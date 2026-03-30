Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Phim Đoàn Thiên Ân dời lịch khởi chiếu

09:57 30/03/2026
Phim có sự góp mặt của Đoàn Thiên Ân bất ngờ thay đổi lịch chiếu.

Thông báo mới từ ê-kíp Phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực  về việc điều chỉnh lịch phát hành thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Theo kế hoạch ban đầu, tác phẩm dự kiến ra rạp vào ngày 3/4/2026. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng sự mong đợi của người xem và tránh để khán giả phải chờ đợi lâu, ê-kíp quyết định đẩy lịch chiếu sớm hơn, chính thức khởi chiếu từ ngày 30/3/2026.

Thông tin này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả bày tỏ sự hào hứng khi được thưởng thức phim sớm hơn dự kiến. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đánh giá cao động thái linh hoạt từ phía nhà sản xuất trong việc nắm bắt tâm lý người xem.

Hẹn Em Ngày Nhật Thực do đạo diễn Lê Thiện Viễn thực hiện. Bộ phim lấy bối cảnh một làng quê yên bình vào thập niên 90, xoay quanh nhân vật Ân do Đoàn Thiên Ân đảm nhận - một cô gái lớn lên trong sự yêu thương và bao bọc của mẹ. Cuộc sống của cô bắt đầu xáo trộn khi gặp Thiên (Khương Lê), chàng thợ điện mang nhiều bí ẩn.

Trái ngược với Thiên là bác sĩ Hải (Thanh Sơn) - người đàn ông ổn định, tử tế và được gia đình Ân hết mực tin tưởng. Tình cảm dần nảy sinh nhưng cũng kéo theo nhiều mâu thuẫn. Khi Ân quyết định đi theo tiếng gọi con tim, mẹ cô (Lê Khanh) lại kịch liệt phản đối. Đứng trước hai lựa chọn: tình yêu nhiều bất định hay con đường an toàn theo kỳ vọng gia đình, Ân buộc phải đối diện với những giằng xé của tuổi trẻ.

Ngay từ khi gia nhập đường đua phòng vé, tác phẩm đã nhanh chóng vươn lên vị trí top 1 doanh thu ngày. Chỉ sau 2 ngày chiếu sớm, phim đã tiến gần mốc 20 tỷ đồng. Ngoài ra, tác phẩm cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít ý kiến đánh giá cao nhịp phim nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, cùng câu chuyện tình yêu day dứt dễ tạo sự đồng cảm. Bên cạnh đó, phần hình ảnh với tông màu ấm, tái hiện rõ nét không khí thập niên 90 cũng được xem là điểm cộng lớn.

Việc điều chỉnh lịch chiếu sớm được xem là bước đi chiến lược, giúp bộ phim tận dụng tốt hiệu ứng truyền miệng và đà quan tâm từ khán giả. Với những tín hiệu tích cực hiện tại, Hẹn Em Ngày Nhật Thực được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút và đạt thêm những cột mốc ấn tượng tại phòng vé trong thời gian tới.

Theo www.saostar.vn Copy link
