Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. DU LỊCH
  3. Cẩm nang du lịch

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

10:01 13/03/2026
Không gian đi bộ quanh hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3 để phục vụ công tác bầu cử.

Phố đi bộ hồ Gươm thu hút người dân và du khách dịp cuối tuần. Ảnh: Châu Sa.

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) và phụ cận, cùng các tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3.

Theo thông báo, việc tạm dừng nhằm tạo điều kiện để các lực lượng chức năng tập trung triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện tổ chức ngày hội của toàn dân.

UBND phường Hoàn Kiếm đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn phối hợp thực hiện nghiêm thông báo. Địa phương cũng mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành của người dân, du khách trong thời gian tạm dừng hoạt động không gian đi bộ.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được triển khai chính thức từ tháng 9/2016 sau hơn hai năm thí điểm. Hiện không gian này mở vào cuối tuần, từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ Nhật.

ho Guom anh 1

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội rực rỡ pano, biểu ngữ cổ động hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Trần Hiền.

Tuyến phố đi bộ bao quanh hồ Hoàn Kiếm, qua các tuyến Tràng Tiền, Đinh Lễ, Đinh Tiên Hoàng. Không gian đi bộ kết hợp chợ đêm và khu ẩm thực mở rộng sang các tuyến phố cổ lân cận như Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Buồm, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, Tạ Hiện, Hàng Giấy, với điểm kết tại ngõ chợ Đồng Xuân.

Cuối năm 2020, Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ, kết nối khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, gồm các phố Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, Hàng Bạc, Đào Duy Từ, Ô Quan Chưởng cùng các ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên và Phất Lộc.

Theo thống kê của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, sau 10 năm hoạt động, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Trung bình mỗi ngày cuối tuần, khu vực này đón khoảng 25.000-35.000 lượt khách; vào các dịp lễ Tết, con số có thể tăng lên 40.000-50.000 người.

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm có nhiều hoạt động Giải trí và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Nổi bật là tham quan các di tích quanh hồ như đền Ngọc Sơn - cầu Thê Húc, tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, đền Bà Kiệu hay tượng vua Lê.

ho Guom anh 2

Hàng trăm người cưỡi ngựa, diễu hành trong bộ cổ phục Việt Nam tại phố đi bộ hồ Gươm, tháng 11/2024. Ảnh: Đinh Hà.

Khu vực này cũng thường xuyên diễn ra các chương trình nghệ thuật đường phốnhư biểu diễn âm nhạc, múa, xiếc và tạp kỹ của các nhóm nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Du khách có thể xem múa rối nước tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long trên phố Đinh Tiên Hoàng, trải nghiệm tour tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng xuất phát từ vườn hoa Con Cóc, hoặc tham gia các trò chơi dân gian như ô ăn quan, đi cà kheo, đánh chuyền, kéo co.

Ngoài ra, dọc phố Đinh Tiên Hoàng còn có dịch vụ vẽ chân dung nhanh, trong khi chợ đêm phố cổ mở vào cuối tuần trên các tuyến Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường đến chợ Đồng Xuân, bày bán quần áo, đồ thủ công và quà lưu niệm.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/tam-dung-hoat-dong-pho-di-bo-ho-guom-phuc-vu-bau-cu-post1634489.html
Cùng chủ đề
Ăn chơi cho hết tháng Giêng, mùa săn hoa đã đến khiến cả Hà Nội đứng ngồi không yên Cẩm nang du lịch
Ăn chơi cho hết tháng Giêng, mùa săn hoa đã đến khiến cả Hà Nội đứng ngồi không yên

Vừa qua Tết chưa bao lâu, Hà Nội đã bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi hàng loạt loài...

Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt Cẩm nang du lịch
Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt

Đà Lạt những ngày này trở nên rực rỡ hơn khi mùa hoa anh đào bước vào thời điểm nở...

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên Cẩm nang du lịch
Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Giữa lòng hồ Pá Khoang (Điện Biên), hoa anh đào bung nở, nhuộm hồng không gian biên cương, báo hiệu...

Đi Đà Lạt ở đâu? Điểm danh những khách sạn hứa hẹn “gây sốt” trên Traveloka Cẩm nang du lịch
Đi Đà Lạt ở đâu? Điểm danh những khách sạn hứa hẹn “gây sốt” trên Traveloka

Đà Lạt luôn có cách khiến người ta muốn quay lại. Không chỉ bởi khí hậu mát mẻ hay cảnh...

Top khách sạn 5 sao Vũng Tàu: Khi trải nghiệm nghỉ dưỡng chạm đến cảm xúc Cẩm nang du lịch
Top khách sạn 5 sao Vũng Tàu: Khi trải nghiệm nghỉ dưỡng chạm đến cảm xúc

Vũng Tàu từ lâu đã là điểm hẹn của những hành trình tìm về biển cả – nơi tiếng sóng...

'Nghe Phú Quốc mất điện, nhiều khách hủy phòng' Cẩm nang du lịch
'Nghe Phú Quốc mất điện, nhiều khách hủy phòng'

Trước sự cố đứt cáp ngầm vượt biển Phú Quốc, bên cạnh các khó khăn về vận hành, chi phí...

Mới cập nhật
Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Cibes Voyager V70s -  Tuyệt tác thang máy cho công trình có sẵn giếng thang

Tiếp nối hành trình kiến tạo không gian sống đẳng cấp, năm 2026, Cibes Lift - thương hiệu thang máy gia đình đến từ Thụy Điển tiếp tục “trình làng” Cibes Voyager V70s - mẫu thang máy cabin thế hệ mới được chế tác tinh xảo với độ hoàn thiện cao, định vị là giải pháp di chuyển dành riêng cho những công trình đã được xây dựng sẵn giếng thang.

3 giờ trước Đời sống

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

7 thay đổi quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Giấy báo dự thi và thẻ dự thi tốt nghiệp THPT được tích hợp làm một, bổ sung 2 chứng chỉ để miễn thi môn Ngoại ngữ là một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

4 giờ trước Tin tức

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Tin mừng cho người thường uống cà phê buổi sáng

Uống cà phê mỗi sáng không chỉ tăng cường năng lượng mà còn có thể giúp phụ nữ giữ được sự minh mẫn, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt khi về già.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

Giá vàng trong nước rớt mạnh, người mua lỗ nặng sau nửa tháng

Thị trường vàng sáng 13/3 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất hơn 1 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 185 triệu đồng/lượng.

5 giờ trước Đời sống

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn

Theo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ cải tạo các công trình kiến trúc điểm nhấn như Cột cờ Hà Nội, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn, Ô Quan Chưởng.

5 giờ trước Đời sống

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước ngày bầu cử

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tạo nên không khí phấn khởi trước ngày bầu cử 15/3 sắp tới.

5 giờ trước Đời sống

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Vảy nến thể giọt là một trong những dạng của bệnh vảy nến. Tuy nhiên, nếu điều trị không dứt điểm người bệnh tiếp tục bị mạn tính hoặc phát triển thành những thể khác của bệnh vảy nến.

5 giờ trước Bệnh thường gặp

Vì sao phần lớn người Hàn Quốc không có mùi cơ thể?

Vì sao phần lớn người Hàn Quốc không có mùi cơ thể?

Phần lớn người Hàn Quốc gần như không có mùi cơ thể không phải do thói quen vệ sinh mà bắt nguồn từ một đột biến gene đặc biệt liên quan đến tuyến mồ hôi.

5 giờ trước Khám phá

Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

Trị thâm body: Điểm khác biệt giúp LG Clinic được hàng triệu khách hàng tin chọn

Trị thâm body từng là “bài toán khó” với nhiều khách hàng khi hiệu quả, độ an toàn và tính riêng tư luôn là những yếu tố khó dung hòa. Giữa thị trường thẩm mỹ phát triển nhanh nhưng thiếu đồng đều về chất lượng, LG Clinic là cái tên hiếm hoi duy trì được vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này suốt nhiều năm. Đằng sau sự tin chọn của khách hàng là một hệ thống được xây dựng bài bản, nơi công nghệ, chuyên môn và trải nghiệm dịch vụ vận hành như những trụ cột không thể tách rời.

5 giờ trước Làm đẹp

Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự tại TP.HCM

Tóc Tiên và Touliver đã bán căn biệt thự tại TP.HCM

Động thái mới nhất của Tóc Tiên liên quan đến căn biệt thự gây chú ý.

5 giờ trước Hậu trường