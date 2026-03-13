Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

09:57 13/03/2026
Thị trường vàng sáng 13/3 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất hơn 1 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch sáng 13/3. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 13/3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về dưới 185 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của vàng miếng SJC nhưng chưa phải là vùng đáy của tuần. Trên biểu đồ giá hàng ngày, trong phiên giao dịch sáng ngày 9/3, vàng miếng từng có thời điểm giảm sâu xuống vùng 182,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá giao dịch hiện tại vẫn cao hơn 2,3 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.

Tuy nhiên, nếu tính chung trong vòng 2 tuần gần nhất, khi vàng miếng SJC từng có thời điểm áp sát mốc 191 triệu đồng/lượng, giá bán hiện tại đã giảm tới 6 triệu đồng/lượng. Đà giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra đang khiến người lỡ "đu đỉnh" vàng miếng phải chịu khoản lỗ lên tới khoảng 9 triệu đồng/lượng chỉ sau hơn chục ngày nắm giữ.

img-7715-1773370571.jpeg

Cũng chịu áp lực giảm, vàng nhẫn - mặt hàng vốn bám sát biến động của giá thế giới - cũng rơi thủng mốc 185 triệu đồng/lượng vào sáng nay.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng so với phiên trước.

Các thương hiệu vàng khác cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này thêm hơn 1 triệu đồng sáng nay.

Trong đó, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giảm còn 181,3 - 184,3 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng rớt xuống vùng 181,8 - 184,8 triệu/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 hiện giao dịch ở mức 182,8 - 184,8 triệu/lượng.

Phiên giảm mạnh trong nước diễn ra đồng thời với Xu hướng suy yếu của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đêm qua có lúc rơi thẳng về vùng 5.067 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ về mức 5.121 USD/ounce hiện tại.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa gồm thuế, phí), giá thế giới hiện tương đương khoảng 163 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng và vàng nhẫn trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/gia-vang-trong-nuoc-rot-manh-nguoi-mua-lo-nang-sau-nua-thang-post1634491.html
Cùng chủ đề
Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn Đời sống
Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Theo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ cải tạo các công...

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử Đời sống
TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tạo nên không...

Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn Đời sống
Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Ô tô con lật úp, hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Bắc...

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử Đời sống
Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano và khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử,...

Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân không còn mua tích trữ Đời sống
Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân không còn mua tích trữ

Các điểm bán xăng tự phát bằng chai, can nhựa trước Trạm xăng dầu số 1 của Tổng Công ty...

Giá vàng hôm nay (11/3): Vàng nhẫn tăng dựng đứng, người mua bán đều dè chừng Đời sống
Giá vàng hôm nay (11/3): Vàng nhẫn tăng dựng đứng, người mua bán đều dè chừng

Giá vàng hôm nay (11/3) ghi nhận biến động mạnh khi thị trường trong nước đồng loạt tăng theo đà...

Mới cập nhật
Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

3 giờ trước Đời sống

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

4 giờ trước Tin tức

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

4 giờ trước Cẩm nang du lịch

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

4 giờ trước Dinh dưỡng

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

5 giờ trước Đời sống

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

5 giờ trước Đời sống

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

5 giờ trước Bệnh thường gặp

Vì sao phần lớn người Hàn Quốc không có mùi cơ thể?

Vì sao phần lớn người Hàn Quốc không có mùi cơ thể?

5 giờ trước Khám phá

Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

5 giờ trước Làm đẹp

Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự tại TP.HCM

Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự tại TP.HCM

5 giờ trước Hậu trường