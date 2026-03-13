Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm phục vụ bầu cử

Không gian đi bộ quanh hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3 để phục vụ công tác bầu cử.

Phố đi bộ hồ Gươm thu hút người dân và du khách dịp cuối tuần. Ảnh: Châu Sa.

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) và phụ cận, cùng các tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3.

Theo thông báo, việc tạm dừng nhằm tạo điều kiện để các lực lượng chức năng tập trung triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện tổ chức ngày hội của toàn dân.

UBND phường Hoàn Kiếm đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn phối hợp thực hiện nghiêm thông báo. Địa phương cũng mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành của người dân, du khách trong thời gian tạm dừng hoạt động không gian đi bộ.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được triển khai chính thức từ tháng 9/2016 sau hơn hai năm thí điểm. Hiện không gian này mở vào cuối tuần, từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ Nhật.

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội rực rỡ pano, biểu ngữ cổ động hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Trần Hiền.

Tuyến phố đi bộ bao quanh hồ Hoàn Kiếm, qua các tuyến Tràng Tiền, Đinh Lễ, Đinh Tiên Hoàng. Không gian đi bộ kết hợp chợ đêm và khu ẩm thực mở rộng sang các tuyến phố cổ lân cận như Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Buồm, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, Tạ Hiện, Hàng Giấy, với điểm kết tại ngõ chợ Đồng Xuân.

Cuối năm 2020, Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ, kết nối khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, gồm các phố Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, Hàng Bạc, Đào Duy Từ, Ô Quan Chưởng cùng các ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên và Phất Lộc.

Theo thống kê của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, sau 10 năm hoạt động, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Trung bình mỗi ngày cuối tuần, khu vực này đón khoảng 25.000-35.000 lượt khách; vào các dịp lễ Tết, con số có thể tăng lên 40.000-50.000 người.

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm có nhiều hoạt động Giải trí và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Nổi bật là tham quan các di tích quanh hồ như đền Ngọc Sơn - cầu Thê Húc, tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, đền Bà Kiệu hay tượng vua Lê.

Hàng trăm người cưỡi ngựa, diễu hành trong bộ cổ phục Việt Nam tại phố đi bộ hồ Gươm, tháng 11/2024. Ảnh: Đinh Hà.

Khu vực này cũng thường xuyên diễn ra các chương trình nghệ thuật đường phốnhư biểu diễn âm nhạc, múa, xiếc và tạp kỹ của các nhóm nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Du khách có thể xem múa rối nước tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long trên phố Đinh Tiên Hoàng, trải nghiệm tour tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng xuất phát từ vườn hoa Con Cóc, hoặc tham gia các trò chơi dân gian như ô ăn quan, đi cà kheo, đánh chuyền, kéo co.

Ngoài ra, dọc phố Đinh Tiên Hoàng còn có dịch vụ vẽ chân dung nhanh, trong khi chợ đêm phố cổ mở vào cuối tuần trên các tuyến Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường đến chợ Đồng Xuân, bày bán quần áo, đồ thủ công và quà lưu niệm.