Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
5 đại kỵ khi cúng Ông Công Ông Táo

15:19 05/02/2026
Đừng bao giờ mắc 5 đại kỵ này khi cúng Ông Công Ông Táo.

Ngày 23 tháng Chạp hằng năm, lễ cúng Ông Công Ông Táo được xem là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trước Tết. Đây không chỉ là lễ tiễn Táo quân về trời báo cáo việc tốt xấu trong năm, mà còn mang ý nghĩa mở đầu cho chuỗi ngày đón Tết, dọn dẹp và làm mới vận khí của cả gia đình. Chính vì mang tính khởi đầu nên lễ này nếu làm đúng thì được coi là mở lộc đầu năm, còn nếu làm sai lại dễ phạm những điều kiêng kỵ trong phong thủy mà nhiều nhà không hề để ý.

Dưới đây là 5 đại kỵ phổ biến nhất khi cúng Ông Công Ông Táo.

1. Cúng quá muộn sau giờ Ngọ

Theo quan niệm dân gian, Táo quân lên chầu trời vào giờ Ngọ ngày 23 tháng Chạp, tức khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ trưa. Đây được coi là khung giờ linh khí mạnh nhất để làm lễ.

Rất nhiều gia đình vì bận rộn nên để đến chiều tối hoặc thậm chí tối muộn mới cúng. Về mặt tâm linh, điều này bị xem là tiễn Táo khi các ngài đã đi, lễ mang tính hình thức nhiều hơn là nghi lễ đúng thời điểm. Về phong thủy, cúng muộn còn mang ý nghĩa khởi đầu năm mới chậm trễ, công việc dễ trì trệ, vận khí không được thông suốt ngay từ đầu năm. Cách tốt nhất là cúng vào buổi sáng ngày 23, muộn nhất là trước 12 giờ trưa.

5 đại kỵ khi cúng Ông Công Ông Táo- Ảnh 1.

2. Đặt mâm cúng ở bếp bừa bộn, ẩm bẩn

Táo quân là thần bếp, nhưng rất nhiều nhà lại đặt mâm cúng ngay trong khu bếp đang bừa bộn, dầu mỡ, rác chưa đổ, chén bát chưa rửa. Trong phong thủy, bếp đại diện cho tài lộc và sức khỏe. Bếp bẩn tượng trưng cho tài khí bị ứ đọng, sinh khí suy giảm. Việc đặt lễ trong không gian như vậy bị coi là thiếu tôn kính, đồng thời cũng tự làm xấu trường khí của chính ngôi nhà mình. Nếu cúng trong bếp, bếp phải được dọn sạch trước. Tốt nhất là đặt mâm cúng ở bàn sạch sẽ, gọn gàng, có thể ở phòng bếp hoặc phòng khách, miễn là trang nghiêm và thoáng.

3. Đốt quá nhiều vàng mã, cúng mâm quá phô trương

Nhiều gia đình có tâm lý cúng càng nhiều càng tốt, đốt vàng mã rất lớn, mua đủ loại mũ áo, nhà lầu xe hơi, thậm chí mâm cao cỗ đầy. Trong phong thủy hiện đại, điều này không được đánh giá cao. Lễ cúng quan trọng ở sự thành tâm và gọn gàng, không phải ở mức độ phô trương vật chất. Đốt quá nhiều vàng mã tạo ra năng lượng hỏa quá mạnh, dễ gây mất cân bằng, đồng thời còn mang ý nghĩa lãng phí, hao tài đầu năm.

 

Mâm cúng chuẩn chỉ cần đủ lễ cơ bản như hương, hoa, nước, mâm cơm hoặc hoa quả, cá chép là đã tròn lễ.

5 đại kỵ khi cúng Ông Công Ông Táo- Ảnh 2.

4. Thả cá chép sai cách

Cá chép là phương tiện để Táo quân về trời, nhưng đây cũng là phần rất nhiều người làm sai. Các lỗi phổ biến gồm ném cả túi nilon xuống sông hồ, thả cá ở nơi nước bẩn, hoặc thả xong bỏ luôn túi rác tại chỗ. 

Về phong thủy, cá chép tượng trưng cho sự thăng tiến và chuyển vận. Thả cá trong trạng thái thiếu trân trọng bị xem là làm đứt dòng may mắn, vô tình biến nghi lễ tốt thành hành động phản tác dụng. 

Cách đúng là thả cá nhẹ nhàng, không vứt mạnh, không xả rác, chọn nơi nước sạch, dòng chảy tự nhiên.

5. Cúng xong không dọn dẹp ngay

Nhiều nhà cúng xong để nguyên mâm lễ cả ngày, hương tàn, đồ nguội, cá chết mới dọn. Trong phong thủy, lễ cúng xong nên hóa vàng và dọn gọn trong ngày, tránh để qua đêm. Mâm cúng để lâu bị coi là khí trệ, âm khí lưu lại trong nhà, không tốt cho sinh khí đầu năm. Cúng là để mở vận mới, nên sau lễ phải dọn sạch, lau lại bàn thờ, bếp núc gọn gàng, coi như chính thức kết thúc năm cũ và bắt đầu chu kỳ mới.

Tóm lại, cúng Ông Công Ông Táo không cần cầu kỳ, nhưng nhất định phải đúng thời điểm, sạch sẽ, gọn gàng và thành tâm. Trong phong thủy, đây là nghi lễ mở đầu cho toàn bộ vận khí năm mới, nên chỉ cần tránh 5 điều trên là đã giữ được nền khí tốt cho cả năm.

Nhiều người nghĩ đây chỉ là chuyện tâm linh, nhưng thực chất toàn bộ đều xoay quanh một nguyên tắc rất đơn giản: khởi đầu năm mới bằng sự chỉn chu, sạch sẽ và tôn trọng. Đó cũng chính là phong thủy căn bản nhất của mọi ngôi nhà.

Theo baophunuthudo.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://phunuso.baophunuthudo.vn/5-dai-ky-khi-cung-ong-cong-ong-tao-193260205110215246.htm
