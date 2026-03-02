Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ

iPhone 17 Pro Max: Khác biệt về trải nghiệm, bảng giá iPhone mới nhất

11:01 02/03/2026
iPhone 17 Pro Max đang được nhiều người dùng quan tâm khi tìm kiếm một thiết bị cao cấp có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng bền bỉ theo thời gian. Việc lựa chọn thiết bị còn cần xem xét cách máy vận hành và cảm nhận trong quá trình sử dụng. Bảng giá iPhone hiện tại cũng giúp người mua dễ so sánh các phiên bản.

iPhone 17 Pro Max khác biệt về trải nghiệm

Trải nghiệm sử dụng là yếu tố được nhiều người quan tâm khi tìm hiểu một dòng iPhone mới. Phần nội dung dưới đây tập trung phân tích các khía cạnh thường ảnh hưởng đến quá trình sử dụng hằng ngày.

Trải nghiệm thiết kế và màn hình

iPhone 17 Pro Max được chế tác từ nhôm nguyên khối, mang đến độ hoàn thiện ấn tượng và vẻ ngoài sang trọng. Mặt lưng dạng kính nhám có khả năng hạn chế bám vân tay tốt hơn so với lớp kính bóng đời iPhone cũ. So với iPhone 17 Pro, phiên bản Pro Max vẫn tạo dấu ấn riêng với kích thước lớn, cho cảm giác cầm nắm chắc tay.

Thiết kế cụm camera khác biệt

Với không gian hiển thị rộng rãi, iPhone 17 Pro Max mang đến trải nghiệm hình ảnh mãn nhãn hơn hẳn so với kích thước nhỏ gọn của dòng Pro hay dòng thường. Độ phân giải cao kết hợp cùng tấm nền Super Retina XDR giúp mọi chi tiết được tái tạo sống động, đáp ứng tốt các tác vụ chuyên sâu.

Màn hình này được trang bị Công nghệ ProMotion giúp mọi chuyển động vuốt chạm trở nên mượt mà và nhạy bén hơn so với màn hình tần số quét tiêu chuẩn. Độ sáng vượt trội cũng là ưu điểm lớn, giúp nội dung luôn hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh mà các dòng khác khó duy trì được.

Hiệu năng và thời lượng pin

So với iphone 17 hay iPhone Air, iPhone 17 Pro Max được nâng cấp mạnh mẽ hơn với chip A19 Pro kết hợp buồng hơi tản nhiệt, giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả. Trong khi dòng thường chủ yếu đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản, Pro Max cho khả năng đa nhiệm ổn định, xử lý đồ họa cao và game nặng mượt mà hơn.

Vận hành game đồ họa cao với iPhone 17 Pro Max

Chip A19 Pro trên 17 Pro Max được tối ưu CPU 6 lõi và GPU 6 lõi, cho khả năng xử lý tác vụ nặng ổn định hơn đời cũ, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian dài. Khi kết hợp cùng iOS 26, iPhone 17 Pro Max mang lại trải nghiệm phản hồi nhanh trong nhiều tình huống thực tế như chơi game đồ họa cao hay làm việc đa nhiệm.

Thời lượng pin của iPhone 17 Pro Max được nâng cao nhờ pin lithium-ion có dung lượng lớn hơn, cho phép xem video lên tới 37 giờ. Lưu ý rằng thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo cường độ dùng máy và các tính năng nền như đồng bộ dữ liệu hay định vị GPS.

Bảng giá iPhone hiện nay

Giá bán của các dòng iPhone hiện nay là nội dung thường được quan tâm song song với trải nghiệm sử dụng. Phần nội dung này cung cấp thông tin tổng hợp về mức giá, hỗ trợ người dùng so sánh và đưa ra quyết định phù hợp hơn khi lựa chọn mua điện thoại iPhone.

Phiên bản iPhone

Giá bán (VNĐ)

iPhone 17 Pro Max 2TB

63.990.000đ

iPhone 17 Pro Max 1TB

50.990.000đ

iPhone 17 Pro Max 512GB

44.490.000đ

iPhone 17 Pro Max 256GB

37.990.000đ

iPhone 17 Pro 1TB

47.990.000đ

iPhone 17 Pro 512GB

41.490.000đ

iPhone 17 Pro 256GB

34.990.000đ

iPhone 17 512GB

31.490.000đ

iPhone 17 256GB

24.990.000đ

iPhone Air 1TB

44.990.000đ

iPhone Air 512GB

38.490.000đ

iPhone Air 256GB

31.990.000đ

iPhone 16 Plus 512GB

34.990.000đ

iPhone 16 Plus 256GB

28.990.000đ

iPhone 16 Plus 128GB

25.990.000đ

iPhone 16 512GB

31.990.000đ

iPhone 16 256GB

25.990.000đ

iPhone 16 128GB

22.990.000đ

iPhone 16e 256GB

19.990.000đ

iPhone 16e 128GB

16.990.000đ

Qua việc so sánh bảng giá, sự chênh lệch chủ yếu đến từ dung lượng bộ nhớ cũng như sự khác biệt về công nghệ và tính năng so với phiên bản cũ. Người dùng nên lưu ý rằng mức giá có thể thay đổi theo thời điểm và chính sách bán hàng, từ đó cân nhắc lựa chọn phiên bản iPhone 17 series hay iPhone 16 series phù hợp.

iPhone 17 Pro Max vượt trội về công nghệ

iPhone 17 Pro Max giúp người dùng cân nhắc rõ hơn giữa trải nghiệm sử dụng và mức giá bán hiện nay. Việc so sánh các phiên bản cùng bảng giá iPhone mới mang lại cơ sở lựa chọn phù hợp. Người dùng có thể tham khảo và mua iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS để cập nhật giá và ưu đãi theo thời điểm.

 

Cùng chủ đề
iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng? CÔNG NGHỆ
iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng?

iPad Gen 11 và iPad Pro có mức giá chênh lệch khá lớn, khiến nhiều người băn khoăn liệu khác...

Làn sóng FDI công nghệ cao và yêu cầu hạ tầng phòng sạch tại Việt Nam CÔNG NGHỆ
Làn sóng FDI công nghệ cao và yêu cầu hạ tầng phòng sạch tại Việt Nam

Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng bán dẫn, điện tử và dược phẩm về Việt Nam đang đặt ra...

Top1like.com - Nền tảng buff view TikTok hỗ trợ phát triển kênh hiệu quả CÔNG NGHỆ
Top1like.com - Nền tảng buff view TikTok hỗ trợ phát triển kênh hiệu quả

TikTok ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng nội dung và bán hàng hiệu quả, trong đó lượt...

Đưa công nghệ số vào giải quyết các điểm nghẽn dân sinh CÔNG NGHỆ
Đưa công nghệ số vào giải quyết các điểm nghẽn dân sinh

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xã Đại Thanh (Hà Nội) xác định chuyển đổi số...

Trên tay Samsung Z Flip 7: Vẫn đẹp, vẫn gọn, nhưng liệu có ngon? CÔNG NGHỆ
Trên tay Samsung Z Flip 7: Vẫn đẹp, vẫn gọn, nhưng liệu có ngon?

Samsung Z Flip 7 là cái tên thu hút rất nhiều sự chú ý ngay từ thời điểm ra mắt...

Dung lượng pin iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max, nên mua không? CÔNG NGHỆ
Dung lượng pin iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max, nên mua không?

iPhone 16e vs iPhone 16 Pro Max cho thấy sự khác biệt rõ rệt về pin khi phiên bản 16...

Mới cập nhật
Cổ phiếu dầu khí dậy sóng trong ngày VN-Index đỏ lửa

Cổ phiếu dầu khí dậy sóng trong ngày VN-Index đỏ lửa

Cổ phiếu dầu khí GAS, PVD, PVS, BSR, DCM đồng loạt tăng trần trong phiên VN-Index mất hơn 34 điểm, cho thấy dòng tiền đang dồn về nhóm dầu khí và phân bón khi thị trường chao đảo.

7 giờ trước Đời sống

Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng

Chiều 2/3: Giá vàng nhẫn, vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng ngay đầu phiên giao dịch buổi sáng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, qua đó thúc đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư toàn cầu. Trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng cũng đồng loạt đi lên và xác lập mức kỷ lục mới.

7 giờ trước Đời sống

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên gia đánh giá tác động của sự kiện xung đột tại Iran tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Dù ngắn hạn sự kiện này có thể kéo theo tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, song nhiều nhóm cổ phiếu được kỳ vọng phản ứng tích cực.

14 giờ trước Khám phá

Giá dầu thô tăng dựng đứng

Giá dầu thô tăng dựng đứng

Giá dầu thô Mỹ tăng cao khi các bên tham gia thị trường lo ngại cuộc không kích của Mỹ - Israel nhắm vào Iran có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.

15 giờ trước Đời sống

Hết khổ trước rằm tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền ùa vào túi, phúc báu sung túc

Hết khổ trước rằm tháng Giêng, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền ùa vào túi, phúc báu sung túc

3 con giáp được dự báo gặp may mắn về tài vận trước rằm tháng Giêng.

15 giờ trước Khám phá

BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop

BLACKPINK thiết lập lại lịch sử doanh số album tại Kpop

BLACKPINK khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.

15 giờ trước Âm nhạc

Giá vàng hôm nay 2/3: Trụ vững trên đỉnh cao, dự báo bật tăng trong tuần

Giá vàng hôm nay 2/3: Trụ vững trên đỉnh cao, dự báo bật tăng trong tuần

Sáng 2/3, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 5.278 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

15 giờ trước Đời sống

Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua 

Chùm ảnh: Đây là những gì vừa diễn ra tại Trung Đông trong 1 ngày qua 

Căng thẳng leo thang và hệ lụy lan rộng sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran.

15 giờ trước Đời sống

Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra

Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra

Nắm được thông tin Đoàn kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo cấp dưới "tiếp cận" Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ, chi ra 2 triệu USD nhưng lại bị lừa đảo.

15 giờ trước Pháp luật

iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng?

iPad Gen 11 và iPad Pro: Đắt hơn có xứng đáng?

iPad Gen 11 và iPad Pro có mức giá chênh lệch khá lớn, khiến nhiều người băn khoăn liệu khác biệt về hiệu năng, trải nghiệm có đáng để nâng cấp hay không? Giữa hai sản phẩm này, sự khác biệt nằm ở cách mỗi thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng. Theo dõi bài viết này cùng CellphoneS để biết đâu mới là lựa chọn phù hợp.

2 ngày trước CÔNG NGHỆ