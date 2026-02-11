Gợi ý 5+ khách sạn Vũng Tàu gần biển nổi bật trên Traveloka 

Các khách sạn gần biển tại Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi ngắn ngày. Với nhiều du khách, trải nghiệm nghỉ dưỡng không chỉ nằm ở phòng nghỉ mà còn đến từ không gian biển và nhịp sống sôi động dọc bờ biển.

Danh sách dưới đây gợi ý những khách sạn Vũng Tàu gần biển được nhiều du khách lựa chọn trên Traveloka.

Gợi ý 5+ khách sạn Vũng Tàu gần biển

Pullman Vũng Tàu

Pullman Vũng Tàu là cái tên quen thuộc với nhóm du khách tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp. Nằm gần Bãi Sau, khách sạn gây ấn tượng với kiến trúc hiện đại, không gian mở và Phong cách phục vụ chỉn chu.

Trải nghiệm tại Pullman gắn liền với sự thoải mái và riêng tư. Hồ bơi ngoài trời rộng, khu vực thư giãn thoáng đãng giúp du khách dễ dàng tận hưởng nắng gió biển trong nhịp nghỉ chậm. Phòng nghỉ được thiết kế đón nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng suốt cả ngày. Pullman phù hợp với du khách muốn tìm một nơi nghỉ có đầy đủ tiện ích, nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh cần thiết.