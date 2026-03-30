Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Phim 18+ của Khả Như thu gần 130 tỷ

09:40 30/03/2026
"Quỷ nhập tràng" dắt túi gần 130 tỷ đồng sau 3 tuần ra rạp nhưng giảm nhiệt mạnh. Trong khi "Tài" của Mỹ Tâm cũng đuối sức rõ rệt dù ê-kíp nỗ lực truyền thông, quảng bá.

Theo Box Office Vietnam, tin vui mới cho điện ảnh Việt khi trong quý I năm 2026, tổng doanh thu Phim nội địa đạt 1.109 tỷ đồng, phá vỡ kỷ lục của cùng kỳ năm 2025 (1.108 tỷ). Với việc Hẹn em ngày nhật thực đang có màn chạy đà về doanh thu đầy khả quan, thành tích phim Việt trong 3 tháng đầu năm nay sẽ còn tiếp tục tăng, dự kiến rơi vào ngưỡng 1.140 - 1.150 tỷ đồng.

Hẹn em ngày nhật thực là phim chốt sổ rạp Việt quý I năm 2026. Ảnh: NSX.

Trở lại với phòng vé tuần qua, cái tên được săn đón nhất là Hẹn em ngày nhật thực. Tác phẩm lãng mạn của đạo diễn Lê Thiện Viễn thu xấp xỉ 20 tỷ đồng trong các suất chiếu đặc biệt. Phim không quá đầu tư vào truyền thông, nhưng đang dần thu hút sự quan tâm hơn nhờ phản hồi tích cực về chất lượng.

Trong khi đó, dàn phim Việt ra mắt trước đó đều đã giảm nhiệt sâu. Quỷ nhập tràng 2 tụt xuống vị trí top 3 bảng tổng sắp với doanh thu 2,2 tỷ trong ngày cuối tuần. Tới nay, bộ phim 18+ đã mang về 127 tỷ - con số nghịch lý khi chất lượng phim chỉ được đánh giá ở mức dưới trung bình.

Tài của Mỹ Tâm cũng đã hụt hơi ở những chặng cuối. Tính đến tối 29/3, tác phẩm hành động dắt túi 110 tỷ đồng. Những ngày qua, ê-kíp của Tài vẫn miệt mài với các chiến dịch cinetour kích cầu mua vé và truyền thông phim trên mạng xã hội. Song với tình hình phòng vé hiện tại, Tài nhiều khả năng sẽ dừng chân trước ngưỡng doanh thu 120 tỷ đồng.

Quỷ nhập tràng 2 thu 127 tỷ đồng. Ảnh: NSX.

Loạt phim Việt ra mắt dịp Tết như Thỏ ơi, Báu vật trời cho hay Mùi phở hầu như đều cạn kiệt sức hút, chỉ còn ít suất chiếu với doanh thu tăng nhỏ giọt. Dự kiến, bộ ba sẽ rời rạp trong ít ngày tới, nhường sân chơi cho loạt phim mới.

Tuần này, Song hỷ lâm nguy của đạo diễn Vũ Hà ra mắt, có cuộc cạnh tranh ngôi vương với Hẹn em ngày nhật thực. Bên cạnh đó còn có hai phim quốc tế đáng chú ý là Phim Super Mario Thiên Hà và Ánh dương của mẹ.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

 

Phim Đoàn Thiên Ân dời lịch khởi chiếu

Phim có sự góp mặt của Đoàn Thiên Ân bất ngờ thay đổi lịch chiếu.

Cổ tích ‘Tấm Cám’ phổ biến khắp thế giới, có hơn 500 dị bản

Không chỉ là câu chuyện quen thuộc ở Việt Nam, "Tấm Cám" còn xuất hiện dưới nhiều hình thức khác...

Diệp Bảo Ngọc chính thức trở lại sau hơn 500 tỷ

Diệp Bảo Ngọc trở lại với dự án mới giữa lúc tên tuổi của nữ diễn viên đang được nhắc...

IU sánh đôi bên nam thần mới: nhan sắc gây sốt toàn cõi mạng

IU xuất hiện cùng nam thân mới, gây bão toàn cõi mạng.

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất phim mới với rating cực khủng

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất với Siren's Kiss, đạt rating 5,5% tập đầu và dẫn đầu...

Nhan sắc "vô thực" của mỹ nhân Hollywood đang định nghĩa lại chuẩn mực cái đẹp Gen Z

Sở hữu mái tóc đỏ rực rỡ cùng thần thái 'mèo' đầy bí ẩn, mỹ nhân Gen Z sinh năm...

