Tổ chức định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

10:21 30/01/2026
Thi hành án Dân sự TP.HCM đã ra thông báo tìm tổ chức định giá cho 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Thi hành án Dân sự (THADS) TP.HCM đã có thông báo về việc chọn tổ chức định giá tài sản thi hành án dân sự liên quan đến 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo thông báo, chấp hành viên THADS TP.HCM cần lựa chọn tổ chức định giá để ký hợp đồng dịch vụ định giá tài sản: 1 túi Hermès màu trắng size 25, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi và 1 túi Hermès màu trắng size 30, không đính đá hay vật liệu gì bên trên.

Tui Hermes bach tang, Ba Truong My Lan anh 1

Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu.

Các yêu cầu đối với tổ chức định giá gồm: được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá; Cung cấp danh sách hợp đồng định giá đã thực hiện đối với tài sản cùng loại trong năm trước liền kề (gồm: tên loại tài sản; tên cơ quan THA/CHV; số hợp đồng; số chứng thư...).

Các tổ chức định giá nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của THADS TP.HCM (372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông. TP.HCM).

Đây là 2 chiếc túi xách Hermès bạch tạng mà bà Trương Mỹ Lan từng xin Tòa án trả lại để làm kỷ niệm song đã bị cưỡng chế kê biên nhằm bảo đảm thi hành án trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát.

Trước đó, vào ngày 28/1, THADS TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế kê biên đối với một số tài sản của bị án Trương Mỹ Lan bằng biện pháp kê biên đối với tài sản, gồm: 1 túi Hermès, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi Hermès, màu trắng, size 30 không đính đá, 1 đồng hồ, 1 chiếc khăn vải màu xanh, 3 khăn quàng, 2 áo sơ mi ngắn tay, 2 áo phông ngắn tay... mang các nhãn hiệu khác nhau.

Tại bản án sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngoài phạt tù chung thân bà Trương Mỹ Lan cho 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và 33 bị cáo còn lại từ 2 năm đến 23 năm tù, HĐXX cũng tuyên về phần dân sự, trong đó có việc xử lý 2 túi Hermès bạch tạng nêu trên.

