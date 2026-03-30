Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nam sinh lớp 12 làm bài văn bị chấm 0 điểm, giáo viên còn để lại lời phê khá nặng nề

09:59 30/03/2026
Với đề tài về vấn nạn "nói tục, chửi bậy", nam sinh đã viết nên bài văn khiến giáo viên tức giận và chấm 0 điểm.

Với những ai yêu thích môn Văn sẽ cảm nhận được đây là một môn học vô cùng thú vị, là nơi để những tâm hồn yêu thích con chữ được thể hiện cá tính, lối suy nghĩ. Thế nhưng, cũng có những cô cậu học trò học môn Văn trong tình trạng đối phó, thậm chí, những học trò này còn cố tình viết ra những câu chữ khiến thầy cô phải buồn lòng, giận dữ và đưa ra hình phạt để răn đe. Điển hình như bài văn dưới đây!

 

Theo đó, đầu năm 2013, dân mạng từng xôn xao với bài văn trình bày suy nghĩ về hiện tượng nói tục, chửi bậy trong học đường. Chủ nhân của bài văn này là một nam sinh lớp 12. Trong bài văn của mình, nam sinh gây bức xúc khi sử dụng rất nhiều tiếng lóng thô tục.

Hình ảnh về bài văn bị chấm 0 điểm từng gây chú ý trên mạng xã hội.
 

Theo hình ảnh bài văn được chia sẻ, mở đầu bài văn, nam sinh đặt vấn đề: “Nhắc đến vấn đề nói tục chửi bậy thì nó là một trò bình thường vãi. Mục đích của nó là gì? Ý nghĩa của nó là chi? Để mọi người có thể mắng nhiếc ư?”.

Thậm chí, nam sinh này cũng ngang nhiên thừa nhận "mình cũng hay nói tục", thậm chí khẳng định "ai mà chẳng nói tục". Trong bài văn của mình, nam sinh còn đưa ra dẫn chứng bằng một cuộc hội thoại thường ngày mà anh chàng nói với bạn bè.  

Cuối bài văn, nam sinh này kết luận: “Trường hợp nào chúng ta cũng có thể nói bậy. Cơ bản là vì nó ăn sâu vào máu rồi, người nào mà chẳng chửi…”.

Ngay sau khi đọc bài văn này, giáo viên lập tức cau màu vì bất ngờ và tức giận. Đồng thời, giáo viên đã thẳng tay chấm bài văn này 0 điểm; đồng thời viết lời phê khá nặng nề "Cần xem lại đạo đức của bản thân".

Dù bài văn này đã qua rất lâu nhưng mỗi khi được chia sẻ trở lại, nội dung trong bài văn vẫn khiến nhiều người phải suy nghĩ và bàn luận rôm rả. Cư dân mạng rất đồng tình với điểm số cũng như lời phê mà giáo viên dành cho nam sinh này.

Qua đó, có thể thấy rằng việc nói tục, chửi bậy không chỉ là một thói quen xấu trong giao tiếp mà còn phản ánh phần nào ý thức và thái độ của người trẻ đối với môi trường học đường. Một bài văn, dù là môn học mang tính sáng tạo và tự do thể hiện, vẫn cần đặt trong khuôn khổ của sự tôn trọng và chuẩn mực. Sự thẳng thắn là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc buông thả ngôn từ. Câu chuyện cũ nhưng vẫn còn nguyên giá trị nhắc nhở: học làm văn trước hết cũng là học làm người.

Phim Đoàn Thiên Ân dời lịch khởi chiếu

Phim có sự góp mặt của Đoàn Thiên Ân bất ngờ thay đổi lịch chiếu.

Ban tổ chức Miss World Vietnam nói rõ về tranh cãi kết quả

Đại diện ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 chia sẻ về kết quả cuộc thi năm nay.

Quốc gia cấm mạng xã hội gay gắt nhất thế giới

Australia vừa chính thức thực thi đạo luật nghiêm ngặt nhất thế giới, buộc các nền tảng mạng xã hội phải chặn người dùng dưới 16 tuổi hoặc đối mặt với mức phạt hàng chục triệu USD.

Phim 18+ của Khả Như thu gần 130 tỷ

"Quỷ nhập tràng" dắt túi gần 130 tỷ đồng sau 3 tuần ra rạp nhưng giảm nhiệt mạnh. Trong khi "Tài" của Mỹ Tâm cũng đuối sức rõ rệt dù ê-kíp nỗ lực truyền thông, quảng bá.

Đời thường của tân Miss World Vietnam Phương Oanh

Phương Oanh được đánh giá cao với sắc vóc ấn tượng cùng khả năng trả lời ứng xử tốt. Chiến thắng của người đẹp gốc Hà Nội nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Kỳ lạ Táo Quân 'trái mùa' vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.

200 năm bền vững với nghề y: Điều gì làm nên thương hiệu Bảo Thanh Đường?

Gần 200 năm trôi qua, giữa nhịp sống hiện đại ngày một hối hả, Bảo Thanh Đường vẫn bền bỉ giữ vững danh tiếng của một phòng khám Đông y gia truyền uy tín. Trải qua bao biến động thời cuộc, nơi đây vẫn là điểm tựa sức khỏe cho người dân, nhờ những giá trị cốt lõi được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hệ sinh thái toàn diện tại Đặng Gia Auto: Giải pháp tối ưu cho ngành chăm sóc ô tô

Trong bối cảnh ngành chăm sóc ô tô ngày càng chuyên nghiệp hóa, nhu cầu về nguồn cung sản phẩm ổn định, chất lượng cao và tối ưu vận hành trở thành ưu tiên hàng đầu của các garage và đại lý.

Hiệp ước Versailles 1787 và câu chuyện chưa kể về diêm tiêu Việt Nam trong lịch sử thế giới

Một công trình nghiên cứu kéo dài suốt một thập kỷ của kỹ sư Vũ Đình Thanh đã đưa ra một luận điểm gây chú ý: diêm tiêu Việt Nam – thành phần cốt lõi của thuốc súng – không chỉ đóng vai trò quan trọng trong lịch sử khu vực mà còn có ảnh hưởng sâu rộng tới cục diện quyền lực toàn cầu, đặc biệt là đối với sự trỗi dậy và suy tàn của Napoleon cũng như tham vọng bá chủ của các đế quốc châu Âu. Từ những bằng chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ và phân tích khoa học, nghiên cứu này đặt lại nhiều vấn đề vốn được xem là hiển nhiên trong nhận thức lịch sử lâu nay.

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM với sự góp mặt của 47 thí sinh.

