Làn sóng FDI công nghệ cao và yêu cầu hạ tầng phòng sạch tại Việt Nam

Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng bán dẫn, điện tử và dược phẩm về Việt Nam đang đặt ra áp lực lớn về hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, phòng sạch được xác định là hạng mục "xương sống", quyết định năng lực tiếp nhận các dự án quy mô lớn.

Việt Nam đang dần trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu với sự đổ bộ của các dự án FDI Công nghệ cao. Khác với sản xuất thông thường, các lĩnh vực như vi mạch bán dẫn, thiết bị y tế hay công nghệ sinh học đòi hỏi môi trường sản xuất đặc biệt khắt khe.

Tại đây, phòng sạch (Cleanroom) không đơn thuần là không gian xây dựng, mà là một hệ thống kiểm soát môi trường tích hợp. Các chỉ số về hàm lượng bụi, vi sinh, nhiệt độ, độ ẩm… phải được duy trì ổn định tuyệt đối để đảm bảo chất lượng thành phẩm.

Rào cản kỹ thuật từ tiêu chuẩn quốc tế

Theo các chuyên gia công nghiệp, thách thức lớn nhất khi thi công phòng sạch cho khối FDI là sự tương thích về tiêu chuẩn. Các nhà máy điện tử yêu cầu kiểm soát ngặt nghèo về độ bụi và tĩnh điện theo chuẩn ISO 14644. Trong khi đó, lĩnh vực dược phẩm đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc GMP-EU, WHO-GMP… về vô trùng và ngăn ngừa nhiễm chéo.

Với các dự án này, sai số cho phép gần như bằng không. Một sự cố nhỏ về hệ thống HVAC hay rò rỉ áp suất đều có thể khiến lô hàng giá trị cao bị hủy bỏ. Do đó, nhà đầu tư ngoại thường yêu cầu khắt khe về năng lực nhà thầu: phải am hiểu quy trình công nghệ, có khả năng thi công chính xác và hoàn thiện hồ sơ thẩm định theo chuẩn quốc tế.

Thực tế, số lượng tổng thầu nội địa đáp ứng được các tiêu chí này không nhiều. Sự thiếu đồng bộ giữa thiết kế và thi công, hoặc phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu đơn lẻ thường dẫn đến rủi ro chậm tiến độ và chi phí vận hành tăng cao sau bàn giao.