc so sánh các phiên bản cùng bảng giá iPhone mới mang lại cơ sở lựa chọn phù hợp. Người dùng có thể tham khảo và mua iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS để cập nhật giá và ưu đãi theo thời điểm.