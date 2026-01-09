Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Học đường

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

11:15 09/01/2026
Học sinh có thể trải qua bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực để vào lớp 1 trường tư ở Hà Nội. Điều này khiến trẻ phải đi học thêm để ôn luyện, dù chỉ mới 4-5 tuổi.

Học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

"Bé nhà mình năm nay vào lớp 1, muốn thi vào trường trường A.S. Ai biết giáo viên nào chuyên ôn thi vào trường này, giới thiệu giúp mình với ạ".

"Mình có nhu cầu cho con thi vào lớp 1 trường N.S.H.N. thì cần ôn luyện như thế nào ạ?

"Mình đang tìm bộ đề ôn tập cho con thi vào trường N.S., A.S., N.S.H.M., nhờ các mẹ chia sẻ giúp mình".

Đó chỉ là ba trong số rất nhiều bài đăng trên các hội nhóm có con chuẩn bị vào lớp 1 trong thời gian gần đây. Những câu hỏi xoay quanh luyện thi, đăng ký xét tuyển cho thấy cuộc đua vào lớp 1 đã bắt đầu "nóng".

Đáng chú ý, không đơn giản là nộp hồ sơ, trẻ mẫu giáo có thể phải làm bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc trải nghiệm câu lạc bộ để đánh giá năng lực trước khi chính thức được nhận vào lớp 1 trường tư.

Trẻ mẫu giáo cũng phải "luyện thi"

Từ khi con lên 5 tuổi, chị Nguyễn Huyên (phường Thanh Xuân,

Chị Huyên dạy con học 30 phút mỗi tối. Ảnh: NVCC.

Với yêu cầu phỏng vấn, chị Huyên trao đổi với giáo viên mầm non về định hướng của gia đình để có sự hỗ trợ phù hợp. Các cô giáo tại trường thường cho trẻ luyện tập kể chuyện theo tranh nhằm rèn khả năng diễn đạt, trình bày mạch lạc.

Bên cạnh đó, trẻ cũng được làm quen với việc đứng trước lớp thuyết trình theo những chủ đề đơn giản, qua đó tăng sự tự tin khi đối diện với hội đồng tuyển sinh lớp 1.

"Dù vậy, để con không căng thẳng, lịch học mỗi ngày chỉ kéo dài từ 30 phút đến 1,5 giờ. Tôi cũng xác định việc thi vào lớp 1 chủ yếu là để con trải nghiệm, nếu không đỗ, con sẽ học trường công lập đúng tuyến”, chị Huyên chia sẻ.

Trong khi đó, con trai chị Bùi Huyền cũng vừa trải qua 10 buổi trải nghiệm tiền tiểu học tại một trường tư có tiếng. Theo chị, nếu muốn con học trường này, phụ huynh buộc phải đăng ký chương trình trên. Trong quá trình tham gia, nhà trường sẽ đánh giá năng lực của trẻ trên các khía cạnh khả năng thích nghi, hòa nhập, ngôn ngữ...

Ngoài ra, con còn phải trải qua bài khảo sát đầu vào các môn Toán, Tiếng Anh và Tiếng Việt. Song, do không muốn con áp lực sớm nên chị Huyền không cho con học thêm hay luyện thi. Thay vào đó, chị tự mua tài liệu và dạy con học, song song với việc con học ở trường mẫu giáo.

"Tuy nhiên, do không ôn tập nhiều nên con đã không trúng tuyển vào trường", chị Huyền kể.

Phụ huynh, học sinh phải lao vào cuộc đua?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thùy Linh (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết các trường tư thục tại Hà Nội thường có thế mạnh và định hướng Giáo dục riêng. Vì vậy, họ đặt ra yêu cầu đầu vào khác nhau để phù hợp với mục tiêu đào tạo.

Có trường yêu cầu đầu vào về Toán rất cao, có trường lại thiên về ngoại ngữ, khả năng tư duy hay kỹ năng. Do đó, người mẹ cho rằng việc các trường tiểu học tuyển sinh lớp 1 qua kiểm tra đầu vào là điều dễ hiểu. Điều này giúp họ chọn được học sinh phù hợp.

Phụ huynh cũng cho rằng nói là thi nhưng thực chất, các bài kiểm tra khá đơn giản, không yêu cầu cao, nên trẻ không quá căng thẳng. Chị lấy ví dụ tại trường con chị vừa thi, với môn Toán, thay vì những phép tính cộng trừ phức tạp hay bài toán tách gộp đòi hỏi phải học trước, trẻ chỉ cần thực hiện các dạng bài quen thuộc như tìm bóng, nối các hình giống nhau.

Hay với Tiếng Việt, các trường sẽ không yêu cầu trẻ phải biết đọc hay biết viết thành thạo. Thay vào đó, giáo viên chỉ kiểm tra xem trẻ đã nhận biết mặt chữ chưa, khả năng đánh vần cơ bản và hỏi những thông tin cá nhân gần gũi như tên tuổi bố mẹ hay số điện thoại của gia đình. Ngoài ra, các thầy cô sẽ trực tiếp đọc đề để hỗ trợ con làm bài.

lop 1 anh 2

Phụ huynh cho rằng việc tổ chức kiểm tra, đánh giá vào lớp 1 khiến cả trẻ lẫn phụ huynh căng thẳng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Chị Nguyễn Huyên không đồng tình với quan điểm trên. Chị cho hay một số tài liệu mà chị tải về cho con là khó và không thực sự cần thiết đối với sự phát triển tự nhiên của một đứa trẻ 5 tuổi.

Bên cạnh đó, kể cả nội dung kiểm tra không phức tạp nhưng rõ ràng, nhiều gia đình như chị, dù không muốn vẫn phải cho con ôn thi, học chữ trước khi lên lớp 1 vì muốn con học trường đúng với định hướng gia đình.

Thậm chí, không ít gia đình đặt kỳ vọng cao, có những trẻ mới 4-5 tuổi đã phải đi học thêm cả buổi tối, kéo dài tới 2-3 giờ/buổi.

Điều chị Huyên lo ngại nhất là các con hoàn toàn không có ý thức về "cuộc đua" này. Trong khi các anh chị lớn có thể hiểu được mục tiêu của các kỳ thi, những đứa trẻ 5 tuổi chỉ đơn thuần thực hiện theo sự sắp đặt và kỳ vọng của cha mẹ mà không hiểu tại sao mình phải học tập với cường độ cao như vậy.

Ngoài ra, theo chị, con vào lớp 1 còn là cuộc đua tài chính của phụ huynh. Chi phí ôn thi, tuyển sinh không hề nhỏ. Có trường tổ chức các chương trình trải nghiệm với mức phí lên tới 5-6 triệu đồng và tuyển tới 80-100% chỉ tiêu từ nhóm học sinh tham gia chương trình này. Điều này khiến nhiều phụ huynh buộc phải đăng ký tham gia.

Hay có những trường yêu cầu trẻ phải quay video sơ tuyển. Để tăng cơ hội, nhiều phụ huynh đầu tư cả ê-kip chuyên nghiệp để con lên hình chỉn chu.

Chị Thùy Linh đồng tình với điều này. Khi chi phí xét tuyển vào các trường khá lớn, nếu muốn thi vào nhiều trường để tăng cơ hội, phụ huynh sẽ rất tốn kém. Ngoài ra, sau khi có kết quả, một số trường yêu cầu "cọc giữ chỗ" hàng chục triệu đồng với thời gian gấp rút, khiến các gia đình càng thêm áp lực.

"Tóm lại, vào lớp 1 là cuộc đua sớm về cả năng lực của trẻ và phụ huynh", chị Huyên nhìn nhận.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/dua-vao-lop-1-tre-5-tuoi-phai-phong-van-hoc-them-3-mon-post1617584.html
Cùng chủ đề
Bất ngờ cách nhiều cha mẹ hiện đại giữ bình tĩnh để gia đình luôn hạnh phúc: Thuê AI 'canh' con học bài Học đường
Bất ngờ cách nhiều cha mẹ hiện đại giữ bình tĩnh để gia đình luôn hạnh phúc: Thuê AI 'canh' con học bài

Khi việc kèm con học trở thành áp lực tâm lý lớn hơn cả tiền bạc, ngày càng nhiều phụ...

Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’ Học đường
Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’

Năm 2026, ngoài khối C00, nhiều trường đại học không còn tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây là khối...

Danh tính nữ giáo viên ở Đồng Nai bật livestream cảnh học sinh làm bài thi trong lớp Học đường
Danh tính nữ giáo viên ở Đồng Nai bật livestream cảnh học sinh làm bài thi trong lớp

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền mạnh một đoạn livestream ghi lại cảnh học sinh đang làm bài kiểm...

Thấy nữ sinh SN 2008 có biểu hiện lạ ở cửa khẩu Mộc Bài, người dân vội vàng báo Công an Học đường
Thấy nữ sinh SN 2008 có biểu hiện lạ ở cửa khẩu Mộc Bài, người dân vội vàng báo Công an

May mắn, nhờ sự trình báo kịp thời của người dân, nữ sinh SN 2008 đã không gặp nguy hiểm.

Nữ sinh bất ngờ chạy ra giữa đường nơi xe qua lại đông đúc, Công an vào cuộc liền tỏ lý do bất ngờ Học đường
Nữ sinh bất ngờ chạy ra giữa đường nơi xe qua lại đông đúc, Công an vào cuộc liền tỏ lý do bất ngờ

Nhờ sự vào cuộc can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, nữ sinh đã không gặp tai nạn...

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại' Học đường
Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất từ hơn 4.000 bài dự thi

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026 – Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức Lễ Trao Giải Cuộc Thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất của cuộc thi, những người đã truyền cảm hứng cho cộng đồng áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên thông qua câu chuyện đầy cảm hứng của mình. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9 và các kênh của báo Sức khỏe và Đời sống.

10 giờ trước Đời sống

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Xe máy Nam Tiến – Đại lý uy tín, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp

Ngày nay, nhu cầu sở hữu xe máy ngày càng tăng, việc lựa chọn một đại lý uy tín để “chọn mặt gửi vàng” là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, Xe máy Nam Tiến đã và đang khẳng định vị thế là một trong những hệ thống đại lý được đông đảo khách hàng tin tưởng.

11 giờ trước Kinh doanh

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Thiết kế Samsung Galaxy S26: hướng đi mới và lý do Samsung có thể phải thay đổi

Sau nhiều thế hệ tối giản mặt lưng với các vòng camera riêng lẻ, Samsung Galaxy S26 được đồn đoán sẽ chuyển sang phong cách camera island nổi rõ hơn, giống kiểu “gom cụm” để tạo một điểm nhấn thị giác. Với người dùng, thay đổi này không chỉ để đẹp hơn, mà còn giải quyết các vấn đề thực tế như độ ổn định khi đặt máy trên bàn, độ dễ chịu khi cầm ngang chơi game hoặc quay video, và cả cách phối ốp lưng để máy đỡ kênh.

14 giờ trước Thiết bị

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

Nguồn gốc thật sự của pate Cột Đèn

Việc tiêu hủy 2 tấn pate "Cột Đèn Hải Phòng" sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi khiến nhiều người nhầm lẫn với pate Cột Đèn truyền thống vốn là món ăn lâu đời của Hải Phòng.

15 giờ trước Food Tour

Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Pate cột đèn 'chính gốc' Hải Phòng lên tiếng

Thương hiệu pate cột đèn truyền thống tại Hải Phòng đăng bài viết thanh minh nhằm làm rõ sự khác biệt giữa sản phẩm gia truyền và pate đóng hộp công nghiệp đang bị nhắc tên trên MXH.

15 giờ trước Đời sống

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Công an TP.HCM cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu mua sắm, giải trí và đi lại tăng cao trong dịp Tết để thực hiện hành vi lừa đảo qua không gian mạng.

15 giờ trước Pháp luật

Vàng thế giới bị chốt lời

Vàng thế giới bị chốt lời

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi các nhà đầu tư chờ dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để tìm manh mối về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

15 giờ trước Đời sống

Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Thất bại 1-2 trước U23 Australia hôm 8/1 được báo chí Thái Lan xem như một “bài học trưởng thành”, hơn là cú vấp đáng giận dữ, cho hành trình của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á.

15 giờ trước Bóng đá

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố và tên gọi trên nhãn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng là thuốc chữa bệnh.

15 giờ trước Sống khỏe

Việt Nam thành 'thiên đường' Internet vì luật quảng cáo mới

Việt Nam thành 'thiên đường' Internet vì luật quảng cáo mới

Sự ra đời của Nghị định 342, với quy định siết chặt thời gian chờ quảng cáo trực tuyến, đang tạo nên một “cơn sốt” trên các diễn đàn công nghệ thế giới.

15 giờ trước Thế giới vi tính