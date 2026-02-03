Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hơn 200 hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

21:28 03/02/2026
Ngày 2/2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu về Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đây là sự kiện Du lịch – văn hóa quy mô cấp quốc gia, được tổ chức thường niên, có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh điểm đến; tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam; thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

a11-1770214680.jpgBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức Họp báo giới thiệu về Năm Du lich quốc gia - Gia Lai 2026. 

 

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh, với diện tích hơn 21.500 km² (lớn thứ hai cả nước) và dân số khoảng 3,5 triệu người, tỉnh Gia Lai có vị trí địa lý chiến lược, là cầu nối giữa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển rộng mở, hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường không, đường biển và cửa khẩu quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, kết nối vùng và phát triển du lịch. Gia Lai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, biển đảo, cao nguyên và các giá trị văn hóa đặc sắc.

Gia Lai còn là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu, có sức lan tỏa ở tầm quốc gia và quốc tế như: Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Võ cổ truyền Bình Định, Hát bội – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Di tích Rộc Tưng – Gò Đá (di tích quốc gia đặc biệt); Vườn quốc gia Kon Ka Kinh – Vườn Di sản ASEAN; hệ thống núi lửa tiêu biểu như Chư Đăng Ya, Biển Hồ, núi Hàm Rồng; hệ thống tháp Chăm; bán đảo Phương Mai – Kỳ Co – Eo Gió; Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành cùng đài thiên văn lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, Quy Nhơn được Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 và được trao danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn và vị thế nổi bật của vùng đất này trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” – “Gia Lai – Mountains embrace the sea” không chỉ mang tính biểu trưng về không gian địa lý mở rộng sau sáp nhập, mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đậm chất văn hóa cồng chiêng, sử thi, giữa bảo tồn và phát triển.

a2-1770214796.jpgNăm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao.

 

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Quy mô và tính chất của các hoạt động cho thấy Năm Du lịch Quốc gia 2026 không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là chuỗi chương trình kéo dài trong suốt năm, được chuẩn bị công phu, có sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia bao gồm các sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao, xúc tiến, quảng bá truyền thông, kết nối thị trường, sản phẩm, đầu tư, hoạt động cộng đồng, sáng tạo và trải nghiệm; được triển khai theo chủ đề từng quý, bảo đảm tính liên tục, đa dạng và hấp dẫn.

a3-1770215024.jpgLễ ký biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về hợp tác, tài trợ các chương trình xúc tiến quảng bái Năm Du lịch quốc gia 2026. 

 

Theo lộ trình tổ chức, quý I có chủ đề “Gia Lai – Ngày mới”, khởi động bằng chuỗi sự kiện ý nghĩa như công bố Năm Du lịch Quốc gia, chương trình Countdown “Gia Lai – Chào năm mới 2026” gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai – Xuân Bính Ngọ 2026…

Quý II với chủ đề “Quy Nhơn – Thiên đường biển, Gia Lai – Điểm đến kỳ thú” là giai đoạn cao điểm với Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026; các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Quý III mang chủ đề “Gia Lai – Trải nghiệm miền đất võ”, các hoạt động tiếp tục sôi động với Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai – Điểm đến kỳ thú”; Giải chạy quốc tế VnExpress Marathon 2026; Liên hoan Phim Cánh Diều Vàng…, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm.

Quý IV với chủ đề “Gia Lai – Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên”, tập trung các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa như: Festival Quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya; Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026…, tạo dấu ấn tổng kết và khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai.

Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2026 không chỉ nằm ở số lượng hoạt động, mà còn ở việc khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai gắn với bản sắc dân tộc độc đáo, hành trình kết nối liền mạch, có chiều sâu, bền vững, dựa trên các giá trị văn hóa và cảm xúc chân thực về một không gian đại ngàn nguyên sơ kết nối với biển xanh.

Dự kiến, Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ được tổ chức tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào tháng 3-2026, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai (GTV). Lễ Bế mạc sẽ được tổ chức tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 12-2026.

