Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Học đường

Đề thi học sinh giỏi Văn có mã captcha tại TP.HCM gây xôn xao

13:06 05/03/2026
Thay vì đi thẳng vào nội dung câu hỏi như các năm trước, đề thi Văn năm nay của TP.HCM yêu cầu thí sinh phải chứng minh bản thân không phải robot.

Học sinh tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

"Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 12 cấp thành phố được thiết kế trên máy tính, để truy cập hệ thống và bắt đầu làm bài, bạn phải chứng minh mình không phải robot.

Hãy điền các ký tự vào khung bên dưới.

Tôi không phải robot".

Đây là phần mở đầu trong đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 12 của TP.HCM trong năm học 2025-2026. Khác với các năm trước - đề thi đi thẳng vào nội dung từng câu hỏi, đề thi năm nay lại yêu cầu học sinh nhập mã capcha, sau đó mới đi vào nội dung từng câu hỏi.

hoc sinh gioi anh 1

hoc sinh gioi anh 2

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 12 của TP.HCM.

Đề thi mới lạ, bám sát thời đại

Trao đổi với Tri Thức - Znews về "đề thi capcha" của TP.HCM, thầy Đỗ Đức Anh, giáo viên Ngữ văn tại trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP.HCM), nói rằng ở góc nhìn thí sinh, đây là một đề thi đủ ấn tượng. Ông tin học sinh tham gia kỳ thi năm nay sẽ rất thích thú vì cách dẫn dắt đề rất hiện đại, mới lạ. Bản thân thầy giáo cũng bày tỏ mong muốn trở lại là một học sinh lớp 12 để được làm đề Văn hay như thế này.

Còn đứng ở góc nhìn của một giáo viên dạy Văn, thầy Đỗ Đức Anh bày tỏ sự trân trọng đối với ban ra đề. Ông nhận định đây là một đề thi hay, hiện đại và nhân văn. Đề thi có cấu trúc quen thuộc của đề học sinh giỏi cấp thành phố, nhưng cách xây dựng mang hơi thở thời đại mới; không đánh đố nhưng đòi hỏi chiều sâu tư duy rất cao.

Thay vì đi thẳng vào một câu hỏi nghị luận quen thuộc, đề thi mở ra bằng một trải nghiệm quen thuộc của đời sống số là thao tác xác minh “tôi không phải là robot”. Từ một chi tiết nhiều người cho là thuần kỹ thuật, đề bài gợi ra một câu hỏi mang tính triết học: Điều gì làm nên một con người.

Theo thầy Đức Anh, cách đặt vấn đề này vừa mang tính thời sự vừa giàu tính triết luận bởi đề đưa học sinh vào bối cảnh xã hội số - nơi ranh giới giữa con người và trí tuệ nhân tạo ngày càng được bàn luận nhiều. Vì vậy, đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức hay kỹ năng viết mà còn đánh giá khả năng tư duy độc lập, năng lực suy ngẫm và chiều sâu nhân văn của học sinh.

Bên cạnh đó, đề thi cũng yêu cầu thí sinh nêu những giá trị làm nên con người đích thực, lựa chọn một giá trị để bàn luận sâu và liên hệ với ý nghĩa của việc hành xử như một con người. Thầy Đức Anh đánh giá đây là cách ra đề học sinh giỏi khá chuẩn mực, bởi đề không áp đặt một đáp án duy nhất mà để thí sinh tự lựa chọn giá trị mà mình cho là quan trọng.

“Đề bài chạm đúng một vấn đề lớn của thời đại AI là khi máy móc ngày càng thông minh, điều gì khiến con người vẫn là con người?”, thầy Đức Anh nhận xét, đồng thời cho biết dạng đề này có khả năng khơi gợi hứng thú, khiến học sinh thật sự muốn cầm bút viết bài vì cảm thấy vấn đề được đặt ra gần gũi và đáng suy nghĩ.

hoc sinh gioi anh 3

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bài làm cần sự chân thành

Bàn luận thêm về đề thi học sinh giỏi môn Văn, thầy Đức Anh cho rằng điểm hay của đề thi nằm ở việc gắn văn học với đời sống hiện đại.

Captcha vốn là một khái niệm công nghệ, nhưng khi được đưa vào đề thi Ngữ văn, chi tiết này cho thấy một xu hướng mới của giáo dục: Văn học không tách rời đời sống. Học sinh không chỉ học văn chương trong sách mà còn cần suy nghĩ về những vấn đề của thời đại, như công nghệ, trí tuệ nhân tạo hay bản sắc con người.

Bên cạnh đó, đề thi cũng tạo ra một tình huống gợi suy nghĩ. Từ câu hỏi rất đơn giản “Bạn có phải là con người không?”, hàng loạt vấn đề được mở ra như con người khác máy móc ở điểm nào, điều gì làm nên “con người đích thực”, và trong thời đại AI, con người cần giữ gìn những giá trị nào.

"Đề thi không chỉ kiểm tra năng lực của thí sinh mà còn chạm đúng một vấn đề lớn của thời đại AI: Khi máy ngày càng thông minh, điều gì khiến con người vẫn là con người?", thầy Đỗ Đức Anh nêu.

Với đề thi học sinh giỏi Ngữ văn năm nay, thầy Đức Anh kỳ vọng thí sinh không chỉ dừng ở việc phân tích ngữ liệu mà thể hiện được tư duy độc lập và chiều sâu suy ngẫm về con người trong bối cảnh công nghệ phát triển. Do đó, bài viết của thí sinh cần xác định rõ giá trị làm nên “con người đích thực” như lòng trắc ẩn, trách nhiệm hay khả năng suy tư, đồng thời biết liên hệ với đời sống hôm nay.

Hơn hết, bài viết của thí sinh không cần những lời văn quá hoa mỹ, mà là sự chân thành, nhân văn và góc nhìn riêng. Bài viết cần cho thấy người viết thực sự ý thức được ý nghĩa của việc sống như một con người trong xã hội hiện đại.

“Tôi mong các em sẽ cầm bút và viết bằng sự chân thành, trí tuệ và tâm hồn của một công dân số 18 tuổi - những người đang bước vào thế giới công nghệ nhưng vẫn ý thức rõ giá trị của con người”, thầy giáo bày tỏ.
Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/de-thi-hoc-sinh-gioi-van-co-ma-captcha-tai-tphcm-gay-xon-xao-post1632490.html
Cùng chủ đề
Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn Học đường
Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Học sinh có thể trải qua bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực để vào lớp 1...

Bất ngờ cách nhiều cha mẹ hiện đại giữ bình tĩnh để gia đình luôn hạnh phúc: Thuê AI 'canh' con học bài Học đường
Bất ngờ cách nhiều cha mẹ hiện đại giữ bình tĩnh để gia đình luôn hạnh phúc: Thuê AI 'canh' con học bài

Khi việc kèm con học trở thành áp lực tâm lý lớn hơn cả tiền bạc, ngày càng nhiều phụ...

Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’ Học đường
Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’

Năm 2026, ngoài khối C00, nhiều trường đại học không còn tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây là khối...

Danh tính nữ giáo viên ở Đồng Nai bật livestream cảnh học sinh làm bài thi trong lớp Học đường
Danh tính nữ giáo viên ở Đồng Nai bật livestream cảnh học sinh làm bài thi trong lớp

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền mạnh một đoạn livestream ghi lại cảnh học sinh đang làm bài kiểm...

Thấy nữ sinh SN 2008 có biểu hiện lạ ở cửa khẩu Mộc Bài, người dân vội vàng báo Công an Học đường
Thấy nữ sinh SN 2008 có biểu hiện lạ ở cửa khẩu Mộc Bài, người dân vội vàng báo Công an

May mắn, nhờ sự trình báo kịp thời của người dân, nữ sinh SN 2008 đã không gặp nguy hiểm.

Nữ sinh bất ngờ chạy ra giữa đường nơi xe qua lại đông đúc, Công an vào cuộc liền tỏ lý do bất ngờ Học đường
Nữ sinh bất ngờ chạy ra giữa đường nơi xe qua lại đông đúc, Công an vào cuộc liền tỏ lý do bất ngờ

Nhờ sự vào cuộc can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, nữ sinh đã không gặp tai nạn...

Mới cập nhật
Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế mới nhất

Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế mới nhất

Ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm sẽ là căn cứ xác định nghĩa vụ thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Trường hợp không vượt mức này được miễn thuế nhưng vẫn phải khai báo.

5 giờ trước Đời sống

Nghiên cứu Mỹ: Trẻ suy giảm chức năng não nếu xem tivi quá 2 giờ/ngày

Nghiên cứu Mỹ: Trẻ suy giảm chức năng não nếu xem tivi quá 2 giờ/ngày

Nghiên cứu mới tại Mỹ chỉ ra thủ phạm gây suy giảm chất trắng trong não trẻ nhỏ. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ và giao tiếp ở trẻ.

5 giờ trước Tin tức

Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo

Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo

Trang phục xuyên thấu, gần như khỏa thân, của Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm từ cộng đồng thời trang. Gu ăn mặc của cô được đánh giá là ngày càng táo bạo.

5 giờ trước Âm nhạc

Thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường

Thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường

Đang giao dịch buổi tối, chủ tiệm vàng tại xã Sông Hinh hoảng hốt tri hô khi thấy một thanh niên bịt mặt, đội mũ gắn đèn pin bước vào tiệm với biểu hiện bất thường.

5 giờ trước Pháp luật

Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV'

Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV'

Trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi lạc TV", 2 bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D. (SN 1979) và N.C.Đ. (SN 1993) cùng tại Hà Nội.

5 giờ trước Pháp luật

Không nhận ra Doãn Hải My qua "cam thường" của team qua đường, quá khác khi có filter sống ảo

Không nhận ra Doãn Hải My qua "cam thường" của team qua đường, quá khác khi có filter sống ảo

Bà xã Đoàn Văn Hậu lộ nhan sắc thật qua ảnh "cam thường" của fan.

5 giờ trước Hậu trường

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất phim mới với rating cực khủng

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất phim mới với rating cực khủng

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất với Siren's Kiss, đạt rating 5,5% tập đầu và dẫn đầu khung giờ phát sóng trên tvN.

5 giờ trước Phim

Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy

Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy

Hòa Minzy và chàng trai này có mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

5 giờ trước Showbiz

Thói quen buổi tối tưởng giúp thư giãn nhưng lại làm giấc ngủ kém chất lượng

Thói quen buổi tối tưởng giúp thư giãn nhưng lại làm giấc ngủ kém chất lượng

Nhiều người cho rằng chỉ cần dành thời gian thư giãn vào buổi tối là sẽ ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, một số thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ sâu, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

5 giờ trước Sống khỏe

3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày

3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày

Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt quen thuộc trong mùa nóng. Tuy nhiên, có một số bộ phận của quả dưa hấu nhiều người vô tình ăn nhưng nếu tiêu thụ không đúng cách có thể khiến dạ dày dễ bị khó chịu.

5 giờ trước Dinh dưỡng