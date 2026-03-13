Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Hậu trường

Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự tại TP.HCM

09:42 13/03/2026
Động thái mới nhất của Tóc Tiên liên quan đến căn biệt thự gây chú ý.

Từ thời điểm mới rộ tin rạn nứt, Tóc Tiên và Touliver đã mỗi người một nơi. Nếu Tóc Tiên dọn ra sống tại một căn hộ chung cư, thì Touliver vẫn ở lại căn biệt thự tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, nam producer thỉnh thoảng vẫn đăng tải những hình ảnh đời thường trong không gian căn nhà này. 

Cho đến mới đây, Tóc Tiên bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh check-in tại căn biệt thự quen thuộc. Động thái này nhanh chóng khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của cặp đôi có thể đã có tín hiệu tích cực, thậm chí hy vọng cả hai "gương vỡ lại lành". Tuy nhiên, diễn biến sau đó của nữ ca sĩ lại khiến mạng xã hội xôn xao.

Cụ thể, vào ngày 12/3, Tóc Tiên đăng tải một bức ảnh chụp góc nhỏ trong biệt thự. Điều khiến cư dân mạng chú ý là nữ ca sĩ chèn ca khúc “Goodbye” vào bài đăng. Trong chiều cùng ngày, Tóc Tiên đã cập nhật khoảnh khắc ngắm hoàng hôn ở căn chung cư. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự này. Nhiều người cho rằng việc trở lại biệt thự và có động thái trên có thể là lời tạm biệt đầy cảm xúc dành của Tóc Tiên với không gian sống đã gắn bó với cô trong nhiều năm.

Cách đây 1 ngày, Tóc Tiên gây chú ý khi đăng ảnh trở lại biệt thự 
Cách đây 1 ngày, Tóc Tiên gây chú ý khi đăng ảnh trở lại biệt thự 
Tuy nhiên, sau đó cô lại chụp 1 góc trong căn nhà kèm bài hát
Tuy nhiên, sau đó cô lại chụp 1 góc trong căn nhà kèm bài hát "Goodbye" 
Chiều 12/3, Tóc Tiên trở lại căn hộ cao cấp để sinh sống. Theo nguồn tin thân cận, biệt thự của cả hai đã được bán 
Chiều 12/3, Tóc Tiên trở lại căn hộ cao cấp để sinh sống. Theo nguồn tin thân cận, biệt thự của cả hai đã được bán 

Căn biệt thự của Tóc Tiên và Touliver tọa lạc tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Ngôi nhà có diện tích khoảng 270m², được thiết kế với 3 tầng cùng một tầng hầm, vừa là không gian sinh hoạt vừa là nơi làm việc và sáng tạo của cặp đôi. Ngay từ bên ngoài, căn nhà đã gây ấn tượng với bức tường đá lớn ở cổng, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính đúng với Phong cách của cặp đôi. Không gian xung quanh được phủ nhiều cây xanh, mang lại cảm giác riêng tư và gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là góc quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh “sống ảo” của Tóc Tiên.

Bên trong căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn rất sang trọng. Tông màu chủ đạo là các gam trầm như xám, đen và gỗ nâu, kết hợp cùng nhiều mảng kính lớn giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Khu vực phòng khách và bếp được thiết kế mở, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện cho các buổi tụ họp bạn bè thân thiết của cặp đôi. Ngoài những khu vực sinh hoạt cơ bản, căn nhà còn có nhiều tiện ích đáng chú ý như phòng gym tại gia, khu sân vườn xanh mát và hồ bơi nhỏ để thư giãn. 

Sau khi cặp đôi ly hôn, trên MXH xuất hiện bài đăng căn biệt thự này được rao bán với giá 70 tỷ đồng 
Sau khi cặp đôi ly hôn, trên MXH xuất hiện bài đăng căn biệt thự này được rao bán với giá 70 tỷ đồng 

Trong nhiều năm qua, căn biệt thự này không chỉ là nơi sinh sống mà còn gắn liền với hình ảnh đời thường của Tóc Tiên trên mạng xã hội. Từ những buổi tập luyện, nấu ăn, thư giãn bên hồ bơi cho đến các bức ảnh Thời trang, ngôi nhà đều trở thành phông nền quen thuộc. 

Căn nhà này gắn với nhiều kỷ niệm của Tóc Tiên và Touliver thuở còn mặn nồng 
Căn nhà này gắn với nhiều kỷ niệm của Tóc Tiên và Touliver thuở còn mặn nồng 
Tóc Tiên thường xuyên đăng ảnh check in mọi góc nhà 
Tóc Tiên thường xuyên đăng ảnh check in mọi góc nhà 

Trước khi vướng nghi vấn rạn nứt, Tóc Tiên và Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi kín tiếng nhưng bền bỉ của Showbiz Việt. Cả hai bén duyên sau khi cùng tham gia chương trình The Remix 2015, nơi Touliver giữ vai trò producer còn Tóc Tiên là thí sinh nổi bật của chương trình. Đến năm 2020, cặp đôi bất ngờ thông báo kết hôn trong một lễ cưới riêng tư tại Đà Lạt với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Đám cưới khi đó nhanh chóng thu hút sự chú ý vì diễn ra khá kín đáo, đúng với phong cách ít phô trương của cả hai. Đến tháng 1/2026 vừa qua, Tóc Tiên và Touliver xác n hận đã ly hôn. 

Tóc Tiên đã dọn ra ở chung cư, Touliver bình lặng và kín tiếng hơn sau ly hôn 
Tóc Tiên đã dọn ra ở chung cư, Touliver bình lặng và kín tiếng hơn sau ly hôn 

Ảnh: Instagram nhân vật 

Theo phunumoi.net.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://phunumoi.net.vn/toc-tien-va-touliver-da-ban-can-biet-thu-tai-tphcm-d338547.html
Cùng chủ đề
Ảnh hiếm của Tăng Duy Tân và Bích Phương Hậu trường
Ảnh hiếm của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Bích Phương thoải mái công khai hành động tình tứ dành cho Tăng Duy Tân khi đi du lịch.

Jennie (BLACKPINK) 'đốt cháy' Paris Fashion Week với váy lưới táo bạo Hậu trường
Jennie (BLACKPINK) 'đốt cháy' Paris Fashion Week với váy lưới táo bạo

Jennie (BLACKPINK) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show Chanel trong khuôn khổ Paris...

Không nhận ra Doãn Hải My qua "cam thường" của team qua đường, quá khác khi có filter sống ảo Hậu trường
Không nhận ra Doãn Hải My qua "cam thường" của team qua đường, quá khác khi có filter sống ảo

Bà xã Đoàn Văn Hậu lộ nhan sắc thật qua ảnh "cam thường" của fan.

Vóc dáng gây sốt của mỹ nhân U40 Hậu trường
Vóc dáng gây sốt của mỹ nhân U40

Lee Joo Yeon khoe vóc dáng trong trang phục bikini. Nữ ca sĩ được biết đến là bạn gái tin...

Vợ Cao Minh Đạt sinh con sau 10 năm cưới Hậu trường
Vợ Cao Minh Đạt sinh con sau 10 năm cưới

Vợ chồng Cao Minh Đạt chào đón con đầu lòng sau 10 năm cưới. Cả hai có con nhờ phương...

Thúy Ngân sau khi chia tay Võ Cảnh Hậu trường
Thúy Ngân sau khi chia tay Võ Cảnh

Mới đây, Thúy Ngân được nhận xét ngoại hình khác lạ. Đoạn video của nữ diễn viên lập tức gây...

Mới cập nhật
Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Tiếp nối hành trình kiến tạo không gian sống đẳng cấp, năm 2026, Cibes Lift - thương hiệu thang máy gia đình đến từ Thụy Điển tiếp tục “trình làng” Cibes Voyager V70s - mẫu thang máy cabin thế hệ mới được chế tác tinh xảo với độ hoàn thiện cao, định vị là giải pháp di chuyển dành riêng cho những công trình đã được xây dựng sẵn giếng thang.

3 giờ trước Đời sống

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Giấy báo dự thi và thẻ dự thi tốt nghiệp THPT được tích hợp làm một, bổ sung 2 chứng chỉ để miễn thi môn Ngoại ngữ là một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

5 giờ trước Tin tức

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Không gian đi bộ quanh hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3 để phục vụ công tác bầu cử.

5 giờ trước Cẩm nang du lịch

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Uống cà phê mỗi sáng không chỉ tăng cường năng lượng mà còn có thể giúp phụ nữ giữ được sự minh mẫn, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt khi về già.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

Thị trường vàng sáng 13/3 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất hơn 1 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 185 triệu đồng/lượng.

5 giờ trước Đời sống

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Theo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ cải tạo các công trình kiến trúc điểm nhấn như Cột cờ Hà Nội, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn, Ô Quan Chưởng.

5 giờ trước Đời sống

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tạo nên không khí phấn khởi trước ngày bầu cử 15/3 sắp tới.

5 giờ trước Đời sống

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Vảy nến thể giọt là một trong những dạng của bệnh vảy nến. Tuy nhiên, nếu điều trị không dứt điểm người bệnh tiếp tục bị mạn tính hoặc phát triển thành những thể khác của bệnh vảy nến.

5 giờ trước Bệnh thường gặp

Vì sao phần lớn người Hàn Quốc không có mùi cơ thể?

Vì sao phần lớn người Hàn Quốc không có mùi cơ thể?

Phần lớn người Hàn Quốc gần như không có mùi cơ thể không phải do thói quen vệ sinh mà bắt nguồn từ một đột biến gene đặc biệt liên quan đến tuyến mồ hôi.

5 giờ trước Khám phá

Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

Trị thâm body từng là “bài toán khó” với nhiều khách hàng khi hiệu quả, độ an toàn và tính riêng tư luôn là những yếu tố khó dung hòa. Giữa thị trường thẩm mỹ phát triển nhanh nhưng thiếu đồng đều về chất lượng, LG Clinic là cái tên hiếm hoi duy trì được vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này suốt nhiều năm. Đằng sau sự tin chọn của khách hàng là một hệ thống được xây dựng bài bản, nơi công nghệ, chuyên môn và trải nghiệm dịch vụ vận hành như những trụ cột không thể tách rời.

5 giờ trước Làm đẹp