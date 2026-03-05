Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV'

13:00 05/03/2026
Trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi lạc TV", 2 bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D. (SN 1979) và N.C.Đ. (SN 1993) cùng tại Hà Nội.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/2/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên.

Hai bị can giữ vai trò chủ muu, cầm đầu là P. N.D. (SN 1979, tại Hà Nội) và N.C.Đ. (SN 1993, tại Hà Nội). Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hệ thống web lậu xoilac bất ngờ dừng hoạt động.

Đến nay, kết quả điều tra bước đầu thu được: Đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Hôm 2/2, toàn bộ trang nói trên bị "đóng băng" mà không có thông báo. Trước đó, nền tảng phát sóng vi phạm bản quyền này vẫn hoạt động 24/7, chiếu và bình luận nhiều môn Thể thao ở các giải đấu ở mọi khung giờ. Trang mạng xã hội của web lậu và các bình luận viên ẩn danh cũng không có bài đăng mới từ thời điểm nói trên.

Bằng cách này, hệ thống trang vi phạm bản quyền, quảng cáo cá độ phi pháp vẫn âm thầm hoạt động vi phạm Pháp luật, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp truyền hình trả tiền trong nước.

Các nền tảng vi phạm bản quyền như trên có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam. Trước đó, Bộ TT&TT đã đưa nhiều tên miền trong số này vào danh sách đen cấm quảng cáo. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu truy tìm nguồn cấp nội dung, nhà mạng chặn truy cập website.

