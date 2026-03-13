Diệp Bảo Ngọc chính thức trở lại sau hơn 500 tỷ

Diệp Bảo Ngọc trở lại với dự án mới giữa lúc tên tuổi của nữ diễn viên đang được nhắc đến như một "vía trăm tỷ" của phòng vé Việt.

Diệp Bảo Ngọc đang trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của điện ảnh Việt những năm gần đây khi liên tiếp góp mặt trong các dự án đạt doanh thu cao. Sau chuỗi thành tích phòng vé đáng chú ý với tổng doanh thu hơn 500 tỷ đồng từ ba bộ Phim điện ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1993 chính thức tái xuất màn ảnh rộng với dự án kinh dị tâm linh Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, dự kiến ra rạp vào tháng 4/2026.

Diệp Bảo Ngọc trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị tâm linh Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, dự kiến ra rạp tháng 4

Sự trở lại này diễn ra trong bối cảnh cái tên Diệp Bảo Ngọc đang được nhắc nhiều trong giới làm phim. Dù không phải gương mặt xuất hiện dày đặc ở điện ảnh, nữ diễn viên lại sở hữu một thành tích khá đặc biệt, tất cả các phim Bảo Ngọc tham gia đều đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Từ Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (2023) của đạo diễn Lý Hải thu khoảng 272 tỷ đồng, đến Làm giàu với ma (2024) đạt 128 tỷ đồng và Làm giàu với ma 2 (2025) cán mốc 101 tỷ đồng. Tổng doanh thu của ba dự án này vượt hơn nửa nghìn tỷ đồng, một con số đáng chú ý đối với một diễn viên không đóng quá nhiều phim điện ảnh.

Diệp Bảo Ngọc góp mặt trong loạt phim trăm tỷ như Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, đánh dấu bước ngoặt của nữ diễn viên ở điện ảnh

Chính chuỗi thành tích đó khiến nhiều người trong giới gọi vui Diệp Bảo Ngọc là diễn viên có "vía trăm tỷ". Tuy nhiên, bản thân nữ diễn viên nhiều lần cho rằng thành công của phòng vé là kết quả của cả ê-kíp. Theo nữ diễn viên, doanh thu của một bộ phim phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kịch bản, chiến lược phát hành, marketing và sự đón nhận của khán giả, còn diễn viên chỉ là một mắt xích trong cả guồng quay đó.

Điểm đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Diệp Bảo Ngọc là cách cô lựa chọn dự án. Không giống nhiều diễn viên cố gắng xuất hiện liên tục để giữ sức nóng, nữ diễn viên gần như chỉ nhận một phim điện ảnh mỗi năm. Quyết định này xuất phát từ việc nữ diễn viên muốn dành thời gian nghiên cứu kịch bản và chuẩn bị cho vai diễn. Sau nhiều năm đóng phim truyền hình, Diệp Bảo Ngọc từng có khoảng thời gian tạm dừng hoạt động để học hỏi thêm và tích lũy trải nghiệm trước khi chuyển hướng sang điện ảnh.

Dù được khán giả gọi vui là "vía trăm tỷ", Diệp Bảo Ngọc cho rằng thành công phòng vé là nỗ lực chung của cả ê-kíp

Trước khi có bước ngoặt với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Diệp Bảo Ngọc vốn quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Mình cưới thật em nhé, Sức nặng tình thâm, Sau ánh hào quang hay Trại hoa đỏ. Tuy nhiên, việc chuyển sang màn ảnh rộng mới thực sự đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng. Vai Liên trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh được xem là cột mốc quan trọng khi nhân vật này đóng vai trò then chốt trong mâu thuẫn của nhóm bạn trong phim.

Sau đó, Diệp Bảo Ngọc tiếp tục gây chú ý khi hóa thân thành ma nữ Na trong Làm giàu với ma. Nhân vật mang màu sắc hài hước và có nhiều cung bậc cảm xúc, giúp nữ diễn viên thử sức ở một hình tượng hoàn toàn khác so với các vai hiền lành, cam chịu quen thuộc trước đây. Phần tiếp theo của bộ phim ra mắt năm 2025 tiếp tục giúp cô góp mặt trong danh sách những phim Việt vượt mốc trăm tỷ.

Vai ma nữ Na trong Làm giàu với ma giúp Diệp Bảo Ngọc tạo dấu ấn với hình tượng mới lạ trên màn ảnh

Dù đạt nhiều thành tích phòng vé, Diệp Bảo Ngọc vẫn từng nhận không ít ý kiến trái chiều về diễn xuất. Một số khán giả cho rằng các vai diễn của cô thường khá nhẹ nhàng, mang tính dẫn dắt câu chuyện hơn là tạo điểm nhấn. Nữ diễn viên thẳng thắn nhìn nhận điều đó và cho rằng mỗi nhân vật trong phim đều có chức năng riêng. Theo cô, có những vai diễn không được viết để nổi bật mà nhằm làm rõ hành trình của các nhân vật khác.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Diệp Bảo Ngọc trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đang nhận được nhiều chú ý. Bộ phim do đạo diễn Đỗ Quốc Trung thực hiện, lấy bối cảnh vùng núi Tây Bắc và khai thác truyền thuyết dân gian về loài quỷ Phí Phông, những con người mang đặc tính hút máu hoặc hút sinh khí của người khác. Tác phẩm kết hợp yếu tố kinh dị và tâm linh với tham vọng đào sâu vào bản chất cái ác của con người thay vì chỉ đơn thuần tạo cảm giác giật gân.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng được quay tại vùng núi Tây Bắc với bối cảnh đậm màu sắc tâm linh dân gian

Trong dự án này, Diệp Bảo Ngọc xuất hiện cùng dàn diễn viên như Kiều Minh Tuấn, Nina Nutthacha Padovan, Đoàn Minh Anh và NSƯT Hạnh Thúy. Hình ảnh đầu tiên của bộ phim cho thấy nhân vật của cô mang nhiều cảm xúc nội tâm, đặt trong bối cảnh làng bản u ám giữa núi rừng. Đây được xem là hướng đi mới so với những vai diễn trước đó của nữ diễn viên.

Thị trường điện ảnh Việt vài năm gần đây chứng kiến sự bùng nổ của các phim trăm tỷ, đặc biệt từ sau năm 2023 khi nhiều tác phẩm nội địa liên tiếp vượt mốc doanh thu lớn tại phòng vé. Trong bối cảnh đó, những gương mặt diễn viên có thành tích phòng vé ổn định trở thành yếu tố được các nhà sản xuất chú ý.

Diệp Bảo Ngọc tham gia dự án cùng Kiều Minh Tuấn, Nina Nutthacha Padovan và nhiều gương mặt của điện ảnh Việt

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật và bước ngoặt ở lĩnh vực điện ảnh, Diệp Bảo Ngọc đang đứng trước một giai đoạn mới trong sự nghiệp. Với dự án Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, khán giả kỳ vọng nữ diễn viên sẽ có cơ hội thể hiện chiều sâu diễn xuất nhiều hơn, đồng thời tiếp tục nối dài chuỗi thành tích phòng vé đáng chú ý của mình.