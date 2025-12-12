Khác với những homestay, nhà nghỉ giá rẻ, các khách sạn cao cấp ở Vũng Tàu đem đến trải nghiệm trọn vẹn hơn: phòng rộng, thiết kế đẹp, tầm nhìn bao quát biển và một hệ thống tiện ích đủ để du khách dành cả ngày chỉ để tận hưởng. Mỗi nơi lại mang một màu sắc khác nhau, từ sang trọng, lãng mạn đến hiện đại đầy năng lượng. Trong số đó, Malibu Vũng Tàu, The Cap Hotel, Marina Bay Vung Tau Resort & Spa và Premier Pearl Hotel Vung Tau là những cái tên được du khách yêu thích trên Traveloka nhờ sự chỉn chu và bản sắc riêng biệt.
Top khách sạn 5 sao Vũng Tàu: Khi trải nghiệm nghỉ dưỡng chạm đến cảm xúc
11:51 12/12/2025
Vũng Tàu từ lâu đã là điểm hẹn của những hành trình tìm về biển cả – nơi tiếng sóng vỗ xen lẫn mùi gió mặn trở thành bản nhạc quen thuộc của mọi mùa du lịch. Giữa không gian ấy, các khách sạn 5 sao không chỉ là chốn dừng chân mà còn là điểm neo của cảm xúc, nơi mỗi buổi sáng mở mắt ra là một khung trời xanh biếc, mỗi buổi tối khép lại bằng sự nhẹ nhàng đúng nghĩa nghỉ dưỡng.
Mục lục